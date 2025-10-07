РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9979 посетителей онлайн
Новости Нарушение языкового закона
352 4

Количество жалоб к Уполномоченному по защите государственного языка возросло на 27%

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская

В течение трех кварталов 2025 года Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка зарегистрировал 2227 жалоб граждан о нарушении Закона Украины "О функционировании украинского языка как государственного", что на 27% больше чем за аналогичный период прошлого года (1633 жалобы).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте омбудсмена.

Больше всего нарушений касались:

  • отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов и веб-сайтов - 574 обращений (26%);

  • языка наружной рекламы и вывесок - 443 обращения (20%);

  • нарушений во время непосредственного обслуживания - 397 обращений (18%);

  • сферы образования - 145 обращений (7%)

  • сферы культуры - 112 обращений (5%);

  • нарушений в медицинских учреждениях - 93 обращения (4%).

Жалобы также поступали относительно информации о товарах и услугах (этикетки, чеки, меню) - 115 обращений, и нарушений в сферах медиа (82), транспорта (53), книгоиздания (35), спорта (25) и тому подобное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 87% украинцев поддерживает мягкую украинизацию, - опрос КМИС

Из каких городов поступают жалобы

Больше всего жалоб на нарушение языкового законодательства поступило из Киева - 870 обращений (39% от общего количества), Одесской - 339 (15%), Харьковской - 286 (13%) и Днепропетровской областей - 201 (9%).

"Более 2 тысяч обращений за три квартала - это не просто цифры, а голоса людей, права которых были нарушены и которые требуют уважения к своему языку. Рост количества жалоб означает, что украинцы стали внимательнее к своему праву получать информацию и услуги на государственном языке. Это - показатель зрелости общества и одновременно сигнал всем, кто пренебрегает законом. Особенно хочу подчеркнуть: образование - наше стратегическое направление. Именно здесь формируется языковая культура молодежи. Это фундамент нашего национального сознания", - отметила Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

Читайте: Стоит принять во внимание проблему распространения русскоязычной среды в ВСУ, - военный советник языкового омбудсмена Украинец

Автор: 

жалоба (129) нарушения (954) украинский язык (1207)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гуртом і тцк бити легше! надивляться поборники конституції цього шоу на закуску зазирнуть у телеграм, на вечерю-ж по тік- точать і вуаля своя мега бульбашка надулась.Здрастє ксеня арєстовіч.
показать весь комментарий
07.10.2025 16:58 Ответить
Узкоязичні пішли в наступ і почувають себе краще ніж українці.
показать весь комментарий
07.10.2025 17:17 Ответить
Хоча: "Какая разница?", - ЗЄ.
показать весь комментарий
07.10.2025 17:19 Ответить
Якщо середньстатистично давати ляпаса кожному москворотому підару то рука зітреться до кісток через годину така їх кілткість ..
в Німеччині і Польщі буває місяць ходиш і не чуєш це біосміття , а в Україні катастрофа , асимілювали нас підари значно за останні 300 рокі
показать весь комментарий
07.10.2025 17:22 Ответить
 
 