Количество жалоб к Уполномоченному по защите государственного языка возросло на 27%
В течение трех кварталов 2025 года Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка зарегистрировал 2227 жалоб граждан о нарушении Закона Украины "О функционировании украинского языка как государственного", что на 27% больше чем за аналогичный период прошлого года (1633 жалобы).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте омбудсмена.
Больше всего нарушений касались:
-
отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов и веб-сайтов - 574 обращений (26%);
-
языка наружной рекламы и вывесок - 443 обращения (20%);
-
нарушений во время непосредственного обслуживания - 397 обращений (18%);
-
сферы образования - 145 обращений (7%)
-
сферы культуры - 112 обращений (5%);
-
нарушений в медицинских учреждениях - 93 обращения (4%).
Жалобы также поступали относительно информации о товарах и услугах (этикетки, чеки, меню) - 115 обращений, и нарушений в сферах медиа (82), транспорта (53), книгоиздания (35), спорта (25) и тому подобное.
Из каких городов поступают жалобы
Больше всего жалоб на нарушение языкового законодательства поступило из Киева - 870 обращений (39% от общего количества), Одесской - 339 (15%), Харьковской - 286 (13%) и Днепропетровской областей - 201 (9%).
"Более 2 тысяч обращений за три квартала - это не просто цифры, а голоса людей, права которых были нарушены и которые требуют уважения к своему языку. Рост количества жалоб означает, что украинцы стали внимательнее к своему праву получать информацию и услуги на государственном языке. Это - показатель зрелости общества и одновременно сигнал всем, кто пренебрегает законом. Особенно хочу подчеркнуть: образование - наше стратегическое направление. Именно здесь формируется языковая культура молодежи. Это фундамент нашего национального сознания", - отметила Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
в Німеччині і Польщі буває місяць ходиш і не чуєш це біосміття , а в Україні катастрофа , асимілювали нас підари значно за останні 300 рокі