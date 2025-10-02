87% украинцев поддерживают мягкую украинизацию, - опрос КМИС

Наибольшую поддержку среди украинцев получает мягкая (стратегическая) украинизация - ее полностью или частично поддерживают 87% граждан.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, политика радикальной украинизации, которая предусматривает запрет использования русского языка даже в быту и полный переход на украинский, оказалась приемлемой для 63% опрошенных, тогда как треть (32%) ее частично или полностью отвергает. Элементы скрытой русификации поддерживают 53% респондентов, однако 39% считают их неприемлемыми.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 61% украинцев считают главной ошибкой власти разворовывание бюджета, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Радикальную украинизацию чаще одобряют на западе (72%) и в Центре (67%), тогда как на юге и востоке ее поддержка ниже, а часть населения считает ее неприемлемой. Скрытую русификацию скорее поддерживают жители востока (68%) и юга (66%), особенно те, кто дома общается на русском или обоих языках.

Наибольший консенсус среди всех регионов и языковых групп обеспечивает стратегическая (мягкая) украинизация, которая предусматривает укрепление позиций украинского языка без давления на бытовое использование русского.

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!