87% украинцев поддерживают мягкую украинизацию, - опрос КМИС
Наибольшую поддержку среди украинцев получает мягкая (стратегическая) украинизация - ее полностью или частично поддерживают 87% граждан.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, политика радикальной украинизации, которая предусматривает запрет использования русского языка даже в быту и полный переход на украинский, оказалась приемлемой для 63% опрошенных, тогда как треть (32%) ее частично или полностью отвергает. Элементы скрытой русификации поддерживают 53% респондентов, однако 39% считают их неприемлемыми.
Радикальную украинизацию чаще одобряют на западе (72%) и в Центре (67%), тогда как на юге и востоке ее поддержка ниже, а часть населения считает ее неприемлемой. Скрытую русификацию скорее поддерживают жители востока (68%) и юга (66%), особенно те, кто дома общается на русском или обоих языках.
Наибольший консенсус среди всех регионов и языковых групп обеспечивает стратегическая (мягкая) украинизация, которая предусматривает укрепление позиций украинского языка без давления на бытовое использование русского.
потягли улюблену тєму!
да, какая разніца на каком язикє? главноє, что б свєт на уліцах....
В нас он препіздент і ОПа українською розмовляють, а гниди гнидами..а руськомовні - воюють..
Руська мова - це праукраїнська мова. Кацапи розмовляють російською.
ЗЄля, Лєнка, дь'Єрмак, Шифера з миндичами... - ото щирі українці
Село неначе погоріло,
Неначе люди подуріли...
.
Але чомусь лише це проходить, як спалахи на Сонці, тільки після короткого часу революції на гранаті, Помаранчової революції, Майдану, убивства Патріотів України та московської війни, а потім дивні особи з Урядового кварталу, на кшалт кушнарьова, табачника, литвинів, єфремові, мертвечуків, льовочкиних, клюєвих, ложкіних, і таке інше, все це «замовчують» під патронатом голів у ВРУ та ************???
Щоб якось воно було «на два базарю»!?!? Так ці перевертні привладні, і робили=гадили все в Україні, з позиранням на ******!!!
Двічі не судимий з кучмою можуть підтвердити, як карамелькою пригощав ****** на Хрещатику, а той, з презирством скривився!!
Тому і Армія! Мова! Віра!