603 18

87% украинцев поддерживают мягкую украинизацию, - опрос КМИС

язык,русский

Наибольшую поддержку среди украинцев получает мягкая (стратегическая) украинизация - ее полностью или частично поддерживают 87% граждан.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, политика радикальной украинизации, которая предусматривает запрет использования русского языка даже в быту и полный переход на украинский, оказалась приемлемой для 63% опрошенных, тогда как треть (32%) ее частично или полностью отвергает. Элементы скрытой русификации поддерживают 53% респондентов, однако 39% считают их неприемлемыми.

опрос о языке

Радикальную украинизацию чаще одобряют на западе (72%) и в Центре (67%), тогда как на юге и востоке ее поддержка ниже, а часть населения считает ее неприемлемой. Скрытую русификацию скорее поддерживают жители востока (68%) и юга (66%), особенно те, кто дома общается на русском или обоих языках.

опрос о языке

Наибольший консенсус среди всех регионов и языковых групп обеспечивает стратегическая (мягкая) украинизация, которая предусматривает укрепление позиций украинского языка без давления на бытовое использование русского.

Автор: 

опрос (2935) украинский язык (1205) КМИС (353)
Раздєляй і властвуй
показать весь комментарий
02.10.2025 12:01 Ответить
"Но мы же с рускімі сьорамно памірімса. Братья жи ж."
показать весь комментарий
02.10.2025 12:22 Ответить
ооо...
потягли улюблену тєму!
да, какая разніца на каком язикє? главноє, что б свєт на уліцах....
показать весь комментарий
02.10.2025 12:04 Ответить
Я вважаю, що цим питанням необхідно займатися після перемоги!!!
показать весь комментарий
02.10.2025 12:05 Ответить
Без українізації не буде перемоги! А з українізацією, відповідно, буде.
показать весь комментарий
02.10.2025 12:09 Ответить
Нас знову від чогось відволікають..зараз Фаріон почнуть згадувати..інфошум створюють..

В нас он препіздент і ОПа українською розмовляють, а гниди гнидами..а руськомовні - воюють..
показать весь комментарий
02.10.2025 12:12 Ответить
Колись можливо і почуємо на плівках міндича якої мової і про що вони між собою балакають.
показать весь комментарий
02.10.2025 12:16 Ответить
Російськомовні, а не руськомовні.
Руська мова - це праукраїнська мова. Кацапи розмовляють російською.
показать весь комментарий
02.10.2025 12:21 Ответить
Це єдине зауваження? Проти того, що воюють іншомовні заувадень немає?
показать весь комментарий
02.10.2025 12:26 Ответить
Українська мова це інфошум...та й від українців в Україні самі лише проблеми...?
показать весь комментарий
02.10.2025 12:24 Ответить
Хто там в ОПі українською розмовляє ?

ЗЄля, Лєнка, дь'Єрмак, Шифера з миндичами... - ото щирі українці

Село неначе погоріло,
Неначе люди подуріли...

.
показать весь комментарий
02.10.2025 12:26 Ответить
А а до перемоги займатися лагідною русифікацією...? бо або або...
показать весь комментарий
02.10.2025 12:21 Ответить
Цим питанням в Україні, НЕОБХІДНО опікуватися упродовж 30 років!!!
Але чомусь лише це проходить, як спалахи на Сонці, тільки після короткого часу революції на гранаті, Помаранчової революції, Майдану, убивства Патріотів України та московської війни, а потім дивні особи з Урядового кварталу, на кшалт кушнарьова, табачника, литвинів, єфремові, мертвечуків, льовочкиних, клюєвих, ложкіних, і таке інше, все це «замовчують» під патронатом голів у ВРУ та ************???
Щоб якось воно було «на два базарю»!?!? Так ці перевертні привладні, і робили=гадили все в Україні, з позиранням на ******!!!
Двічі не судимий з кучмою можуть підтвердити, як карамелькою пригощав ****** на Хрещатику, а той, з презирством скривився!!
Тому і Армія! Мова! Віра!
показать весь комментарий
02.10.2025 12:21 Ответить
Вже було,лагідно та толерантно....
показать весь комментарий
02.10.2025 12:06 Ответить
хасидізацію
показать весь комментарий
02.10.2025 12:08 Ответить
Отак і запитували респондентів: "Чи підтримуєте Ви приховану русифікацію?"
показать весь комментарий
02.10.2025 12:15 Ответить
показать весь комментарий
02.10.2025 12:21 Ответить
Їду в автобусі сруязика 20літня чмошниця везе таку ж саму сруязику личинку... ні те ні те совка не бачило... ось вам і лагідна українізація... на українських окупованих територіях існує українська церква, мовою можна безпечно розмовляти?? Чи їх знищили одразу?? Мова має значення!!!
показать весь комментарий
02.10.2025 12:27 Ответить
 
 