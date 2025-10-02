87% українців підтримує лагідну українізацію, - опитування КМІС
Найбільшу підтримку серед українців отримує лагідна (стратегічна) українізація - її повністю або частково підтримують 87% громадян.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, політика радикальної українізації, яка передбачає заборону використання російської мови навіть у побуті та повний перехід на українську, виявилася прийнятною для 63% опитаних, тоді як третина (32%) її частково або повністю відкидає. Елементи прихованої русифікації підтримують 53% респондентів, проте 39% вважають їх неприйнятними.
Радикальну українізацію частіше схвалюють на Заході (72%) та в Центрі (67%), тоді як на Півдні та Сході її підтримка нижча, а частина населення вважає її неприйнятною. Приховану русифікацію швидше підтримують жителі Сходу (68%) та Півдня (66%), особливо ті, хто вдома спілкується російською або обома мовами.
Найбільший консенсус серед усіх регіонів та мовних груп забезпечує стратегічна (лагідна) українізація, яка передбачає зміцнення позицій української мови без тиску на побутове використання російської.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чемодан, вокзал, раззєя - кордон через біло-рашку відкритий
.
"Не ділись, і недилимим будеш"
.
потягли улюблену тєму!
да, какая разніца на каком язикє? главноє, что б свєт на уліцах....
В нас он препіздент і ОПа українською розмовляють, а гниди гнидами..а руськомовні - воюють..
єдине цікаво, вони між собою окають чи акають?
.
Руська мова - це праукраїнська мова. Кацапи розмовляють російською.
.
правою з носка
.
Таке враження що ви з бодуна сьогодні.
А отакі патріотичні приводи - на ура заходять.
.
1. На першому акку - Ви в мене у друзях були.
2. Це прізвище чоловіка.
3. Чоллвік загинув 13.12.2023.
ЗЄля, Лєнка, дь'Єрмак, Шифера з миндичами... - ото щирі українці
Село неначе погоріло,
Неначе люди подуріли...
.
.
Але чомусь лише це проходить, як спалахи на Сонці, тільки після короткого часу революції на гранаті, Помаранчової революції, Майдану, убивства Патріотів України та московської війни, а потім дивні особи з Урядового кварталу, на кшалт кушнарьова, табачника, литвинів, єфремові, мертвечуків, льовочкиних, клюєвих, ложкіних, і таке інше, все це «замовчують» під патронатом голів у ВРУ та ************???
Щоб якось воно було «на два базарю»!?!? Так ці перевертні привладні, і робили=гадили все в Україні, з позиранням на ******!!!
Двічі не судимий з кучмою можуть підтвердити, як карамелькою пригощав ****** на Хрещатику, а той, з презирством скривився!!
Тому і Армія! Мова! Віра!
.
сам мав проблеми в спілкуванні в Грузії з молодими офіціантками - не знають а ні російської (хвалити Богу!), а ні англійської.