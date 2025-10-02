87% українців підтримує лагідну українізацію, - опитування КМІС

Найбільшу підтримку серед українців отримує лагідна (стратегічна) українізація - її повністю або частково підтримують 87% громадян.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, політика радикальної українізації, яка передбачає заборону використання російської мови навіть у побуті та повний перехід на українську, виявилася прийнятною для 63% опитаних, тоді як третина (32%) її частково або повністю відкидає. Елементи прихованої русифікації підтримують 53% респондентів, проте 39% вважають їх неприйнятними.

Радикальну українізацію частіше схвалюють на Заході (72%) та в Центрі (67%), тоді як на Півдні та Сході її підтримка нижча, а частина населення вважає її неприйнятною. Приховану русифікацію швидше підтримують жителі Сходу (68%) та Півдня (66%), особливо ті, хто вдома спілкується російською або обома мовами.

Найбільший консенсус серед усіх регіонів та мовних груп забезпечує стратегічна (лагідна) українізація, яка передбачає зміцнення позицій української мови без тиску на побутове використання російської.

