87% українців підтримує лагідну українізацію, - опитування КМІС

Найбільшу підтримку серед українців отримує лагідна (стратегічна) українізація - її повністю або частково підтримують 87% громадян.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, політика радикальної українізації, яка передбачає заборону використання російської мови навіть у побуті та повний перехід на українську, виявилася прийнятною для 63% опитаних, тоді як третина (32%) її частково або повністю відкидає. Елементи прихованої русифікації підтримують 53% респондентів, проте 39% вважають їх неприйнятними.

Радикальну українізацію частіше схвалюють на Заході (72%) та в Центрі (67%), тоді як на Півдні та Сході її підтримка нижча, а частина населення вважає її неприйнятною. Приховану русифікацію швидше підтримують жителі Сходу (68%) та Півдня (66%), особливо ті, хто вдома спілкується російською або обома мовами.

Найбільший консенсус серед усіх регіонів та мовних груп забезпечує стратегічна (лагідна) українізація, яка передбачає зміцнення позицій української мови без тиску на побутове використання російської.

+13
Раздєляй і властвуй
02.10.2025 12:01
02.10.2025 12:01 Відповісти
+11
Нас знову від чогось відволікають..зараз Фаріон почнуть згадувати..інфошум створюють..

В нас он препіздент і ОПа українською розмовляють, а гниди гнидами..а руськомовні - воюють..
02.10.2025 12:12
02.10.2025 12:12 Відповісти
+9
Колись можливо і почуємо на плівках міндича якої мової і про що вони між собою балакають.
02.10.2025 12:16
02.10.2025 12:16 Відповісти
"Но мы же с рускімі сьорамно памірімса. Братья жи ж."
02.10.2025 12:22
02.10.2025 12:22 Відповісти
Мені з кацапами ділити немає чого.

Чемодан, вокзал, раззєя - кордон через біло-рашку відкритий

.
02.10.2025 12:28
02.10.2025 12:28 Відповісти
Тут справа не в тому, що конкретно тоді ділити нема чого з кацапами, а в тому, що політичний "естеблішмент" всю Незалежність ділить український нарід по різним ознакам, як наприклад було за часів Віктора Федоровича
02.10.2025 12:55
02.10.2025 12:55 Відповісти
у Святому письмі сказано:

"Не ділись, і недилимим будеш"

.
02.10.2025 13:13
02.10.2025 13:13 Відповісти
ооо...
потягли улюблену тєму!
да, какая разніца на каком язикє? главноє, что б свєт на уліцах....
02.10.2025 12:04
02.10.2025 12:04 Відповісти
Я вважаю, що цим питанням необхідно займатися після перемоги!!!
02.10.2025 12:05
02.10.2025 12:05 Відповісти
Без українізації не буде перемоги! А з українізацією, відповідно, буде.
02.10.2025 12:09
02.10.2025 12:09 Відповісти
Без перемоги не буде нічого. То який сенс напрягацца?
02.10.2025 13:01
02.10.2025 13:01 Відповісти
Щоб пришвидшити перемогу, як то який.
02.10.2025 13:08
02.10.2025 13:08 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2025 13:14 Відповісти
Нас знову від чогось відволікають..зараз Фаріон почнуть згадувати..інфошум створюють..

В нас он препіздент і ОПа українською розмовляють, а гниди гнидами..а руськомовні - воюють..
02.10.2025 12:12
02.10.2025 12:12 Відповісти
Колись можливо і почуємо на плівках міндича якої мової і про що вони між собою балакають.
02.10.2025 12:16
02.10.2025 12:16 Відповісти
і то буде навіть НЕ ідіш чи іврит...

єдине цікаво, вони між собою окають чи акають?

.
02.10.2025 12:30
02.10.2025 12:30 Відповісти
Російськомовні, а не руськомовні.
Руська мова - це праукраїнська мова. Кацапи розмовляють російською.
02.10.2025 12:21
02.10.2025 12:21 Відповісти
Це єдине зауваження? Проти того, що воюють іншомовні заувадень немає?
02.10.2025 12:26
02.10.2025 12:26 Відповісти
за руZZкомовну Україну воюють російськомовні ?

.
02.10.2025 12:31
02.10.2025 12:31 Відповісти
Не перекручуйте. Я цього не говорила, що за мокшанську воюють. Ви сьогодні не з тої ноги встали? Чи кави не дали?
02.10.2025 12:35
02.10.2025 12:35 Відповісти
у мене нога для вас та подібних одна й та ж кожного дня -

правою з носка

.
02.10.2025 12:46
02.10.2025 12:46 Відповісти
А, ну тоді чому у вас нік кацапською?

Таке враження що ви з бодуна сьогодні.
02.10.2025 13:11
02.10.2025 13:11 Відповісти
Ну...якби були інші зауваження - я б їх висловив
02.10.2025 12:59
02.10.2025 12:59 Відповісти
Українська мова це інфошум...та й від українців в Україні самі лише проблеми...?
02.10.2025 12:24
02.10.2025 12:24 Відповісти
Не перекручуйте. Якщо, за довгі роки Ви ще не звернули увагу, що будь яка влада створюю інфоприводи, щоб відволікти людей від якоїсь події - то не моя провина.

А отакі патріотичні приводи - на ура заходять.
02.10.2025 12:30
02.10.2025 12:30 Відповісти
за довгі роки на Цензорі, я помітив, що марина нечаєва створює кацапські наратив та срач

.
02.10.2025 12:33
02.10.2025 12:33 Відповісти
А ну так.
1. На першому акку - Ви в мене у друзях були.
2. Це прізвище чоловіка.
3. Чоллвік загинув 13.12.2023.
02.10.2025 12:36
02.10.2025 12:36 Відповісти
Хто там в ОПі українською розмовляє ?

ЗЄля, Лєнка, дь'Єрмак, Шифера з миндичами... - ото щирі українці

Село неначе погоріло,
Неначе люди подуріли...

.
02.10.2025 12:26
02.10.2025 12:26 Відповісти
Не в тему Шевченка цитуєте. На камеру ж розмовляють.
02.10.2025 12:32
02.10.2025 12:32 Відповісти
слушне зауваження, але на камєрє ці ЗЄпц. будуть вже по фєнє ботать

.
02.10.2025 12:35
02.10.2025 12:35 Відповісти
Боюсь, що вони встигнуть змитись..
02.10.2025 12:37
02.10.2025 12:37 Відповісти
А а до перемоги займатися лагідною русифікацією...? бо або або...
02.10.2025 12:21
02.10.2025 12:21 Відповісти
Цим питанням в Україні, НЕОБХІДНО опікуватися упродовж 30 років!!!
Але чомусь лише це проходить, як спалахи на Сонці, тільки після короткого часу революції на гранаті, Помаранчової революції, Майдану, убивства Патріотів України та московської війни, а потім дивні особи з Урядового кварталу, на кшалт кушнарьова, табачника, литвинів, єфремові, мертвечуків, льовочкиних, клюєвих, ложкіних, і таке інше, все це «замовчують» під патронатом голів у ВРУ та ************???
Щоб якось воно було «на два базарю»!?!? Так ці перевертні привладні, і робили=гадили все в Україні, з позиранням на ******!!!
Двічі не судимий з кучмою можуть підтвердити, як карамелькою пригощав ****** на Хрещатику, а той, з презирством скривився!!
Тому і Армія! Мова! Віра!
02.10.2025 12:21
02.10.2025 12:21 Відповісти
це тому що ти срана ригоанальна шалава сволотівська і всі це знають, за парєбрікам вважай! Я не зобов'язаний в Україні розуміти сруязик який мені нав'язують журнашлюхи і ватне бидло
02.10.2025 12:31
02.10.2025 12:31 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2025 12:53 Відповісти
Зараз світла на вулицях нема. Потрибен ліхтарь? Приеднуй до свого лічильника. Тай з мовою якось не виходе
02.10.2025 12:41
02.10.2025 12:41 Відповісти
Вже було,лагідно та толерантно....
02.10.2025 12:06
02.10.2025 12:06 Відповісти
хасидізацію
02.10.2025 12:08
02.10.2025 12:08 Відповісти
Отак і запитували респондентів: "Чи підтримуєте Ви приховану русифікацію?"
02.10.2025 12:15
02.10.2025 12:15 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2025 12:21 Відповісти
Цетой Орест шо зйібав до Європи, бо не любить кацапів,а воювати з ними сциться ?
02.10.2025 13:02
02.10.2025 13:02 Відповісти
Антін Мухарський виїхав з України в ніч на 15 лютого 2018 року. Він залишив країну, щоб попросити політичного притулку в Європі, внаслідок чотирьох років судової тяганини з колишньою дружиною Сніжаною Єгоровою через великі аліменти та арешт майна.
02.10.2025 13:18
02.10.2025 13:18 Відповісти
Антін Мухарський перший з українських артистів виїхав в зону АТО з концертом 22 червня 2014 року під Слов'янськ. Дав десятки благодійних виступів для ЗСУ. З початком повномасштабної російської агресії зібрав і відправив на потреби української Армії понад 7 мільйонів гривень.
02.10.2025 13:19
02.10.2025 13:19 Відповісти
Їду в автобусі сруязика 20літня чмошниця везе таку ж саму сруязику личинку... ні те ні те совка не бачило... ось вам і лагідна українізація... на українських окупованих територіях існує українська церква, мовою можна безпечно розмовляти?? Чи їх знищили одразу?? Мова має значення!!!
02.10.2025 12:27
02.10.2025 12:27 Відповісти
оні є носітєлі язика пушкіна...

.
02.10.2025 12:37
02.10.2025 12:37 Відповісти
Британии несколько языков Шотландский Валиийски их производные и язык окупантов английский . В тех местах британцев не любят в баре с ними могут не разговаривать а соседи поцарапают машину главное условие: если вы турист или проезжий к вам самое лучшее отношение если хотите купить дом и поселиться там то будут неприятности
02.10.2025 12:43
02.10.2025 12:43 Відповісти
Тільки мова відокремлює народ від іншого народу. Кацапський робить українців адіннаротом з радянською Ордою.
02.10.2025 12:28
02.10.2025 12:28 Відповісти
кацапи навіть в маленьку беззахисну Грузію в 2008 не полізли далі передмість Тбілісі, бо там молода генерація НЕ знає російської !!!

сам мав проблеми в спілкуванні в Грузії з молодими офіціантками - не знають а ні російської (хвалити Богу!), а ні англійської.
02.10.2025 12:43
02.10.2025 12:43 Відповісти
Колись чув що в Грузії б'ють морду за узький.
02.10.2025 12:47
02.10.2025 12:47 Відповісти
Англійська мова робить всіх англійцями
02.10.2025 13:40
02.10.2025 13:40 Відповісти
Так. Усі англомовні країни в інтернеті спілкуються разом i дружать. Фактично один народ. Є військові союзи, бо не довіряють нащадкам нацистів та жабоєдам.
02.10.2025 13:47
02.10.2025 13:47 Відповісти
Англомовні американці колись воювали проти англомовних колонізатоів з британії.
02.10.2025 14:30
02.10.2025 14:30 Відповісти
Так звана лагідна українізація буде продовжуватися до мезмежності і як фінал московське нарєчіє займе місце в українському середовищі. Потрібно в Україні постійно підвищувати русофобію, бо вона сьогодні недостатня.
02.10.2025 12:38
02.10.2025 12:38 Відповісти
Спілкуюсь з чотирма переселенцями з Донбасу Давно зрозумів,що ні бомби,ні ракети їм на голову (будинки їхні знищені) не змінять їхнього світогляду---руцкіє їм брати. і винуваті у війні бандерівці і майданівці. А мова--для них рідна кацапська і вони ніколи не будуть переходити на українську.
02.10.2025 12:52
02.10.2025 12:52 Відповісти
Ще й утримувати їх повинні..поверхом вище - лугандони такі мешкали, знімали квартиру..зараз кудись чкурнули, слава Богу. Бо кожен вечір було: бухло, всілякі лєбси горланили, діти у чавунних тапках, постійні бійки, меблі роняли, сміття у вікно викидали..сруська - то саме невинне було..
02.10.2025 13:32
02.10.2025 13:32 Відповісти
Я, хоч і російськомовний, в минулому, але підтримую жорстку українізацію. Я, з тими **********, не хочу мати нічого спільного.
02.10.2025 12:55
02.10.2025 12:55 Відповісти
Перейти на українську не складно, а вот пєрєстать думать на руском нівазможна (с)
02.10.2025 12:57
02.10.2025 12:57 Відповісти
Зросійщені - це російська діаспора в Україні. І те, що стверджують, що вони в окопах так само захищають, лиш зайвий раз доводить, що ця діаспорянська спільнота намагається аргументом про представництво дати аргументи своєї моральної легітимізації. А ще додати, що вони зазвичай і в московському патріархаті...
02.10.2025 13:35
02.10.2025 13:35 Відповісти
кстати твою жопу защищаю чтобы ты тут сидел строчил
02.10.2025 13:45
02.10.2025 13:45 Відповісти
Це добре,якщо так. Але треба самому переходити на українську. Було б бажання. В мене дружина народилася в кацапстані(хоча вони кажуть,що Сибір це не росія),але в лютому 22-го раніше за мене перейшла на українську. І,до речі, теж служу.
02.10.2025 13:59
02.10.2025 13:59 Відповісти
ПРОРАШИСТСЬКІ сраколизи із КМІС.поясніть накуя Ви вводите якусь прорашистську муйну "лагідну українізацію".????"" лагідна українізація" була до 2014 року.Після.кровава "русифікація" шляхом рашистської окупації
02.10.2025 14:26
02.10.2025 14:26 Відповісти
 
 