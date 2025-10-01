61% українців вважають головною помилкою влади розкрадання бюджету, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Серед найбільших проблем в Україні громадяни передусім називають корупцію.
Про це свідчать результати опитування компанії SOCIS, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з дослідженням, 50,5% респондентів вважають високий рівень корупції на державному рівні головним чинником, який негативно впливає на ситуацію в Україні.
Водночас на запитання про найбільші помилки нинішньої влади перше місце з великим відривом отримала відповідь "розкрадання бюджетних коштів" - так вважають 61,5% опитаних. Для порівняння, "неналежну підготовку до війни" зазначили 46,6%.
Крім того, 76,5% громадян оцінили рівень корупції як дуже високий або високий, а 49,2% покладають відповідальність за це на президента Володимира Зеленського.
За даними СОЦІС, у вересні вперше баланс оцінки роботи президента став негативним і становить -5,4%. Баланс довіри/недовіри - лише +3,3%.
