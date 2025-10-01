УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9582 відвідувача онлайн
Новини Опитування про владу України
855 19

61% українців вважають головною помилкою влади розкрадання бюджету, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Серед найбільших проблем в Україні громадяни передусім називають корупцію.

Про це свідчать результати опитування компанії SOCIS, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з дослідженням, 50,5% респондентів вважають високий рівень корупції на державному рівні головним чинником, який негативно впливає на ситуацію в Україні.

опитування про корупцію

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Водночас на запитання про найбільші помилки нинішньої влади перше місце з великим відривом отримала відповідь "розкрадання бюджетних коштів" - так вважають 61,5% опитаних. Для порівняння, "неналежну підготовку до війни" зазначили 46,6%.

опитування про корупція

Крім того, 76,5% громадян оцінили рівень корупції як дуже високий або високий, а 49,2% покладають відповідальність за це на президента Володимира Зеленського.

опитування про корупція

За даними СОЦІС, у вересні вперше баланс оцінки роботи президента став негативним і становить -5,4%. Баланс довіри/недовіри - лише +3,3%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 81% українців вважають, що держава була недостатньо готова до вторгнення РФ, - опитування КМІС

Автор: 

корупція (4799) опитування (2062)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
"Маю право на помилку". Розкрадання державного бюджету. А я думав що це злочин.
показати весь коментар
01.10.2025 14:53 Відповісти
+3
Головна помилка влади відсутність професіоналів в команді, які готують рішення влади. Помилки влади настільки великі що вони гірші за злочини! Некомпетентність, непрофесійність, низька інтелектуальна спроможність, слабка комунікативність влади з професіональною спільнотою, страх бути смішними і дрібна злодійкуватисть - ось головні проблеми влади!
показати весь коментар
01.10.2025 14:51 Відповісти
+3
Классная постановка вопроса. Мародерство во время войны - ошибка. Вспоминается их тупой флешмоб - "маю право на помилку".
показати весь коментар
01.10.2025 14:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яка ж це помилка влади - коли всі в плюсах і шоколаді
показати весь коментар
01.10.2025 14:49 Відповісти
Головна помилка влади відсутність професіоналів в команді, які готують рішення влади. Помилки влади настільки великі що вони гірші за злочини! Некомпетентність, непрофесійність, низька інтелектуальна спроможність, слабка комунікативність влади з професіональною спільнотою, страх бути смішними і дрібна злодійкуватисть - ось головні проблеми влади!
показати весь коментар
01.10.2025 14:51 Відповісти
Лиш 61%...
А решта що, повні ідоти, ніяк не втямлять? Хоча, було 73%
показати весь коментар
01.10.2025 14:51 Відповісти
"Маю право на помилку". Розкрадання державного бюджету. А я думав що це злочин.
показати весь коментар
01.10.2025 14:53 Відповісти
Гари написала свой коммент и только после этого заметил Ваш
показати весь коментар
01.10.2025 14:56 Відповісти
Классная постановка вопроса. Мародерство во время войны - ошибка. Вспоминается их тупой флешмоб - "маю право на помилку".
показати весь коментар
01.10.2025 14:55 Відповісти
Це не помилка, це злочин.
показати весь коментар
01.10.2025 14:55 Відповісти
Розкрадання то помилка!?
показати весь коментар
01.10.2025 14:56 Відповісти
особисто я вважаю найбільшою помилкою тих 73%...
показати весь коментар
01.10.2025 14:57 Відповісти
61% українців вважають головною помилкою влади розкрадання бюджету, це не помилка.а в часі війни злочин.котрий потрібно прирівняти до державної зради України .а від так відновити смертну кару,
показати весь коментар
01.10.2025 15:01 Відповісти
Помилка, *******?! Помилка, підари 🤮, що ваші причморені батьки не користувалися г.ндонами і нехтували оральним с.ексом! А так би ваша недолуга мамка вас би сжерла! 😬
показати весь коментар
01.10.2025 15:04 Відповісти
Це не помилка-це свідомий злочин,ба більше - державна зрада.
показати весь коментар
01.10.2025 15:07 Відповісти
наче всі % були згодні з такими помилками 🤡 ... чому бажання поржати так швидко скінчилося ....
показати весь коментар
01.10.2025 15:11 Відповісти
А чому опитувачі корупцію (це те ж саме, що і "розкрадання державних коштів") назвали помилкою, недоліком, тощо, а не злочином?
показати весь коментар
01.10.2025 15:11 Відповісти
***... я задав питання... а тут бачу - всі колеги в той чи інший спосіб в тій и інші формі плюються на "помилку" ...
показати весь коментар
01.10.2025 15:13 Відповісти
Диктатура без вибору. Д. Трамп 19 лютого, не видалив
показати весь коментар
01.10.2025 15:14 Відповісти
гнилий мальок з антимайданним мусорком вже в стійці. 61% це вже агенти рашистського впливу чи лише задурманені шабунінами, ніколовими, ткачами, бігусами та іншими "агентами кремля"?
показати весь коментар
01.10.2025 15:20 Відповісти
 
 