81% українців вважають, що держава була недостатньо готова до вторгнення РФ, - опитування КМІС
Переважна більшість українців - 81% - вважають, що Україна не зробила достатньо для підготовки до повномасштабного вторгнення РФ.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.
Показники майже не змінилися порівняно з лютим 2025-го. Серед тих, хто вважає зусилля недостатніми, 37% вважають їх частково обмеженими, а 44% - абсолютно недостатніми. Лише 16% респондентів відповіли, що Україна зробила скоріше або повністю достатньо для підготовки до вторгнення.
Серед причин недостатньої готовності найчастіше називали відсутність необхідних зусиль з боку політичної влади (46%), недовіру і неготовність самого населення (35%) та перевагу ресурсів Росії (21%). Респонденти також згадували вплив проросійських сил (17%), помилки військового командування (15%) та недостатню підтримку Заходу (15%).
Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що критичне осмислення минулого є важливим для майбутньої стратегії, проте громадська думка не може бути об’єктивним показником реальної готовності до війни. "Аналіз має допомогти прокласти дорогу до майбутніх успіхів, а не бути черговою спробою звести політичні розрахунки", - сказав він.
Опитування проведене телефоном серед 1029 респондентів на всій підконтрольній уряду території України. Статистична похибка не перевищує 4,1%.
Як і саме населення не було готове.
Напам*ятаю: без посередньо джерело влади це народ України.
Я це зрозумів ще у серпні 16 року коли звільнився зі служби по захисту України і мені периший же ж водій маршрутки розповів де і за скільки можна купити посвідчення УБД.
Україна тоді була країною "водіїв маршруток".
Якщо поглянути з перспективи 2003 року і "проблемки на Тузлі".
Мені такого не ляпали, але своєї потенційної реакції боюся, чесно кажучи.
Тому не сильно хочу додому.
https://www.youtube.com/watch?v=Fn1INOZYvWQ
Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
ПрезЕдент України,
ВЕРХОВНИЙ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ- Володимир Зеленський.
Судячи з того що досі армію потрясають корупційні скандали , і військо не отримує достатнє забезпечення для Перемоги , то саботажники справді не хочуть поразки рашки у війні .
А 100 років тому у школах по обох сторін океану вчили,що Земля пласка.
Особисто мені здалося дивним,чому взагалі виникли такі суперечки у поглядах на устрій Землі.І я вирішив зайнятись цим питанням.На ФБ записався у всі групи плоскоземців,та прочитав багато їхнів матеріалів.
І знаєте,я узнав правду.Ви теж іх визнаєте,якщо захочете.Треба тільки здатись метою розібратись.
І що ж їй заважало, соромлюсь спитати? Чи може, хто?
Як гарно розмили відповідальність! Ніби, ніхто конкретно і одночасно всі порівну!
Словоблуди квартальні!
Значить по вашому Зеленський,Залужний не винуваті?
За все це "велика подяка "ЗЕбанутому бидлу, що привело до влади блазня-ідіота.
недостатньо?
відкритий саботаж та суцільна зрада!
рясно здобрена безкінечною брехнею та тотальним мародерством!!!
пожиттєво з повною конфіскацією по всьому світу!
кожного чиновника вищої ланки, що працював холуєм на зелених дегенератів, позбавити всіх нагород, виплат та можливості працювати будь де, будь ким на державних посадах!
А Буковель? А шашлики? А місяць відпустки на Мальдівах і Сейшелах?...
Ну і розмінований Чонгар, відведені бойові частини з напрямків вторгнення, блокування фінансування ЗСУ, невиданий указ про підготовку до оборони, неоголошена мобілізація...?
Та зелена мерзота навіть дуже готувалась! Все, як в Омані домовились...
А може бути так, що людина не брала участі в опитуванні?
Хоча б якась **** до мене подзвонила - я би все сказав....
Вони б сикнули, те саме захід б якби бачив що тут іде активна підготовка і це буде довга війна, то вони б не дали добро оркам на вторгнення.
Недбалість???
Цілеспрямована здача територій,Ось правильні слова!
Переважна більшість Українців вважає недостатньою готовність України до війни.
Саме ці Українці та їхні батьки - останні 35років майже постійно голосували на усіх виборах за президентів і депутатів - які пропонували дружити з москалями - а не готуватись до війни.
Так що наші найкращі в світі Українці - Ви самі допомогли москальським окупантам.
Сумно.....