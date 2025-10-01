81% українців вважають, що держава була недостатньо готова до вторгнення РФ, - опитування КМІС

Переважна більшість українців - 81% - вважають, що Україна не зробила достатньо для підготовки до повномасштабного вторгнення РФ.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Показники майже не змінилися порівняно з лютим 2025-го. Серед тих, хто вважає зусилля недостатніми, 37% вважають їх частково обмеженими, а 44% - абсолютно недостатніми. Лише 16% респондентів відповіли, що Україна зробила скоріше або повністю достатньо для підготовки до вторгнення.

Серед причин недостатньої готовності найчастіше називали відсутність необхідних зусиль з боку політичної влади (46%), недовіру і неготовність самого населення (35%) та перевагу ресурсів Росії (21%). Респонденти також згадували вплив проросійських сил (17%), помилки військового командування (15%) та недостатню підтримку Заходу (15%).

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що критичне осмислення минулого є важливим для майбутньої стратегії, проте громадська думка не може бути об’єктивним показником реальної готовності до війни. "Аналіз має допомогти прокласти дорогу до майбутніх успіхів, а не бути черговою спробою звести політичні розрахунки", - сказав він.

Опитування проведене телефоном серед 1029 респондентів на всій підконтрольній уряду території України. Статистична похибка не перевищує 4,1%.

