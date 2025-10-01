УКР
81% українців вважають, що держава була недостатньо готова до вторгнення РФ, - опитування КМІС

Переважна більшість українців - 81% - вважають, що Україна не зробила достатньо для підготовки до повномасштабного вторгнення РФ.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.

Показники майже не змінилися порівняно з лютим 2025-го. Серед тих, хто вважає зусилля недостатніми, 37% вважають їх частково обмеженими, а 44% - абсолютно недостатніми. Лише 16% респондентів відповіли, що Україна зробила скоріше або повністю достатньо для підготовки до вторгнення.

опитування про війну

Серед причин недостатньої готовності найчастіше називали відсутність необхідних зусиль з боку політичної влади (46%), недовіру і неготовність самого населення (35%) та перевагу ресурсів Росії (21%). Респонденти також згадували вплив проросійських сил (17%), помилки військового командування (15%) та недостатню підтримку Заходу (15%).

опитування про війну

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що критичне осмислення минулого є важливим для майбутньої стратегії, проте громадська думка не може бути об’єктивним показником реальної готовності до війни. "Аналіз має допомогти прокласти дорогу до майбутніх успіхів, а не бути черговою спробою звести політичні розрахунки", - сказав він.

Опитування проведене телефоном серед 1029 респондентів на всій підконтрольній уряду території України. Статистична похибка не перевищує 4,1%.

+13
Головне що фалоімітатор ішака зе був готовий і грабує Україну
показати весь коментар
01.10.2025 11:19 Відповісти
+9
19 відсотків це ті що і досі будуть голосувати за зелю!
показати весь коментар
01.10.2025 11:24 Відповісти
+8
При цьому Залужний герой. Народ не вміє думати своїми мізками, скласти 2 + 2. За них думають ЗМІ.
показати весь коментар
01.10.2025 11:26 Відповісти
Головне що фалоімітатор ішака зе був готовий і грабує Україну
показати весь коментар
01.10.2025 11:19 Відповісти
До війни неможливо підготуватись, це завжди форс мажор. Якщо на нас нападає більша країна з більшою армією то завжди нам прийдеться оборонятись і відступати, будуть прориви фронту, які потрібно буде ліквідовувати. Головне що ми відбили наступ, зберегли державність, зберегли армію, авіацію, зберегли управління військами - це вже величезне досягнення в яке ніхто з западних військових не вірив, а ми це зробили! Потрібно говорити що ми здійснили неможливе, всупереч всім розрахункам і прогнозам, за допомоги Господа Бога та українских воїнів та добровольців!
показати весь коментар
01.10.2025 12:36 Відповісти
Ну авжеж.
Як і саме населення не було готове.
Напам*ятаю: без посередньо джерело влади це народ України.
Я це зрозумів ще у серпні 16 року коли звільнився зі служби по захисту України і мені периший же ж водій маршрутки розповів де і за скільки можна купити посвідчення УБД.
Україна тоді була країною "водіїв маршруток".
показати весь коментар
01.10.2025 11:24 Відповісти
В принципі це нормально! Це тільки кацапи, кровожери завжди налаштовані на війну, це їхній сенс життя: грабувати, вбивати, загарбувати і т.д. Для нормальної людини, тим паче українського хліборобного менталітету жити в постійній агресії і очікуванні війни не притаманно. Через те на перших порах агресор має перевагу, бо у нього такий внутрішній склад...
показати весь коментар
01.10.2025 11:51 Відповісти
якась дуже тормознута ідеологія по захисту своєї дупці.
Якщо поглянути з перспективи 2003 року і "проблемки на Тузлі".
показати весь коментар
01.10.2025 11:55 Відповісти
тобі "просунотому" із закордонного дивану видніше. ...
показати весь коментар
01.10.2025 11:59 Відповісти
І шо, друже? Ти не надягнув того водія дупою на ручку коробки передач? А даремно.
Мені такого не ляпали, але своєї потенційної реакції боюся, чесно кажучи.
Тому не сильно хочу додому.
показати весь коментар
01.10.2025 12:31 Відповісти
19 відсотків це ті що і досі будуть голосувати за зелю!
показати весь коментар
01.10.2025 11:24 Відповісти
Хто ці 19 відсотків%? Мабуть більша частина з них вже в Польщі і далі.
показати весь коментар
01.10.2025 11:25 Відповісти
Найголовніші помилки не вказані.Треба було викликать на збори 200000 ОР-1 і замінувать всі мости і шляхопроводи.Арестович підготовку до війни назвав одним словом-********.Хто за це відповість?
показати весь коментар
01.10.2025 11:26 Відповісти
Арестовічі ******** i до США ******.
показати весь коментар
01.10.2025 11:37 Відповісти
Після драки руками не махають пробудували гроші на дорогах иим більше не своїм платили а туркам і китайозам то турки хоч зробили а косоокі напартачили і це замість будувать ракети купувать зброю і б к бо арсенали аацапня підірвала це дзвоник був про підготовку війни але маємо що маємо
показати весь коментар
01.10.2025 11:41 Відповісти
При цьому Залужний герой. Народ не вміє думати своїми мізками, скласти 2 + 2. За них думають ЗМІ.
показати весь коментар
01.10.2025 11:26 Відповісти
Валерий Залужный в эфире "Право на власть" заверил, что сосредоточение военной техники и личного состава вдоль государственной границы - психологическое давление. Поэтому жителям пограничных областей не нужно волноваться и поддаваться панике.
https://www.youtube.com/watch?v=Fn1INOZYvWQ
показати весь коментар
01.10.2025 11:32 Відповісти
Конституція України Стаття 3

Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
показати весь коментар
01.10.2025 11:52 Відповісти
Та ясно! Ва фсьом вінаватый Залужный! Угу, мабуть скоро його оголосять педофілом.
показати весь коментар
01.10.2025 12:01 Відповісти
Проти фактів не попреш! Залужний винен в тій же мірі що й зебуба!
показати весь коментар
01.10.2025 12:16 Відповісти
Нє, герой - то ішак Оманський. Правильно ж?
показати весь коментар
01.10.2025 11:33 Відповісти
Ото і видно пор тобі що ти загубив свій мозок, чи продав зеленому лайну. Що в калюжу перднув. Дурень
показати весь коментар
01.10.2025 11:48 Відповісти
У Героя України Валерія Залужного був і є безпосередє керівництво.
ПрезЕдент України,
ВЕРХОВНИЙ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ- Володимир Зеленський.
показати весь коментар
01.10.2025 12:28 Відповісти
Ба більше, навіть дехто допомагав в цій неготовності, чонгар і тп
показати весь коментар
01.10.2025 11:30 Відповісти
Готовність 0 - вистояли завдяки героїзму людей
показати весь коментар
01.10.2025 11:31 Відповісти
Я ще в 2022 році писав на Цензорі що влада і тодішнє військове керівництво не зацікавленні в закінченні війни бо постануть питання про Чонгар , про те чому рашисти опинилися під Києвом , чому не підірвали мости через Дніпро .
Судячи з того що досі армію потрясають корупційні скандали , і військо не отримує достатнє забезпечення для Перемоги , то саботажники справді не хочуть поразки рашки у війні .
показати весь коментар
01.10.2025 11:32 Відповісти
але велечезна маса насілєнія вважає, що країна була готова. Це певно ті ж, що вірять що земля плоска
показати весь коментар
01.10.2025 11:34 Відповісти
А знаєте чому ви вірите у те,що Земля шар?Тому що вас так навчили у школі,хоча самі особисто ви у космосі не були і на власні очі не бачили,який вигляд має земля.
А 100 років тому у школах по обох сторін океану вчили,що Земля пласка.
Особисто мені здалося дивним,чому взагалі виникли такі суперечки у поглядах на устрій Землі.І я вирішив зайнятись цим питанням.На ФБ записався у всі групи плоскоземців,та прочитав багато їхнів матеріалів.
І знаєте,я узнав правду.Ви теж іх визнаєте,якщо захочете.Треба тільки здатись метою розібратись.
показати весь коментар
01.10.2025 12:39 Відповісти
Авжеж, не була країна готова до війни.Якби не великий комбінатор з "кварталу" то ми готувались би,бо ще десіденти- шестидесятники попереджали що буде,буде."Великий будівник" включив ігнор і є те що є.На його совісті сотні тисяч життів українців і тих хто воює за Україну.
показати весь коментар
01.10.2025 11:35 Відповісти
Володимир Миколаєнко: За три тижні до захоплення Херсону приїжджав Президент і провів пресконференцію, що ми спокійні за цей напрямок Джерело: https://censor.net/ua/r3576702
показати весь коментар
01.10.2025 11:43 Відповісти
"Україна не зробила достатньо" - не знаю як Україна, а ОПа голобородька зробила все, щоб агресору було зручно та комфортно.
показати весь коментар
01.10.2025 11:37 Відповісти
Асфальт для россійських танків уложили від кордонів до столиці. Шашлички приготували. Все було готово. А ви чого чекали від клоунів з московського КВНа?
показати весь коментар
01.10.2025 11:38 Відповісти
Дайте вгадаю: Порошенко винен, нє?
показати весь коментар
01.10.2025 11:39 Відповісти
Одразу видно порохобота.😁
показати весь коментар
01.10.2025 12:15 Відповісти
"Політична влада не змогла(!) докласти необхідних зусиль", кажете?!
І що ж їй заважало, соромлюсь спитати? Чи може, хто?
Як гарно розмили відповідальність! Ніби, ніхто конкретно і одночасно всі порівну!
Словоблуди квартальні!
показати весь коментар
01.10.2025 11:41 Відповісти
асфальт и дороги уже не штырят?
показати весь коментар
01.10.2025 11:44 Відповісти
хм, цікаво. мудрий нарід же сам проголосував не за підготовку до війни, а за сойтісь пасєрєдінє, пєрєстать стрєлять і закончіть вайну. то чого тепер виступаєте?
показати весь коментар
01.10.2025 11:44 Відповісти
Недостатньо готова? Готовність України до вторгнення сросії свідомо зруйнували,і готовили Україну до окупації ті кого обрав мудоий нарід у 2019 олці.
показати весь коментар
01.10.2025 11:45 Відповісти
Відповідальність лежить на зеленій оманський гнилі і його політичній силі
показати весь коментар
01.10.2025 11:46 Відповісти
Держава була зовсім не готова до вторгнення кацапів! Ба більше, зеленні колаборанти Єрмак, Татаров, Верещук та інші розмінували перешийок Чонгар, відвели бригади з бойових позицій, Чим дозволили москалям парадним маршем просуватись вглиб країни! На совісті цих істот десятки тисяч вбитих, закатованих та викрадених українців...
показати весь коментар
01.10.2025 11:49 Відповісти
Ба більше, зеленні колаборанти Єрмак, Татаров, Верещук та інші розмінували перешийок Чонгар, відвели бригади з бойових позицій, Чим дозволили москалям парадним маршем просуватись вглиб країни!
Значить по вашому Зеленський,Залужний не винуваті?
показати весь коментар
01.10.2025 12:18 Відповісти
Оранжеве - відноситься до Порошенка, а синє - до Зєлі.
показати весь коментар
01.10.2025 11:49 Відповісти
Як це держава була неджостатньо готова до вторгнення ворога? Боневтік Потужно-Брехливий все зробив так, як доморвлялися в Омані, просто частина народу і ЗСУ самостійно стали на захист своєї країни без наказу президента. Були розміновані мінні поля, відведені війська зі стратегічних дільниць і надійних фортифікацій в чисте поле, знищені ракетні програми, зняті клістрони із систем ППО, розформовані танкові частини, найактивніші генерали посаджені до тюрми і наріду брехалося про шашлики і щоб вони не виходили з дому, а сиділи там, а то ще візьмуть в руки зброю.
показати весь коментар
01.10.2025 11:52 Відповісти
А при чому тут населення? Блазень на всіх постах, від кабміну до, майже, ЖЕКу, поставив таких-же дебілів, як сам. Тобто, у найвеличнішого була повна концентрація влади в його руках. Байден попередив шута ще в вересні 22021 року, що ***** буде атакувати Україну. І що зробив шут гороховий? Розмінував 3 мости і 4 дамби на Чонгарі, відремонтував дороги в першу чергу на півночі, щоб кацапські танки Київ за 3 дні. Потім вже німці не витримали бубиного похренізму і в одній з газет розмістили детальний план наступу *****. А шо бубочка? Він по всіх каналах кукурікав, що це фантазії заходу і запрошував в травні на шашлики. Можливо, з *****м.
За все це "велика подяка "ЗЕбанутому бидлу, що привело до влади блазня-ідіота.
показати весь коментар
01.10.2025 11:57 Відповісти
а я вважаю, що у нас в країні був недопрезидент з цього все інше випливає, його функції досі виконує невідомо ким обрана людина!
показати весь коментар
01.10.2025 11:58 Відповісти
недостатньо

недостатньо?
відкритий саботаж та суцільна зрада!
рясно здобрена безкінечною брехнею та тотальним мародерством!!!

пожиттєво з повною конфіскацією по всьому світу!
кожного чиновника вищої ланки, що працював холуєм на зелених дегенератів, позбавити всіх нагород, виплат та можливості працювати будь де, будь ким на державних посадах!
показати весь коментар
01.10.2025 11:59 Відповісти
А то як не готова?!
А Буковель? А шашлики? А місяць відпустки на Мальдівах і Сейшелах?...
Ну і розмінований Чонгар, відведені бойові частини з напрямків вторгнення, блокування фінансування ЗСУ, невиданий указ про підготовку до оборони, неоголошена мобілізація...?
Та зелена мерзота навіть дуже готувалась! Все, як в Омані домовились...
показати весь коментар
01.10.2025 12:01 Відповісти
Відповідати хто буде? Безтерміновий коли сяде?
показати весь коментар
01.10.2025 12:02 Відповісти
ОПИТУВАННЯ!
А може бути так, що людина не брала участі в опитуванні?
Хоча б якась **** до мене подзвонила - я би все сказав....
показати весь коментар
01.10.2025 12:03 Відповісти
Більше того я впевнений, якби велась активна підготовка орки б не напали, тому у них був розрахунок на швидку операцію.
Вони б сикнули, те саме захід б якби бачив що тут іде активна підготовка і це буде довга війна, то вони б не дали добро оркам на вторгнення.
показати весь коментар
01.10.2025 12:05 Відповісти
Україну попереджали про неминучий напад?Що ми чули від влади? Верховна влада заявила громадянам не нервувати і займатися повсякденними справами. Відповідальності на займаній посаді нуль. Тобто безпеку просрали втративши за перший тиждень колосальні території включно з окупацією атомних електростагнцій! Ця недбалість найвищих керманичів коштувала країні занадто дорого.
показати весь коментар
01.10.2025 12:06 Відповісти
Ця недбалість найвищих керманичів коштувала країні занадто дорого.
Недбалість???
Цілеспрямована здача територій,Ось правильні слова!
показати весь коментар
01.10.2025 12:24 Відповісти
Повинен бути суд який встановить чи це була державна зрада чи недбалість людини, яка випадково отримала посаду з великою відповідальністю!
показати весь коментар
01.10.2025 12:39 Відповісти
при Пороху держава була захищенна ,сильними ЗСУ , а при 🤡 держава стала не готова до вторгнення русні в 22р, бо саботаж та зрада від слуг та їх лідора ,була на кожному кроці ...
показати весь коментар
01.10.2025 12:13 Відповісти
А як вважає 73% контужених 95 га?
показати весь коментар
01.10.2025 12:10 Відповісти
Ось такі вони - кульбіти Української історії.
Переважна більшість Українців вважає недостатньою готовність України до війни.

Саме ці Українці та їхні батьки - останні 35років майже постійно голосували на усіх виборах за президентів і депутатів - які пропонували дружити з москалями - а не готуватись до війни.

Так що наші найкращі в світі Українці - Ви самі допомогли москальським окупантам.
Сумно.....
показати весь коментар
01.10.2025 12:21 Відповісти
Просрочений усе зробив з своєю шоблою і робить щоб вона не була готова
показати весь коментар
01.10.2025 12:28 Відповісти
Недостатньо готова - сотні тисяч загиблих - ви вірно ставите питання гаспада соціологи - для вас та зеленій владі рашиста зеленского це виявляється недостатьоно. Горить, разом з зеленским, у пеклі, гниди.
показати весь коментар
01.10.2025 12:41 Відповісти
 
 