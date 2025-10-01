81% украинцев считают, что государство было недостаточно готово к вторжению РФ, - опрос КМИС

Подавляющее большинство украинцев - 81% - считают, что Украина не сделала достаточно для подготовки к полномасштабному вторжению РФ.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

Показатели почти не изменились по сравнению с февралем 2025-го. Среди тех, кто считает усилия недостаточными, 37% считают их частично ограниченными, а 44% - абсолютно недостаточными. Лишь 16% респондентов ответили, что Украина сделала скорее или полностью достаточно для подготовки к вторжению.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Среди причин недостаточной готовности чаще всего называли отсутствие необходимых усилий со стороны политической власти (46%), недоверие и неготовность самого населения (35%) и преимущество ресурсов России (21%). Респонденты также упоминали влияние пророссийских сил (17%), ошибки военного командования (15%) и недостаточную поддержку Запада (15%).

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что критическое осмысление прошлого является важным для будущей стратегии, однако общественное мнение не может быть объективным показателем реальной готовности к войне. "Анализ должен помочь проложить дорогу к будущим успехам, а не быть очередной попыткой свести политические расчеты", - сказал он.

Опрос проведен по телефону среди 1029 респондентов на всей подконтрольной правительству территории Украины. Статистическая погрешность не превышает 4,1%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 67% поляков поддерживают сбивание российских самолетов, нарушающих воздушное пространство НАТО, - опрос