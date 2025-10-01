61% украинцев считают главной ошибкой власти хищение бюджета, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Среди самых больших проблем в Украине граждане прежде всего называют коррупцию.
Об этом свидетельствуют результаты опроса компании SOCIS, передает Цензор.НЕТ.
Согласно исследованию, 50,5% респондентов считают высокий уровень коррупции на государственном уровне главным фактором, который негативно влияет на ситуацию в Украине.
В то же время на вопрос о самых больших ошибках нынешней власти первое место с большим отрывом получил ответ "хищение бюджетных средств" - так считают 61,5% опрошенных. Для сравнения, "ненадлежащую подготовку к войне" отметили 46,6%.
Кроме того, 76,5% граждан оценили уровень коррупции как очень высокий или высокий, а 49,2% возлагают ответственность за это на президента Владимира Зеленского.
По данным СОЦИС, в сентябре впервые баланс оценки работы президента стал отрицательным и составляет -5,4%. Баланс доверия/недоверия - всего +3,3%.
