РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9827 посетителей онлайн
Новости Опрос о власти КМИС
775 19

61% украинцев считают главной ошибкой власти хищение бюджета, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Среди самых больших проблем в Украине граждане прежде всего называют коррупцию.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании SOCIS, передает Цензор.НЕТ.

Согласно исследованию, 50,5% респондентов считают высокий уровень коррупции на государственном уровне главным фактором, который негативно влияет на ситуацию в Украине.

опрос о коррупции

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!

В то же время на вопрос о самых больших ошибках нынешней власти первое место с большим отрывом получил ответ "хищение бюджетных средств" - так считают 61,5% опрошенных. Для сравнения, "ненадлежащую подготовку к войне" отметили 46,6%.

опрос о коррупции

Кроме того, 76,5% граждан оценили уровень коррупции как очень высокий или высокий, а 49,2% возлагают ответственность за это на президента Владимира Зеленского.

опрос о коррупции

По данным СОЦИС, в сентябре впервые баланс оценки работы президента стал отрицательным и составляет -5,4%. Баланс доверия/недоверия - всего +3,3%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 81% украинцев считают, что государство было недостаточно готово к вторжению РФ, - опрос КМИС

Автор: 

коррупция (8639) опрос (2933)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
"Маю право на помилку". Розкрадання державного бюджету. А я думав що це злочин.
показать весь комментарий
01.10.2025 14:53 Ответить
+3
Головна помилка влади відсутність професіоналів в команді, які готують рішення влади. Помилки влади настільки великі що вони гірші за злочини! Некомпетентність, непрофесійність, низька інтелектуальна спроможність, слабка комунікативність влади з професіональною спільнотою, страх бути смішними і дрібна злодійкуватисть - ось головні проблеми влади!
показать весь комментарий
01.10.2025 14:51 Ответить
+3
Классная постановка вопроса. Мародерство во время войны - ошибка. Вспоминается их тупой флешмоб - "маю право на помилку".
показать весь комментарий
01.10.2025 14:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яка ж це помилка влади - коли всі в плюсах і шоколаді
показать весь комментарий
01.10.2025 14:49 Ответить
Головна помилка влади відсутність професіоналів в команді, які готують рішення влади. Помилки влади настільки великі що вони гірші за злочини! Некомпетентність, непрофесійність, низька інтелектуальна спроможність, слабка комунікативність влади з професіональною спільнотою, страх бути смішними і дрібна злодійкуватисть - ось головні проблеми влади!
показать весь комментарий
01.10.2025 14:51 Ответить
Лиш 61%...
А решта що, повні ідоти, ніяк не втямлять? Хоча, було 73%
показать весь комментарий
01.10.2025 14:51 Ответить
"Маю право на помилку". Розкрадання державного бюджету. А я думав що це злочин.
показать весь комментарий
01.10.2025 14:53 Ответить
Гари написала свой коммент и только после этого заметил Ваш
показать весь комментарий
01.10.2025 14:56 Ответить
Классная постановка вопроса. Мародерство во время войны - ошибка. Вспоминается их тупой флешмоб - "маю право на помилку".
показать весь комментарий
01.10.2025 14:55 Ответить
Це не помилка, це злочин.
показать весь комментарий
01.10.2025 14:55 Ответить
Розкрадання то помилка!?
показать весь комментарий
01.10.2025 14:56 Ответить
особисто я вважаю найбільшою помилкою тих 73%...
показать весь комментарий
01.10.2025 14:57 Ответить
61% українців вважають головною помилкою влади розкрадання бюджету, це не помилка.а в часі війни злочин.котрий потрібно прирівняти до державної зради України .а від так відновити смертну кару,
показать весь комментарий
01.10.2025 15:01 Ответить
Помилка, *******?! Помилка, підари 🤮, що ваші причморені батьки не користувалися г.ндонами і нехтували оральним с.ексом! А так би ваша недолуга мамка вас би сжерла! 😬
показать весь комментарий
01.10.2025 15:04 Ответить
Це не помилка-це свідомий злочин,ба більше - державна зрада.
показать весь комментарий
01.10.2025 15:07 Ответить
наче всі % були згодні з такими помилками 🤡 ... чому бажання поржати так швидко скінчилося ....
показать весь комментарий
01.10.2025 15:11 Ответить
А чому опитувачі корупцію (це те ж саме, що і "розкрадання державних коштів") назвали помилкою, недоліком, тощо, а не злочином?
показать весь комментарий
01.10.2025 15:11 Ответить
***... я задав питання... а тут бачу - всі колеги в той чи інший спосіб в тій и інші формі плюються на "помилку" ...
показать весь комментарий
01.10.2025 15:13 Ответить
Диктатура без вибору. Д. Трамп 19 лютого, не видалив
показать весь комментарий
01.10.2025 15:14 Ответить
гнилий мальок з антимайданним мусорком вже в стійці. 61% це вже агенти рашистського впливу чи лише задурманені шабунінами, ніколовими, ткачами, бігусами та іншими "агентами кремля"?
показать весь комментарий
01.10.2025 15:20 Ответить
 
 