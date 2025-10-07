Кількість скарг до Уповноваженої із захисту державної мови зросла на 27%

Протягом трьох кварталів 2025 року Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови зареєстрував 2227 скарг громадян щодо порушення Закону України "Про функціонування української мови як державної", що на 27% більше ніж за аналогічний період минулого року (1633 скарги).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті омбудсмана.

Найбільше порушень стосувалися:

відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та вебсайтів - 574 звернень (26%);

мови зовнішньої реклами та вивісок - 443 звернення (20%);

порушень під час безпосереднього обслуговування - 397 звернень (18%);

сфери освіти - 145 звернень (7%)

сфери культури - 112 звернень (5%);

порушень у медичних закладах - 93 звернення (4%).

Скарги також надходили щодо інформації про товари та послуги (етикетки, чеки, меню) - 115 звернень, та порушень у сферах медіа (82), транспорту (53), книговидання (35), спорту (25) тощо.

З яких міст надходять скарги

Найбільше скарг на порушення мовного законодавства надійшло з Києва - 870 звернень (39% від загальної кількості), Одеської - 339 (15%), Харківської - 286 (13%) та Дніпропетровської областей - 201 (9%).

"Понад 2 тисячі звернень за три квартали – це не просто цифри, а голоси людей, права яких були порушені і які вимагають поваги до своєї мови. Зростання кількості скарг означає, що українці стали уважнішими до свого права отримувати інформацію та послуги державною мовою. Це – показник зрілості суспільства і водночас сигнал усім, хто нехтує законом. Особливо хочу наголосити: освіта - наш стратегічний напрямок. Адже саме тут формується мовна культура молоді. Це фундамент нашої національної свідомості", - наголосила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

