Руководитель языковой школы в Киеве назвала "нацистами" родителей из-за просьбы говорить с детьми на украинском языке: реакция омбудсмена

В Киеве владелица франшизы языковой школы Helen Doron назвала родителей "нацистами" из-за их просьбы общаться на украинском языке, а не на русском. После скандала руководительницу отстранили от управления учебным центром.

Об этом на своей странице написала мать одного из учеников Елена Корусь, передает Цензор.НЕТ.

Суть языкового конфликта

По ее словам, ранее владелицы франшизы Елены Серебряковой в Киеве не было, поскольку она с мужем в течение последних четырех лет находилась в Испании. Корусь отметила, что Серебрякова и ее муж разговаривали на русском с "ярко выраженным московским акцентом".

Женщина рассказала, что во время одного из уроков в класс к детям зашла руководитель франшизы и начала говорить с детьми на русском языке:"Вас на камеру видно, ваши родители увидят, как вы себя здесь ведете".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Угрожал музыканту с инвалидностью и требовал исполнить русскую песню: в Киеве задержали 29-летнего мужчину. ВИДЕО

"После этого я сделала замечание о том, что часть детей точно не понимают русского, а она мне: "Я не знаю, все они прекрасно поняли". Дальше возник спор", - рассказывает Елена.

Елена попросила Серебрякову перейти на украинский, не обращаться к детям на русском и пыталась объяснить, что предприниматель, который ведет бизнес в Украине, должен придерживаться украинского законодательства, в частности - использовать государственный язык.

На это в ответ услышала, что это ее школа и ее личное пространство, и получила предложение уйти из школы и учебы.

Читайте также: Директор Департамента образования Киева Фиданян пожаловалась на русский язык в опросе МОН. Оказалось, это ее собственные настройки. ФОТО

"Та реагировала агрессивно, заявляя, что это - ее школа, а если что-то не нравится, то могу идти. Серебрякова говорила о том, что ей все равно, что вернет деньги, и еще что-то о том, что наших детей надо дрессировать.

Также эта особа кричала, что живет здесь уже 25 лет, а мы ничего не понимаем. Требовала фамилии, рассказывала о непослушных детях. Потом она начала кричать, что мы - "нацисты". Далее ее муж пытался успокоить, но не просил прощения. Администратор и другие родители были шокированы", - вспоминает Елена Корусь.

Елена добавила, что узнала, что Серебрякова ранее пренебрежительно высказывалась об украинских военных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество жалоб к Уполномоченному по защите государственного языка возросло на 27%

Реакция руководства Helen Doron

В "Helen Doron" отметили, что считают ситуацию неприемлемой и противоречащей стандартам и ценностям компании.

Там отметили, что Елена Серебрякова отстранена от управления учебным центром.

"Ей запретили коммуницировать с родителями и студентами. Начат процесс официального расторжения договора франшизы. Мы благодарим все семьи, которые нам доверяют, и уверяем, что образовательный процесс в этом районе будет продолжен - под руководством новой команды, которая разделяет ценности нашего сообщества", - говорится в сообщении.

Читайте также: Часть украинцев снова возвращается к русскому языку. Это опасная тенденция, - языковой омбудсмен Ивановская

Реакция языкового омбудсмена

В комментарии для "УП. Жизнь" языковой омбудсмен Елена Ивановская рассказала, что узнала о ситуации, произошедшей в языковом центре, из соцсетей.

"В условиях войны высказывания Елены Серебряковой вызывает не просто возмущение, а тотальное неприятие, когда наших детей за родительские деньги русифицируют и предоставляют некачественную образовательную услугу. Это нарушает все законы педагогической и человеческой морали", - подчеркнула омбудсмен.

Ивановская отметила, что будут проверять, как Helen Doron работает в Украине, и происходили ли подобные случаи ранее.

Кроме того, Елена Ивановская призвала родителей не стесняться рассказывать о таких случаях.

"Родители должны интересоваться, как происходит образовательный процесс. И языковой вопрос не должен быть последним. Ведь как свидетельствуют последние социологические опросы, российский компонент в образовательном пространстве за последний год вырос. Поэтому надо не терять бдительность", - добавила она.

Читайте также: Таксист отказался обслуживать пассажирку на украинском языке в Харькове: омбудсмен отреагировала