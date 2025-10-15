Керівниця мовної школи в Києві назвала "нацистами" батьків через прохання говорити з дітьми українською: реакція омбудсменки

У Києві власниця франшизи мовної школи "Helen Doron" назвала батьків "нацистами" через їхнє прохання спілкуватися українською мовою, а не російською. Після скандалу керівницю усунули від управління навчальним центром.

Про це на своїй сторінці написала мати одного з учнів Олена Корусь, передає Цензор.НЕТ.

Суть мовного конфлікту

За її словами, раніше власниці франшизи Олени Серебрякової у Києві не було, оскільки вона з чоловіком протягом останніх чотирьох років перебувала в Іспанії. Корусь зазначила, що Серебрякова та її чоловік розмовляли російською з "яскраво вираженим московським акцентом".

Жінка розповіла, що під час одного з уроків у клас до дітей зайшли керівниця франшизи та почала говорити до дітей російською мовою: "Вас на камеру видно, ваши родители увидят, как вы себя тут ведёте".

"Після цього я зробила зауваження про те, що частина дітей точно не розуміють російської, а вона мені: "Я не знаю, всё они прекрасно поняли". Далі виникла суперечка", - розповідає Олена.

Олена попросила Серебрякову перейти на українську, не звертатися до дітей російською та намагалася пояснити, що підприємець, який веде бізнес в Україні, має дотримуватися українського законодавства, зокрема використовувати державну мову.

На це у відповідь почула, що це її школа і її особистий простір та отримала пропозицію піти зі школи та навчання.

"Та реагувала агресивно, заявляючи, що це її школа, а якщо щось не подобається – то можу йти. Серебрякова казала про те, що їй байдуже, що поверне гроші, і ще щось про те, що наших дітей треба дресирувати.

Також ця особа кричала, що живе тут вже 25 років, а ми нічого не розуміємо. Вимагала прізвища, розповідала про неслухняних дітей. Потім вона почала кричати, що ми "нацисти". Далі її чоловік намагався заспокоїти, але не просив вибачення. Адміністраторка та інші батьки були шоковані", - згадує Олена Корусь.

Олена додала, що дізналася, що Серебрякова раніше зневажливо висловлювалася про українських військових.

Реакція керівництва Helen Doron

У "Helen Doron" зазначили, що вважають ситуацію неприйнятною та такою, що суперечить стандартам і цінностям компанії.

Там зазначили, що Олену Серебрякову усунено від управління навчальним центром.

"Їй заборонили комунікувати з батьками та студентами. Розпочато процес офіційного розірвання договору франшизи. Ми дякуємо всім родинам, які нам довіряють, і запевняємо, що освітній процес у цьому районі буде продовжено – під керівництвом нової команди, яка поділяє цінності нашої спільноти", - йдеться у повідомленні.

Реакція мовної омбудсменки

У коментарі для "УП. Життя" мовна омбудсменка Олена Івановська розповіла, що дізналася про ситуацію, що сталася у мовному центрі, із соцмереж.

"В умовах війни висловлювання Олени Серебрякової викликає не просто обурення, а тотальне неприйняття, коли наших дітей за батьківські гроші зросійщують і надають неякісну освітню послугу. Це порушує всі закони педагогічної та людської моралі", - наголосила омбудсменка.

Івановська зазначила, що перевірятимуть, як Helen Doron працює в Україні, та чи відбувалися подібні випадки раніше.

Окрім того, Олена Івановська закликала батьків не соромитися розповідати про такі випадки.

"Батьки мають цікавитися, як відбувається освітній процес. І мовне питання не має бути останнім. Адже як свідчать останні соціологічні опитування, російський компонент в освітньому просторі за останній рік зріс. Через це треба не втрачати пильність", - додала вона.

