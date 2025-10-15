УКР
Керівниця мовної школи в Києві назвала "нацистами" батьків через прохання говорити з дітьми українською: реакція омбудсменки

У Києві директорка школи образила батьків через українську мову

У Києві власниця франшизи мовної школи "Helen Doron" назвала батьків "нацистами" через їхнє прохання спілкуватися українською мовою, а не російською. Після скандалу керівницю усунули від управління навчальним центром.

Про це на своїй сторінці написала мати одного з учнів Олена Корусь, передає Цензор.НЕТ.

Суть мовного конфлікту

За її словами, раніше власниці франшизи Олени Серебрякової у Києві не було, оскільки вона з чоловіком протягом останніх чотирьох років перебувала в Іспанії. Корусь зазначила, що Серебрякова та її чоловік розмовляли російською з "яскраво вираженим московським акцентом".

Жінка розповіла, що під час одного з уроків у клас до дітей зайшли керівниця франшизи та почала говорити до дітей російською мовою: "Вас на камеру видно, ваши родители увидят, как вы себя тут ведёте".

"Після цього я зробила зауваження про те, що частина дітей точно не розуміють російської, а вона мені: "Я не знаю, всё они прекрасно поняли". Далі виникла суперечка", - розповідає Олена.

Олена попросила Серебрякову перейти на українську, не звертатися до дітей російською та намагалася пояснити, що підприємець, який веде бізнес в Україні, має дотримуватися українського законодавства, зокрема використовувати державну мову.

На це у відповідь почула, що це її школа і її особистий простір та отримала пропозицію піти зі школи та навчання.

"Та реагувала агресивно, заявляючи, що це її школа, а якщо щось не подобається – то можу йти. Серебрякова казала про те, що їй байдуже, що поверне гроші, і ще щось про те, що наших дітей треба дресирувати.

Також ця особа кричала, що живе тут вже 25 років, а ми нічого не розуміємо. Вимагала прізвища, розповідала про неслухняних дітей. Потім вона почала кричати, що ми "нацисти". Далі її чоловік намагався заспокоїти, але не просив вибачення. Адміністраторка та інші батьки були шоковані", - згадує Олена Корусь.

Олена додала, що дізналася, що Серебрякова раніше зневажливо висловлювалася про українських військових.

Реакція керівництва Helen Doron

У "Helen Doron" зазначили, що вважають ситуацію неприйнятною та такою, що суперечить стандартам і цінностям компанії. 

Там зазначили, що Олену Серебрякову усунено від управління навчальним центром.

"Їй заборонили комунікувати з батьками та студентами. Розпочато процес офіційного розірвання договору франшизи. Ми дякуємо всім родинам, які нам довіряють, і запевняємо, що освітній процес у цьому районі буде продовжено – під керівництвом нової команди, яка поділяє цінності нашої спільноти", - йдеться у повідомленні.

Реакція мовної омбудсменки

У коментарі для "УП. Життя" мовна омбудсменка Олена Івановська розповіла, що дізналася про ситуацію, що сталася у мовному центрі, із соцмереж.

"В умовах війни висловлювання Олени Серебрякової викликає не просто обурення, а тотальне неприйняття, коли наших дітей за батьківські гроші зросійщують і надають неякісну освітню послугу. Це порушує всі закони педагогічної та людської моралі", - наголосила омбудсменка.

Івановська зазначила, що перевірятимуть, як Helen Doron працює в Україні, та чи відбувалися подібні випадки раніше.

Окрім того, Олена Івановська закликала батьків не соромитися розповідати про такі випадки.

"Батьки мають цікавитися, як відбувається освітній процес. І мовне питання не має бути останнім. Адже як свідчать останні соціологічні опитування, російський компонент в освітньому просторі за останній рік зріс. Через це треба не втрачати пильність", - додала вона.

Я одного не розумію, нахєра вони в Україну лізуть, якщо так її ненавидять? Чи кеби нема у тій самій Іспанії знайти роботу?
15.10.2025 18:57
А хто в Іспанії цій мразоті надасть таку роботу?
15.10.2025 19:02
За поребриком та гидота сиділа б за ґратами з реальним терміном- обовʼязково треба відкрити проти неї кримінальну справу!
15.10.2025 19:05
15.10.2025 18:57
може вони проплачені фсб, щоб в Україні таким чином робити мерзотну справу.
15.10.2025 19:08
Для чего дети учат английский в частной школе? Наверно чтобы тоже уехать.
15.10.2025 19:09
А як це взагалі пов'язане з тим, що рузькощелепне лізе в Україну?
15.10.2025 19:21
У 2014-му році одна стара карга заявила журналістам: "Я живу на Крещатике, и хачу, чтобы из маево акна была видна Рассия!...".
Ця "тринда" хоче того самого... Бо знає, що таку благодатну "кормушку" вона в Росії не матиме ніколи...
15.10.2025 19:28
За 25 лет семейной жизни я дома ни разу не общался на русском,писать только переучиваться лень занесла нелегкая родителей за пределы Совка,а так приходится с родней общаться и на итальянском,спасибо теще что еще молдавский выучить не заставила.
Так что не любовь к языкам это чисто российская дебильная черта они даже своих народностей забыли.
15.10.2025 19:36
Підари, московити і асимільовані виродки вам ісвашому нарєчію в Україні не місце, мову фашистів, загарбників і окупантів ми будемо викорінювати і звужувати ваш простір всіма способами від Сяну до Дону.
15.10.2025 19:03
За поребриком та гидота сиділа б за ґратами з реальним терміном- обовʼязково треба відкрити проти неї кримінальну справу!
15.10.2025 19:05
Непонятно, власниця сама себя уволила?
15.10.2025 19:05
Написано ж, франшиза.
15.10.2025 19:09
Значит так и есть, власниця. Надо закрывать школу и выгонять из страны.
15.10.2025 19:41
Так голосуйте грошима якщо щось не подобається. Тим більше послуга не рокет сайнс і є купа аналогів. От і все.
15.10.2025 19:08
Гонить пендалями цю тупу корову на її історичну батьківщину - мордовію. Впевнений на 100% шо ця курва голосувала за Zе та слуг *****.
15.10.2025 19:08
Це дуже добре, що цьому сюрстрьомінгу дно зірвало.
15.10.2025 19:09
****** сидить в Україні й не їде до своєї срашки. Їдь туди та вчи там!
15.10.2025 19:10
Вона не "вчить"... Вона з батьків учнів "стриже капусту"... Вчать інші - які можуть не поділять її поглядів...
15.10.2025 19:30
власниця франшизи мовної школи

керівницю усунули від управління

хто усунув? вона сама себе?
15.10.2025 19:15
Серебряковій треба ланцюг на шию, як поганій собаці.
15.10.2025 19:16
Прикольная тітка.
15.10.2025 19:21
Свіженька свинособака ...
15.10.2025 19:39
Воно не дурне воно породиста свинособака небуло нікого щоб порвати пащаку і вирвати язика
15.10.2025 19:40
Славянский суд Кубани оштрафовал двух жителей региона (речь идет о семейной паре) на 60 тысяч рублей (30 тысяч рублей каждому) после того, как они исполнили песню на украинском языке во время застолья, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
15.10.2025 19:40
Засуджую московороту, але вона права, що тих дітей батьки мали виховувати
15.10.2025 19:41
 
 