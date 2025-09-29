УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10030 відвідувачів онлайн
Новини Мовне питання Мовний омбудсмен
3 689 134

Частина українців знову повертається до російської мови. Це небезпечна тенденція, - мовна омбудсменка Івановська

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська

Після початку повномасштабної війни у лютому 2022 року частина українського суспільства поступово повертається до старих мовних практик –– російської мови, що є небезпечною тенденцією.

Про це сказала уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в інтерв'ю РБК-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У 2022 році ми всі були насторожі: прислухалися до мовлення кожного, адже російська асоціювалася з агресором. Тоді людям було соромно публічно говорити мовою нападника. Сьогодні ж спрацювала людська психологія звикання до війни. І частина суспільства поступово повертається до старих мовних практик. Це небезпечна тенденція", - зазначила вона.

Івановська зауважила, що певний мовний відкат є, насамперед у сфері освіти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має вже готуватися до скасування особливого статусу російської мови в Конституції, - Івановська

За її словами, Україна є демократичною державою, і не можливо регулювати, якою мовою розмовляє дитина з матір’ю. Водночас мовні звички формуються саме в дитинстві, і якщо мама несвідомо "одягає на дитину кайдани" російського мовлення, то потім важко буде їх скинути, вважає мовна омбудсменка. 

Івановська наголосила, що насильство чи "дикі методи" у цій сфері неприйнятні.

"Ми прагнемо до Європи, а там основою є свідомий вибір. Тому я бачу два головні шляхи: просвітництво і приклад. Починати варто ще з пологового будинку: разом із базовими речами дарувати родині українську книжку, диск із колисковими, пам’ятку для батьків, яка б нагадувала про цінність і ціну мови та її значення у формуванні характеру та долі немовляти. Дитина має зростати в атмосфері, де українське слово асоціюється з теплом, з домом, з найріднішими", - пояснила вона.

Водночас, за словами Івановської, мовне законодавство в Україні не передбачає створення жодних "мовних патрулів".

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

мова (750) російська мова (331) Івановська Олена (7)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Підтримуєш російськомовних гнид та російських холуїв? в расію хочеш?
показати весь коментар
29.09.2025 18:54 Відповісти
+21
Хочете правду, неприємну правду? Повертається саме через мовних борцунів з їхнім "чому не на мові"?
показати весь коментар
29.09.2025 18:53 Відповісти
+16
дурік лічися. на фронті третина хлопців що боронять Україну розмовляє россійскою мовою. такі гниди як ти розгангяють в країні всяку муйню на якій кацапи роблять пропаганду.
показати весь коментар
29.09.2025 19:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Громадяни України не зобов'язані знати жодної мови???
показати весь коментар
29.09.2025 20:18 Відповісти
дійсно на лбз мені дуже важливо , щоб виключно українською мовою зі мною спілкувалися.
показати весь коментар
29.09.2025 19:28 Відповісти
вихід - вчити всім Англійську !
показати весь коментар
29.09.2025 19:29 Відповісти
Діло говорите. Я лінувався да і в ті роки, коли я вчився в школі на іноземні мови дивилися, як на щось непотрібне
показати весь коментар
29.09.2025 19:33 Відповісти
Сейчас все общение в интернете на английском. А кто не знает английской общаются только между собой в своих мухосрансках.
показати весь коментар
29.09.2025 19:35 Відповісти
Як цікаво розвинулася англійська мова в виконанні персонажа IDFDavid #601622/

А я й пропустив той момент, коли її на кирилицю переведено.
показати весь коментар
29.09.2025 20:03 Відповісти
Nothing is here for tears, nothing то wail
Or knock the breast, no weakness, no contempt,
Dispraise, or blame, nothing but well and fair,
And what may quiet us in a death so noble. . . .
(Міллер)
показати весь коментар
29.09.2025 19:31 Відповісти
І що може заспокоїти нас при смерті так це благородство
показати весь коментар
29.09.2025 19:34 Відповісти
Частина населення (значна) виїхала. Це небезпечна тенденція... Все інше натягування сови на глобус
показати весь коментар
29.09.2025 19:32 Відповісти
вони приїдуть назад англомовними
показати весь коментар
29.09.2025 19:35 Відповісти
З Німеччини англомовними??
показати весь коментар
29.09.2025 19:43 Відповісти
так ,в Німеччині друга державна Англійська
показати весь коментар
29.09.2025 19:48 Відповісти
чи є другою державною мовою Німеччини англійська

Google Search

Google Search

Запит виконано

Спробувати без додатків

Ні. Німецька є єдиною офіційною державною мовою Німеччини.

Англійська мова не має офіційного статусу в Німеччині, хоча вона дуже поширена як іноземна мова, особливо в бізнесі, науці та серед молоді.

У Німеччині також офіційно визнані мови національних меншин (наприклад, данська, фризька, лужицька та ромська), але вони не є "другою державною мовою" у всій країні.
показати весь коментар
29.09.2025 20:14 Відповісти
Военнослужащий ВСУ сорвал шеврон с оккупанта и резко ответил | Цензор.НЕТ
показати весь коментар
29.09.2025 19:35 Відповісти
ми демократична країна, але ми будемо пильно слідкувати якої мовою ви розмовляєте
показати весь коментар
29.09.2025 19:37 Відповісти
А ти якою мовою розмовляєш?
показати весь коментар
29.09.2025 19:44 Відповісти
як правили, відповідаю мовою на якій до мене звертаються, це стосуеться нормальних людей, а с вами буду общаться так как мне удобно.
показати весь коментар
29.09.2025 19:50 Відповісти
Переселенці а особливо їхні діти впливають на наших дітей. Вас ще здивує кого на виборах понавибирають ви охренієте. Тому кацапоїди і прокацапські партії так хочуть провести вибори під час війни
показати весь коментар
29.09.2025 19:39 Відповісти
та ми вже охреніли, кого українчики понавибирали. Хуже не будет?
показати весь коментар
29.09.2025 19:51 Відповісти
Здається мовній омбудсменці треба трохи підвивчити українську мову - не частина, а частка українців.
показати весь коментар
29.09.2025 19:41 Відповісти
Слушне зауваження. А то багато людей банально на форумі вживають матюки, погрожують іншим, але вважають себе взірцем. Інтелект людини визначається не тим, якою мовою вона спілкується, а володінням кількістю мов та зовсім іншими критеріями
показати весь коментар
29.09.2025 19:48 Відповісти
😂😂😂
Ага, московити напевно лякаються, коли чують: "Ми будемо тебе питати."
показати весь коментар
29.09.2025 19:42 Відповісти
пекельні борошна
показати весь коментар
29.09.2025 19:50 Відповісти
😂😂😂

-Знаєш як москалі називають наш борщ?

- Як?

- Пє-єрвое

- Повбивав би...

показати весь коментар
29.09.2025 19:53 Відповісти
😂😂😂

Стоїть черга у касу в Ашані, тут якась жінка хоче пройти без черги.

Симпатичний чоловік з посмішкою запитує її:

-Пані кудись поспішає?

-Я нє панімаю па вашему!

-Ну добре,можу і по-вашому-куда лезеш,*****?
показати весь коментар
29.09.2025 19:45 Відповісти
я на Алі часто буваю ,так китайці всі знають англійську і вимагають від мене при диспуті
показати весь коментар
29.09.2025 19:55 Відповісти
Побичив заголовок, подумав, що знову тягнуть Україну в совок: заборонити, оштрафувати, мислити ніззя, заперечувати ніззя, виконуй і не думай.
Але ні, респект пані омбудсменці! Невже хтось із влади зрозумів, що заборони і цькування - то тільки відразс і ненависть? Приємно чути, сподіваюся на розвиток Української дійсно культурними засобами - просвітництвом і прикладом.
показати весь коментар
29.09.2025 20:04 Відповісти
Якщо їм хочется "русского мира" хай подивлятся на колись квітучий Донецьк який варвари перетворили в безводну помийку ,на сотні зруйнованих міст і сіл ,десятки з яких повністю знищиних ,на понад сотню тисяч убитих українців серед яких тисячі дітей ,на майже кожну ніч повітряну тривогу ,ви хочете говорити мовою варварів які вас убивають ? це при тому що близько 90% населення в Україні складають етнічні українці.
показати весь коментар
29.09.2025 20:12 Відповісти
Повилазили путінські денацифікатори.
показати весь коментар
29.09.2025 20:16 Відповісти
Країну розвалять ось такі "борцуни за мову" скажи простому бійцю який розмовляє на російській в окопі, миттєво отримає в хлебало
показати весь коментар
29.09.2025 20:20 Відповісти
По перше потрібна повна заборона кацапської в ЗСУ. Будь-хто, якщо розмовляє кацапською, то карається переводом у штрафний або штурмовий підрозділ.
показати весь коментар
29.09.2025 20:20 Відповісти
Кожна держава,яка поважає себе---захищає свою мову. Скажу по своєму досвіду--в Німеччині турки,особливо з першої еміграції дуже швидко перешли на німецьку. Спостерігав багато раз А в Франції-розмовляя з французами англійською---французи часто роблять вигляд ,що не розуміють англійську.хотя зразу видно,що знають її досконально Колись проводячи переговори з німецькими промисловцями,один барон--власник заводів інститутів перервав переговори,коли замітив,що я з колегою з України розмовляв російською. Тому висновок---не будете шанувати свою мову--ніхто вас в світі не буде поважати.
показати весь коментар
29.09.2025 20:23 Відповісти
Умная женщина. Всё правильно говорит!
показати весь коментар
29.09.2025 20:24 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 