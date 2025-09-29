Частина українців знову повертається до російської мови. Це небезпечна тенденція, - мовна омбудсменка Івановська
Після початку повномасштабної війни у лютому 2022 року частина українського суспільства поступово повертається до старих мовних практик –– російської мови, що є небезпечною тенденцією.
Про це сказала уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в інтерв'ю РБК-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У 2022 році ми всі були насторожі: прислухалися до мовлення кожного, адже російська асоціювалася з агресором. Тоді людям було соромно публічно говорити мовою нападника. Сьогодні ж спрацювала людська психологія звикання до війни. І частина суспільства поступово повертається до старих мовних практик. Це небезпечна тенденція", - зазначила вона.
Івановська зауважила, що певний мовний відкат є, насамперед у сфері освіти.
За її словами, Україна є демократичною державою, і не можливо регулювати, якою мовою розмовляє дитина з матір’ю. Водночас мовні звички формуються саме в дитинстві, і якщо мама несвідомо "одягає на дитину кайдани" російського мовлення, то потім важко буде їх скинути, вважає мовна омбудсменка.
Івановська наголосила, що насильство чи "дикі методи" у цій сфері неприйнятні.
"Ми прагнемо до Європи, а там основою є свідомий вибір. Тому я бачу два головні шляхи: просвітництво і приклад. Починати варто ще з пологового будинку: разом із базовими речами дарувати родині українську книжку, диск із колисковими, пам’ятку для батьків, яка б нагадувала про цінність і ціну мови та її значення у формуванні характеру та долі немовляти. Дитина має зростати в атмосфері, де українське слово асоціюється з теплом, з домом, з найріднішими", - пояснила вона.
Водночас, за словами Івановської, мовне законодавство в Україні не передбачає створення жодних "мовних патрулів".
Але ні, респект пані омбудсменці! Невже хтось із влади зрозумів, що заборони і цькування - то тільки відразс і ненависть? Приємно чути, сподіваюся на розвиток Української дійсно культурними засобами - просвітництвом і прикладом.