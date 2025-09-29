Часть украинцев снова возвращается к русскому языку. Это опасная тенденция, - омбудсмен Ивановская

После начала полномасштабной войны в феврале 2022 года часть украинского общества постепенно возвращается к старым языковым практикам - русскому языку, что является опасной тенденцией.

Об этом сказала уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в интервью РБК-Украина.

"В 2022 году мы все были настороже: прислушивались к речи каждого, ведь русский ассоциировался с агрессором. Тогда людям было стыдно публично говорить на языке нападающего. Сегодня же сработала человеческая психология привыкания к войне. И часть общества постепенно возвращается к старым языковым практикам. Это опасная тенденция", - отметила она.

Ивановская отметила, что определенный языковой откат есть, прежде всего в сфере образования.

По ее словам, Украина является демократическим государством, и невозможно регулировать, на каком языке разговаривает ребенок с матерью. В то же время языковые привычки формируются именно в детстве, и если мама бессознательно "одевает на ребенка оковы" русской речи, то потом трудно будет их сбросить, считает языковой омбудсмен.

Ивановская подчеркнула, что насилие или "дикие методы" в этой сфере неприемлемы.

"Мы стремимся в Европу, а там основой является сознательный выбор. Поэтому я вижу два главных пути: просвещение и пример. Начинать стоит еще с роддома: вместе с базовыми вещами дарить семье украинскую книгу, диск с колыбельными, памятку для родителей, которая бы напоминала о ценности и цене языка и его значении в формировании характера и судьбы младенца. Ребенок должен расти в атмосфере, где украинское слово ассоциируется с теплом, с домом, с родными", - пояснила она.

В то же время, по словам Ивановской, языковое законодательство в Украине не предусматривает создание никаких "языковых патрулей".

