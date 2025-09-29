РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9476 посетителей онлайн
Новости Языковой вопрос Языковой омбудсмен
1 803 68

Часть украинцев снова возвращается к русскому языку. Это опасная тенденция, - омбудсмен Ивановская

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская

После начала полномасштабной войны в феврале 2022 года часть украинского общества постепенно возвращается к старым языковым практикам - русскому языку, что является опасной тенденцией.

Об этом сказала уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в интервью РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

"В 2022 году мы все были настороже: прислушивались к речи каждого, ведь русский ассоциировался с агрессором. Тогда людям было стыдно публично говорить на языке нападающего. Сегодня же сработала человеческая психология привыкания к войне. И часть общества постепенно возвращается к старым языковым практикам. Это опасная тенденция", - отметила она.

Ивановская отметила, что определенный языковой откат есть, прежде всего в сфере образования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина должна уже готовиться к отмене особого статуса русского языка в Конституции, - Ивановская

По ее словам, Украина является демократическим государством, и невозможно регулировать, на каком языке разговаривает ребенок с матерью. В то же время языковые привычки формируются именно в детстве, и если мама бессознательно "одевает на ребенка оковы" русской речи, то потом трудно будет их сбросить, считает языковой омбудсмен.

Ивановская подчеркнула, что насилие или "дикие методы" в этой сфере неприемлемы.

"Мы стремимся в Европу, а там основой является сознательный выбор. Поэтому я вижу два главных пути: просвещение и пример. Начинать стоит еще с роддома: вместе с базовыми вещами дарить семье украинскую книгу, диск с колыбельными, памятку для родителей, которая бы напоминала о ценности и цене языка и его значении в формировании характера и судьбы младенца. Ребенок должен расти в атмосфере, где украинское слово ассоциируется с теплом, с домом, с родными", - пояснила она.

В то же время, по словам Ивановской, языковое законодательство в Украине не предусматривает создание никаких "языковых патрулей".

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

язык (3787) русский язык (595) Елена Ивановская (6)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Хочете правду, неприємну правду? Повертається саме через мовних борцунів з їхнім "чому не на мові"?
показать весь комментарий
29.09.2025 18:53 Ответить
+12
Підтримуєш російськомовних гнид та російських холуїв? в расію хочеш?
показать весь комментарий
29.09.2025 18:54 Ответить
+8
дурік лічися. на фронті третина хлопців що боронять Україну розмовляє россійскою мовою. такі гниди як ти розгангяють в країні всяку муйню на якій кацапи роблять пропаганду.
показать весь комментарий
29.09.2025 19:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не замітив , навпаки
показать весь комментарий
29.09.2025 18:52 Ответить
Потрібно більше людей мобілізовувати в ЗСУ, там офіційна мова спілкування українська.
показать весь комментарий
29.09.2025 19:20 Ответить
Хочете правду, неприємну правду? Повертається саме через мовних борцунів з їхнім "чому не на мові"?
показать весь комментарий
29.09.2025 18:53 Ответить
Підтримуєш російськомовних гнид та російських холуїв? в расію хочеш?
показать весь комментарий
29.09.2025 18:54 Ответить
дурік лічися. на фронті третина хлопців що боронять Україну розмовляє россійскою мовою. такі гниди як ти розгангяють в країні всяку муйню на якій кацапи роблять пропаганду.
показать весь комментарий
29.09.2025 19:00 Ответить
Українець в Україні не має права вимагати, щоб з ним говорили українською мовою??
показать весь комментарий
29.09.2025 19:08 Ответить
Хотів би я подивитися, як ви, наприклад, у Ахметова будете вимагати, щоб він з вами розмовляв українською. Підозрюю, що він з вами навіть розмовляти не буде, просто попросить охоронця вимкнути вам світло хвилин на 40 і піде далі.
показать весь комментарий
29.09.2025 19:31 Ответить
ну такі ж гниди,як ти не на фронті? такі гниди,як ти в тилових норах ждуть приходу Путіна та Пушкіна?
показать весь комментарий
29.09.2025 19:10 Ответить
Цікаво як ти так підрахував що третина? ) Звідки дані?
І на фронті я багато які перейшли або намагаються перейти на українську, іноді це навіть рятує життя. Хоча там в них немає часу і можливостей вчити мову, на відміну від цивільних
показать весь комментарий
29.09.2025 19:19 Ответить
...але є час вчити російську мову...? серед ти, хто зараз воює, ще жодного російськомовного не зустрів, між іншим.
показать весь комментарий
29.09.2025 19:22 Ответить
Ми в напрямку кацапського ізига просто стріляли, що раз врятувало життя особисто мені.
показать весь комментарий
29.09.2025 19:21 Ответить
Я підтримую право вільного вибору причому без нав'язаних варіантів зверху.....
показать весь комментарий
29.09.2025 19:01 Ответить
Українська мова в Україні це по твоєму варіант? а які ще є по твоєму варіанти?
показать весь комментарий
29.09.2025 19:11 Ответить
В тебе вільний вибір переїхати в Тверь. Було б непогано, що скажеш?
показать весь комментарий
29.09.2025 19:14 Ответить
Я теж . Обирай будь яку мову світу і вільно спілкуйся , але тільки не на кацапсячому ізикє ..! Це мова вбивць і садистів .
Все кацапське - нах.. з країни .!!
показать весь комментарий
29.09.2025 19:17 Ответить
теж їх не зустрічав
показать весь комментарий
29.09.2025 18:55 Ответить
вчи мову кацапьорд
показать весь комментарий
29.09.2025 18:55 Ответить
Отже, какая разніца?
показать весь комментарий
29.09.2025 18:55 Ответить
Якого кольору кішка, якщо вона ловить мишей...
показать весь комментарий
29.09.2025 18:58 Ответить
Міркування на тваринному рівні, а не на людському. Людям властива самоідентифікація.
показать весь комментарий
29.09.2025 19:07 Ответить
Ужос сплашной, цапарилих ушчємляют!
показать весь комментарий
29.09.2025 18:58 Ответить
Де, у Польщі?
показать весь комментарий
29.09.2025 19:17 Ответить
Що за маячня?

Не треба для своєї малороської натури шукати пояснення. Тьху на вас. На всю цю хохляцьку наволоч, що шукає будь які пояснення для своєї нікченої душі.
показать весь комментарий
29.09.2025 19:04 Ответить
ага... буду прінціпіальна гаваріть па рускі із за мовних борцунів... так? )
показать весь комментарий
29.09.2025 19:09 Ответить
Кава в Криму...
АнтиКомпенсація майна....
Бусифікація....
Комуналка не подорожчає....

Все працює на ворога!
показать весь комментарий
29.09.2025 18:55 Ответить
Українська Мова дуже багата ,візьміть рус "скоро" ,а на Мові - незабаром згодом невдовзі
показать весь комментарий
29.09.2025 18:58 Ответить
быстро, живо, поспешно, вмиг, моментально, немедля, тотчас, на подходе, вот-вот, с минуты на минуту
показать весь комментарий
29.09.2025 19:03 Ответить
Це ти так кажеш, коли твій чеченський хазяїн просить щоб ти зробив йому приємно губами?
показать весь комментарий
29.09.2025 19:05 Ответить
це він так відповідає коли будь-який даг або таджик з найближчого ринку просять його задовольнити їхні чоловічі фізіологічні потреби...
показать весь комментарий
29.09.2025 19:12 Ответить
не лепи горбатого , наприклад "скоро придет новий год" вмиг поспешено и т д сюди не лізуть
показать весь комментарий
29.09.2025 19:10 Ответить
сідай ,двійка !
показать весь комментарий
29.09.2025 19:16 Ответить
кацап думати не може
показать весь комментарий
29.09.2025 19:17 Ответить
нагородив кучу сміття
показать весь комментарий
29.09.2025 19:13 Ответить
интеллект - худший враг пропаганды (Й. Геббельс)
показать весь комментарий
29.09.2025 18:59 Ответить
Зродились ми великої години,
з пожеж війни і з полум'я вогнів -
плекав нас біль по втраті України,
кормив нас гніт і гнів на ворогів.
показать весь комментарий
29.09.2025 19:01 Ответить
Та невдовзі прийде осінь, Ми усі розбіжимося По русифікованих містах.
показать весь комментарий
29.09.2025 19:02 Ответить
це ниці люди..мать їх..йо....
показать весь комментарий
29.09.2025 19:07 Ответить
Чим далі в тил, тим більше проблем по суті
показать весь комментарий
29.09.2025 19:07 Ответить
Коли в кулуарах РАДИ почнуть говорити на українській тоді може щось поміняєтся, бо тільки депутати випускають мікрофон з рук зразу переходять на скрепну
показать весь комментарий
29.09.2025 19:08 Ответить
Вкидають мільярди у тильні Марафони та Свати,
а всіх нормальних творців бусіфікують!
А потім дивуються "чому занепад культури та патріотизму"?!
показать весь комментарий
29.09.2025 19:10 Ответить
Повертаюся ті, хто вважає себе хохлом- малоросом. А я як був українцем за своєю чудовою мовою, так ним і помру
показать весь комментарий
29.09.2025 19:10 Ответить
Де, на фронті чи на дивані з клавою?
показать весь комментарий
29.09.2025 19:19 Ответить
А ти скільки вже ракет навів на Київ?
показать весь комментарий
29.09.2025 19:28 Ответить
Чувак, у тебе прізвище кацапсяче. Рекомендую почати з себе, та змінити його, наприклад, на Коноваленко. Закон тобі це дозволяє зробити у будь-який момент, і ніяка фаріонша тобі не зможе дорікнути, що ти правнук завезеного в Україну нквдиста.
показать весь комментарий
29.09.2025 19:24 Ответить
Два тижні тому. Троєщина, пару днів після прильоту за 600 метрів від мого будинку. Іду повз дитячого майданчика. Троє хлопчиків років 9-10 розмовляють між собою російською. Постояв, послухав. Трохи *****. Пішов собі далі.
Батьки невиправні.
показать весь комментарий
29.09.2025 19:11 Ответить
згоден,"наш" нарід ніщо не здатне навчити...
показать весь комментарий
29.09.2025 19:14 Ответить
Як ви в транспорті їздиете? Не уявляю...

PS. ваші постійні матюки красномовно говорять про Ваше виховання
показать весь комментарий
29.09.2025 19:28 Ответить
треба час , це швидко не робиться
показать весь комментарий
29.09.2025 19:15 Ответить
культура и язык развиваются одновременно. якщо немає культури,то мова залишається на рівні плінтуса. а за культуру в Україні навіть мови немає,тому що культура в жахливому становищі.
російска тому виграє,що вона дуже швидко прилаштовується до сьогодення,а українська навпаки,хоче залишиться в межах "шевченковської хати",але минулий час.
ви подивиться на інтернет. заблоковано купу сайтів російских доменів,а взамін немає ничого українського. ось і робіть виснувки.
показать весь комментарий
29.09.2025 19:18 Ответить
Я наприклад на ринку с продавцями на англійський балакаю
показать весь комментарий
29.09.2025 19:24 Ответить
і вони мене розуміють
показать весь комментарий
29.09.2025 19:26 Ответить
було б дивним аби "укрвлада" представлена кацапами,яхудами,кавказами і всілякими іншими забродами,розвивала укрмову і укроцентричність...
показать весь комментарий
29.09.2025 19:24 Ответить
поезія Дікенса схожа на Шевченко
показать весь комментарий
29.09.2025 19:25 Ответить
Я знаю ще польську, англійську та румунську мови. І не повіриш- без одноглазніков з вконтактіком анітрохи не страждаю.
показать весь комментарий
29.09.2025 19:28 Ответить
Скажу свої враження по Києву. Більшість мешканців,десь % 75-85 зазвичай спілкуються між собою укрмовою,до 2022 таких було десь % 55-60...Але,думаю,це значною мірою сталося механічно,за рахунок того,що багато маланців,кацапів і русскоязичних чкурнули за кордон за дармовими євриками. А от у містах-супутниках Києва росязичія навіть стало більше,очевидно за рахунок біженців зі юго-вастока,вони вільно гаварят па русскі,наче вони якісь мешканці Таганрога чи Воронєжа. Іще одна,на мою думку,найбільш розповсюдженим язик (навіть більше ніж до війни) став серед......київських дітей і школярів,% до 90, а мо і більше...
показать весь комментарий
29.09.2025 19:22 Ответить
Люди , які не поважають Україну та українців не повинні знати українську мову , так буде легше бачити хто є хто ...
показать весь комментарий
29.09.2025 19:23 Ответить
через отаких борцунів в тилу і відмовляються від мови
показать весь комментарий
29.09.2025 19:24 Ответить
Я ще жодного разу не бачив, щоб людина почала говорити на кацапсячій мові назло якимось борцунам. Крім тих, хто завжди ненавидів Україну.
показать весь комментарий
29.09.2025 19:32 Ответить
Як казав Петя Бампер, якщо ти людина, то спілкуйся будь-якою мовою, лиш би тебе розуміли. А якщо ти підар, то краще б ти й не знав української.
показать весь комментарий
29.09.2025 19:27 Ответить
дійсно на лбз мені дуже важливо , щоб виключно українською мовою зі мною спілкувалися.
показать весь комментарий
29.09.2025 19:28 Ответить
вихід - вчити всім Англійську !
показать весь комментарий
29.09.2025 19:29 Ответить
Діло говорите. Я лінувався да і в ті роки, коли я вчився в школі на іноземні мови дивилися, як на щось непотрібне
показать весь комментарий
29.09.2025 19:33 Ответить
Сейчас все общение в интернете на английском. А кто не знает английской общаются только между собой в своих мухосрансках.
показать весь комментарий
29.09.2025 19:35 Ответить
Nothing is here for tears, nothing то wail
Or knock the breast, no weakness, no contempt,
Dispraise, or blame, nothing but well and fair,
And what may quiet us in a death so noble. . . .
(Міллер)
показать весь комментарий
29.09.2025 19:31 Ответить
І що може заспокоїти нас при смерті так це благородство
показать весь комментарий
29.09.2025 19:34 Ответить
Частина населення (значна) виїхала. Це небезпечна тенденція... Все інше натягування сови на глобус
показать весь комментарий
29.09.2025 19:32 Ответить
вони приїдуть назад англомовними
показать весь комментарий
29.09.2025 19:35 Ответить
 
 