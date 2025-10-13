УКР
Погрожував музиканту з інвалідністю та вимагав виконати російську пісню: у Києві затримали 29-річного чоловіка. ВIДЕО

Правоохоронці затримали 29-річного чоловіка, який на столичних Позняках вимагав від музиканта з інвалідністю виконати російську пісню.

Відео з конфліктом оприлюднили в Instagram, передає Цензор.НЕТ.

"Ось ця тварина напала на мого друга на інвалідному візку під час виступу. Неадекват наполягав аби Іван зіграв російську пісню, а коли отримав відмову почав ображати, погрожувати і кричати, знаючи шо не отримає відсіч.

Ще під час трансляції від неадеквата не одноразово лунало "пацани ві мєня знаєте?". Він дуже хотів бути популярним.Тож давайте посприяємо цьому. Наприкінці відео додала нарізки з ефіру, де він добровільно показує свою фізіономію в камеру + також чути, шо його кличуть на імʼя Макс. ( локація - Київ, Позняки)", - розповіла авторка.

Реакція поліції

Згодом у Нацполіції повідомили, що розпочали перевірку та встановили особу порушника - ним виявився 29-річний місцевий житель.

"Останній не зміг пояснити свої дії, посилаючись на те, що був напідпитку. Правоохоронці доставили чоловіка до Дарницького управління поліції, де склали щодо нього адміністративний матеріал за ст. 173 КУпАП - дрібне хуліганство, - зазначили правоохоронці.

Чоловік погрожував за відмову виконати російську пісню

Топ коментарі
+10
Завтра же на минне поле паскуду !
показати весь коментар
13.10.2025 11:23 Відповісти
+8
В ТЦК до нього запитань не має?Заброньований значить.Без таких в тилу не вижити.
показати весь коментар
13.10.2025 11:26 Відповісти
+6
Пацани тепер тебе знають.
показати весь коментар
13.10.2025 11:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
51 грн штрафу
показати весь коментар
13.10.2025 11:22 Відповісти
Краще виконати старовинний россійськй обряд - посадити на пляшку один раз.
показати весь коментар
13.10.2025 11:31 Відповісти
Чого це один раз? Хай з нею живе ...
показати весь коментар
13.10.2025 12:08 Відповісти
Просто москаль
показати весь коментар
13.10.2025 11:23 Відповісти
Завтра же на минне поле паскуду !
показати весь коментар
13.10.2025 11:23 Відповісти
обидеть гея может каждый, дефицит толерантности налицо
показати весь коментар
13.10.2025 11:24 Відповісти
Телепень, це ти про себе кажеш?
показати весь коментар
13.10.2025 11:30 Відповісти
а чувак его сразу прохавал
показати весь коментар
13.10.2025 11:33 Відповісти
Кацапсина , эдрысни !
показати весь коментар
13.10.2025 11:53 Відповісти
Проблема рашкаванских петушар, вроде тебя, в том, что вы в своих влажных фантазиях, везде хотят видеть геев. Только и слышно от рашкаван, что о геях, анусах и ********.
показати весь коментар
13.10.2025 11:42 Відповісти
Може і гей, але ти - підор!
показати весь коментар
13.10.2025 12:24 Відповісти
Пацани тепер тебе знають.
показати весь коментар
13.10.2025 11:25 Відповісти
В ТЦК до нього запитань не має?Заброньований значить.Без таких в тилу не вижити.
показати весь коментар
13.10.2025 11:26 Відповісти
більш всього що під слідством-щас така фішка є-мені знайомий крадій розповів-домовляєшся з адвокатом-він організовує тобі слідство по незначній статті кримін,кодексу-і все-тебе в тцк не заберуть,- бо в законах є фішка дя крадіїів та бандитів-тих хто під слідством не мобілізують--а під слідством та поки суд розгляне твою справу проходять десятиліття--особливо коли забашляв тим кому треба
показати весь коментар
13.10.2025 11:38 Відповісти
креативно...
показати весь коментар
13.10.2025 11:58 Відповісти
підорюга
показати весь коментар
13.10.2025 11:27 Відповісти
Мусора молодці.....з такими і ворогів не треба...
показати весь коментар
13.10.2025 11:29 Відповісти
Донбасявка
показати весь коментар
13.10.2025 11:29 Відповісти
Це показує наскільки сильно змінилася ситуація з "лагідною українізацією". Раніше ці кацапойазні мавпи ховалися в своїх норах, а тепер відкрито знімають себе на камери.
показати весь коментар
13.10.2025 11:41 Відповісти
Що у тверезого на розумі, у неадеквата, остаточно отруєного алкоголем, на язиці, не знаю, чи можна притягнути цю тварюку за українським ліберальним законодавством до належної відповідальності, але й за адмінстративкою цього виродка 15 днів треба гарувати так, щоб він назавжди пошкодував про свій вчинок
показати весь коментар
13.10.2025 11:43 Відповісти
Норкет,судя по всему.
показати весь коментар
13.10.2025 11:48 Відповісти
Кацапи б такого років на 20 засадили за діскрєдітацію ВС Росії!
показати весь коментар
13.10.2025 12:03 Відповісти
а такої москалоти ще як гною
показати весь коментар
13.10.2025 12:12 Відповісти
Хоч шо за пісню воно хотіло? "Адіноокій голубь на карнізєєє за аакнооом"?
показати весь коментар
13.10.2025 12:23 Відповісти
а говорили, що Фаріон була неправа. Саме вона заслуговує на звання Героя України серед політиків, бо вона завжди говорила правду, яка вона є, а не ту, що потрібна комусь.
показати весь коментар
13.10.2025 12:26 Відповісти
зауважу ..в Україні від українця інваліда паРашна істота вимагає співати російською

і за це адміністративка !

ненавчені воювати мусора клименка такі мусора
показати весь коментар
13.10.2025 12:28 Відповісти
 
 