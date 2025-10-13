Погрожував музиканту з інвалідністю та вимагав виконати російську пісню: у Києві затримали 29-річного чоловіка. ВIДЕО

Правоохоронці затримали 29-річного чоловіка, який на столичних Позняках вимагав від музиканта з інвалідністю виконати російську пісню.

Відео з конфліктом оприлюднили в Instagram, передає Цензор.НЕТ.

"Ось ця тварина напала на мого друга на інвалідному візку під час виступу. Неадекват наполягав аби Іван зіграв російську пісню, а коли отримав відмову почав ображати, погрожувати і кричати, знаючи шо не отримає відсіч.



Ще під час трансляції від неадеквата не одноразово лунало "пацани ві мєня знаєте?". Він дуже хотів бути популярним.Тож давайте посприяємо цьому. Наприкінці відео додала нарізки з ефіру, де він добровільно показує свою фізіономію в камеру + також чути, шо його кличуть на імʼя Макс. ( локація - Київ, Позняки)", - розповіла авторка.

Також дивіться: Танцювали під російський шансон на Алеї Героїв: у Чернігові встановлюють особи дівчат, - Нацполіція. ВIДЕО

Реакція поліції

Згодом у Нацполіції повідомили, що розпочали перевірку та встановили особу порушника - ним виявився 29-річний місцевий житель.

"Останній не зміг пояснити свої дії, посилаючись на те, що був напідпитку. Правоохоронці доставили чоловіка до Дарницького управління поліції, де склали щодо нього адміністративний матеріал за ст. 173 КУпАП - дрібне хуліганство, - зазначили правоохоронці.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ