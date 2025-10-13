Угрожал музыканту с инвалидностью и требовал исполнить русскую песню: в Киеве задержали 29-летнего мужчину. ВИДЕО

Правоохранители задержали 29-летнего мужчину, который на столичных Позняках требовал от музыканта с инвалидностью исполнить российскую песню.

Видео с конфликтом обнародовали в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

"Вот это животное напало на моего друга на инвалидной коляске во время выступления. Неадекват настаивал чтобы Иван сыграл русскую песню, а когда получил отказ начал оскорблять, угрожать и кричать, зная что не получит отпор.



Еще во время трансляции от неадеквата не раз раздавалось "пацаны, вы меня знаете?". Он очень хотел быть популярным, так что давайте поспособствуем этому. В конце видео добавила нарезки из эфира, где он добровольно показывает свою физиономию в камеру + также слышно, что его зовут по имени Макс. (локация - Киев, Позняки)", - рассказала автор.

Реакция полиции

Впоследствии в Нацполиции сообщили, что начали проверку и установили личность нарушителя - им оказался 29-летний местный житель.

"Последний не смог объяснить свои действия, ссылаясь на то, что был пьян. Правоохранители доставили мужчину в Дарницкое управление полиции, где составили в отношении него административный материал по ст. 173 КУоАП - мелкое хулиганство, - отметили правоохранители.

