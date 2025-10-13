РУС
2 633 20

Угрожал музыканту с инвалидностью и требовал исполнить русскую песню: в Киеве задержали 29-летнего мужчину. ВИДЕО

Правоохранители задержали 29-летнего мужчину, который на столичных Позняках требовал от музыканта с инвалидностью исполнить российскую песню.

Видео с конфликтом обнародовали в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

"Вот это животное напало на моего друга на инвалидной коляске во время выступления. Неадекват настаивал чтобы Иван сыграл русскую песню, а когда получил отказ начал оскорблять, угрожать и кричать, зная что не получит отпор.

Еще во время трансляции от неадеквата не раз раздавалось "пацаны, вы меня знаете?". Он очень хотел быть популярным, так что давайте поспособствуем этому. В конце видео добавила нарезки из эфира, где он добровольно показывает свою физиономию в камеру + также слышно, что его зовут по имени Макс. (локация - Киев, Позняки)", - рассказала автор.

Реакция полиции

Впоследствии в Нацполиции сообщили, что начали проверку и установили личность нарушителя - им оказался 29-летний местный житель.

"Последний не смог объяснить свои действия, ссылаясь на то, что был пьян. Правоохранители доставили мужчину в Дарницкое управление полиции, где составили в отношении него административный материал по ст. 173 КУоАП - мелкое хулиганство, - отметили правоохранители.

Мужчина угрожал за отказ исполнить русскую песню

Киев (26229) конфликт (852) музыка (811) русский язык (598)
Топ комментарии
+9
Завтра же на минне поле паскуду !
показать весь комментарий
13.10.2025 11:23 Ответить
+6
В ТЦК до нього запитань не має?Заброньований значить.Без таких в тилу не вижити.
показать весь комментарий
13.10.2025 11:26 Ответить
+3
Просто москаль
показать весь комментарий
13.10.2025 11:23 Ответить
51 грн штрафу
показать весь комментарий
13.10.2025 11:22 Ответить
Краще виконати старовинний россійськй обряд - посадити на пляшку один раз.
показать весь комментарий
13.10.2025 11:31 Ответить
Просто москаль
показать весь комментарий
13.10.2025 11:23 Ответить
Завтра же на минне поле паскуду !
показать весь комментарий
13.10.2025 11:23 Ответить
обидеть гея может каждый, дефицит толерантности налицо
показать весь комментарий
13.10.2025 11:24 Ответить
Телепень, це ти про себе кажеш?
показать весь комментарий
13.10.2025 11:30 Ответить
а чувак его сразу прохавал
показать весь комментарий
13.10.2025 11:33 Ответить
Кацапсина , эдрысни !
показать весь комментарий
13.10.2025 11:53 Ответить
Проблема рашкаванских петушар, вроде тебя, в том, что вы в своих влажных фантазиях, везде хотят видеть геев. Только и слышно от рашкаван, что о геях, анусах и ********.
показать весь комментарий
13.10.2025 11:42 Ответить
Пацани тепер тебе знають.
показать весь комментарий
13.10.2025 11:25 Ответить
В ТЦК до нього запитань не має?Заброньований значить.Без таких в тилу не вижити.
показать весь комментарий
13.10.2025 11:26 Ответить
більш всього що під слідством-щас така фішка є-мені знайомий крадій розповів-домовляєшся з адвокатом-він організовує тобі слідство по незначній статті кримін,кодексу-і все-тебе в тцк не заберуть,- бо в законах є фішка дя крадіїів та бандитів-тих хто під слідством не мобілізують--а під слідством та поки суд розгляне твою справу проходять десятиліття--особливо коли забашляв тим кому треба
показать весь комментарий
13.10.2025 11:38 Ответить
креативно...
показать весь комментарий
13.10.2025 11:58 Ответить
підорюга
показать весь комментарий
13.10.2025 11:27 Ответить
Мусора молодці.....з такими і ворогів не треба...
показать весь комментарий
13.10.2025 11:29 Ответить
Донбасявка
показать весь комментарий
13.10.2025 11:29 Ответить
Це показує наскільки сильно змінилася ситуація з "лагідною українізацією". Раніше ці кацапойазні мавпи ховалися в своїх норах, а тепер відкрито знімають себе на камери.
показать весь комментарий
13.10.2025 11:41 Ответить
Що у тверезого на розумі, у неадеквата, остаточно отруєного алкоголем, на язиці, не знаю, чи можна притягнути цю тварюку за українським ліберальним законодавством до належної відповідальності, але й за адмінстративкою цього виродка 15 днів треба гарувати так, щоб він назавжди пошкодував про свій вчинок
показать весь комментарий
13.10.2025 11:43 Ответить
Норкет,судя по всему.
показать весь комментарий
13.10.2025 11:48 Ответить
 
 