РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11863 посетителя онлайн
Новости Видео Запрет российской музыки в Украине Инциденты на Алее Героев
2 642 40

Танцевали под российский шансон на Алее Героев: в Чернигове устанавливают личности девушек, - Нацполиция. ВИДЕО

В Чернигове девушки танцевали под российский шансон на Аллее Героев.

Об этом сообщает полиция Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором две девушки, вероятно несовершеннолетние, танцуют перед мемориальными стендами. В записи звучит песня российской группы.

Правоохранители открыли проверку по данному факту и устанавливают личности девушек, которые попали на видео.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Избил подростка за прослушивание российской музыки: на Закарпатье судили мужчину

Автор: 

Нацполиция (16763) Чернигов (913) русский язык (594) Черниговская область (1265) Черниговский район (66)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Шалави
показать весь комментарий
19.09.2025 13:56 Ответить
+11
Гарно, "сцикухи", життя починають... А коли почнуть "шукать місце в житті" - скиглитимуть, бо їх можуть кудись і не взять...
показать весь комментарий
19.09.2025 13:57 Ответить
+9
чому фінські , польські, естонські підлітки не спілкуються на нарєчіі і не слухають московське лайно?
тому що ці нації здобули національні уряди! А де національні уряди там немає місця пост колоніальним нащадкам чекістів і їх схематозам і мародерствам
тож ці дівчата не причина вони наслідок
показать весь комментарий
19.09.2025 14:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ловлять?
показать весь комментарий
19.09.2025 13:54 Ответить
Шалави
показать весь комментарий
19.09.2025 13:56 Ответить
************ КАСАБСЬКІ
показать весь комментарий
19.09.2025 13:57 Ответить
Гарно, "сцикухи", життя починають... А коли почнуть "шукать місце в житті" - скиглитимуть, бо їх можуть кудись і не взять...
показать весь комментарий
19.09.2025 13:57 Ответить
и это после одиннадцати лет оголтелой пропаганды
показать весь комментарий
19.09.2025 13:59 Ответить
Брись на московію, аналізатор!
показать весь комментарий
19.09.2025 14:05 Ответить
calabrone buon

Реєстрація: 18.09.2025
показать весь комментарий
19.09.2025 14:16 Ответить
Пропаганда повинна підкріплюватись реальністю. А коли реальність зовсім інша, ніяка пропаганда не діє.
показать весь комментарий
19.09.2025 14:10 Ответить
Легкі гроші кацапів позбавляють розуму в нашої молоді, роблячі їх продажними і цинічними, тим хто не цінує нікого, крім бабла за будь що.
показать весь комментарий
19.09.2025 14:00 Ответить
"Продажними та цинічними" "нашу молодь" робить виховання.
В сім"ї, школі, інтернеті, на марафоні.
Поки вони лише танцюють на кладовищах...
Але, почекайте, вони виростуть, "наш генофонд"...
показать весь комментарий
19.09.2025 14:04 Ответить
сумно дівкам.
Пацикі 18-22 за кордонм рвонули, тусуватись ні з ким...
показать весь комментарий
19.09.2025 14:00 Ответить
як вже ці русняві і їх дебільні батьки заї2али
показать весь комментарий
19.09.2025 14:01 Ответить
Кличуть окупантів до рідного міста, а потім їхні трупи будуть валятися на смітнику
показать весь комментарий
19.09.2025 14:02 Ответить
До речі так. Маріуполь як приклад. Там не встигли евакуюватися і попали під роздачу асвабадтєлєй.
показать весь комментарий
19.09.2025 14:08 Ответить
"Чукрен"-Остап Вишня.
показать весь комментарий
19.09.2025 14:03 Ответить
Молодь завжди все робить щоб напаскудити старим пердунам.
показать весь комментарий
19.09.2025 14:05 Ответить
Типа, насрать своим родителям.
показать весь комментарий
19.09.2025 14:11 Ответить
бачу відразу ти підор недоумковатий...
показать весь комментарий
19.09.2025 14:11 Ответить
А хіба молодь не є результатом діяльності тих старих пердунів?
показать весь комментарий
19.09.2025 14:12 Ответить
Добре що є на кого все звалювати - на старих пердунів !! А те що молоді пердуни у ВР косячать як прокляті , того тобі не видно , так ?
Що б не трапилось в країні , причина одна - та то старі пердуни винуваті , а ми , пердуни молодші тобто , всі святі і правильні .
Тільки якщо ви - молодші пердуни , всі такі святі і правильні - чому ці - наймолодші пердуни слухають не вас , а старих . ?
показать весь комментарий
19.09.2025 14:27 Ответить
Так саме ж старі пердуни за 33 роки і побудували нинішнє суспільство. Виховали молодших пердунів, а ті, в свою чергу, ще молодших.
показать весь комментарий
19.09.2025 14:33 Ответить
чому фінські , польські, естонські підлітки не спілкуються на нарєчіі і не слухають московське лайно?
тому що ці нації здобули національні уряди! А де національні уряди там немає місця пост колоніальним нащадкам чекістів і їх схематозам і мародерствам
тож ці дівчата не причина вони наслідок
показать весь комментарий
19.09.2025 14:07 Ответить
Звідки ти знаєш, що слухають фінські, польські та естонські підлітки? Особисто чув?
показать весь комментарий
19.09.2025 14:13 Ответить
що небезпечніше для України, малолітні дурні чи державні псевдопатріоти у вишиванках, які використовують буджет країни та міжнародну фінансову допомогу у власних інтересах? Певно вони доповнюють один одного
показать весь комментарий
19.09.2025 14:09 Ответить
А ті, хто сидячи на диванах, женуть на фронт інших?
показать весь комментарий
19.09.2025 14:21 Ответить
їх зарахуємо до малолітніх дурнів, які постарішали
показать весь комментарий
19.09.2025 14:35 Ответить
Здати на мясо, продати в людожерські країни -партнери мордору... Хай їх приймуть в себе орки та чучхєрісти
показать весь комментарий
19.09.2025 14:09 Ответить
Суки кончені...
показать весь комментарий
19.09.2025 14:10 Ответить
Владімерскій централ, вєтер севєрнииий.
показать весь комментарий
19.09.2025 14:12 Ответить
Дівчатка були залякані та шантажовані місцевими ждунами яких в Чернігові завжди було вдосталь.
показать весь комментарий
19.09.2025 14:17 Ответить
тік - ток дебілізує і так дуже обмежену у розвитку молодь, зазначу що для себе у Китая зовсім інший тік - ток, з іншим контентом, та обмеженнями по часу перегляду на день для молоді.

також як завжди "велике дякую" - батькам цих даунів, виродили мавп і передали на виховання кацапському сегменту інтернету - БРАВО!!!
показать весь комментарий
19.09.2025 14:19 Ответить
Чернігів місто не велике, знайдуть їх швидко. Будуть вибачатись.
показать весь комментарий
19.09.2025 14:21 Ответить
Звісно, знайдуть і примусять вибачатись. Воювати ж з малолітками легше і безпечніше, ніж на фронті з кацапами.
показать весь комментарий
19.09.2025 14:35 Ответить
Генофонд країни мрій Зеленського, потомство "приколістів"
показать весь комментарий
19.09.2025 14:22 Ответить
А ідіоти гребуть "всіх під одне".
показать весь комментарий
19.09.2025 14:26 Ответить
а "розумні" приколісти повтікали зразу в великобританії...
показать весь комментарий
19.09.2025 14:28 Ответить
100%. це ті ************, які підуть голосувати за зельонського на майбутних виборах.
показать весь комментарий
19.09.2025 14:30 Ответить
Не Шансон то а кацапський "блатняк", досить повторювати кацапську брехню про Шансон.
Шансон - музичне направлення Франції, ніякого відношення до кацапського тюремного "блатняка" не має.
показать весь комментарий
19.09.2025 14:25 Ответить
Потрібно позбавляти громадянства їхніх батьків та їх, та відключити їх від України.
Це не підлітковий протест, це позиція їхніх батьків, яку вони вдома висловлюють.
показать весь комментарий
19.09.2025 14:25 Ответить
Тю. Центр України. Центр міста. Сводьба (саме так!). Цілий день крутили кцпську попсу, блатняк і щось таке пафосне "расея, расея!" на весь район. І нічого. Поліціянт сидить в новенькому ридвані за 50 метрів, тупиться в телефона і нічого не помічає. Виклик прийняли, приїхали поліцаї, їх послали, вони від'їхали. Про підлітків з кцпськими "речьовками" (реп для бідних мозоком) я взагалі мовчу.
показать весь комментарий
19.09.2025 14:29 Ответить
 
 