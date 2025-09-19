Танцевали под российский шансон на Алее Героев: в Чернигове устанавливают личности девушек, - Нацполиция. ВИДЕО

В Чернигове девушки танцевали под российский шансон на Аллее Героев.

Об этом сообщает полиция Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором две девушки, вероятно несовершеннолетние, танцуют перед мемориальными стендами. В записи звучит песня российской группы.

Правоохранители открыли проверку по данному факту и устанавливают личности девушек, которые попали на видео.

