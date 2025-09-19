Танцевали под российский шансон на Алее Героев: в Чернигове устанавливают личности девушек, - Нацполиция. ВИДЕО
В Чернигове девушки танцевали под российский шансон на Аллее Героев.
Об этом сообщает полиция Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.
Накануне в соцсетях появилось видео, на котором две девушки, вероятно несовершеннолетние, танцуют перед мемориальными стендами. В записи звучит песня российской группы.
Правоохранители открыли проверку по данному факту и устанавливают личности девушек, которые попали на видео.
В сім"ї, школі, інтернеті, на марафоні.
Поки вони лише танцюють на кладовищах...
Але, почекайте, вони виростуть, "наш генофонд"...
Пацикі 18-22 за кордонм рвонули, тусуватись ні з ким...
Що б не трапилось в країні , причина одна - та то старі пердуни винуваті , а ми , пердуни молодші тобто , всі святі і правильні .
Тільки якщо ви - молодші пердуни , всі такі святі і правильні - чому ці - наймолодші пердуни слухають не вас , а старих . ?
тому що ці нації здобули національні уряди! А де національні уряди там немає місця пост колоніальним нащадкам чекістів і їх схематозам і мародерствам
тож ці дівчата не причина вони наслідок
також як завжди "велике дякую" - батькам цих даунів, виродили мавп і передали на виховання кацапському сегменту інтернету - БРАВО!!!
Шансон - музичне направлення Франції, ніякого відношення до кацапського тюремного "блатняка" не має.
Це не підлітковий протест, це позиція їхніх батьків, яку вони вдома висловлюють.