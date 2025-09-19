Танцювали під російський шансон на Алеї Героїв: у Чернігові встановлюють особи дівчат, - Нацполіція. ВIДЕО
У Чернігові дівчата танцювали під російський шансон на Алеї Героїв.
Про це повідомляє поліція Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.
Напередодні у соцмережах з’явилося відео, на якому дві дівчини, ймовірно неповнолітні, танцюють перед меморіальними стендами. У записі звучить пісня російського гурту.
Правоохоронці відкрили перевірку за цим фактом та встановлюють особи дівчат, які потрапили на відео.
.
а кто это сделал ?
кто нагадил в Украине своим кварталом ?
ай-я-яй Паттужний !
.
Реєстрація: 18.09.2025
В сім"ї, школі, інтернеті, на марафоні.
Поки вони лише танцюють на кладовищах...
Але, почекайте, вони виростуть, "наш генофонд"...
Пацикі 18-22 за кордонм рвонули, тусуватись ні з ким...
виїхало з України.
себто, 44 тис. на місяць, або 500 тис. за рік - виїдуть всі !
ЗЄля де найближчий пункт стійкої незламності ?
.
Що б не трапилось в країні , причина одна - та то старі пердуни винуваті , а ми , пердуни молодші тобто , всі святі і правильні .
Тільки якщо ви - молодші пердуни , всі такі святі і правильні - чому ці - наймолодші пердуни слухають не вас , а старих . ?
тому що ці нації здобули національні уряди! А де національні уряди там немає місця пост колоніальним нащадкам чекістів і їх схематозам і мародерствам
тож ці дівчата не причина вони наслідок
також як завжди "велике дякую" - батькам цих даунів, виродили мавп і передали на виховання кацапському сегменту інтернету - БРАВО!!!
Шансон - музичне направлення Франції, ніякого відношення до кацапського тюремного "блатняка" не має.
Це не підлітковий протест, це позиція їхніх батьків, яку вони вдома висловлюють.
Важливо відрізняти "позбавлення" від "припинення" громадянства
Позбавленнягромадянства суворо заборонено Конституцією України. Припиненнягромадянства - це юридична процедура, яка може бути ініційована як державою (втрата), так і особою (вихід).
Підстави для припинення (втрати) громадянства України
Громадянство України припиняється у випадках:
Вихід з громадянства України: Здійснюється за клопотанням особи, яка проживає за кордоном і має гарантії отримання громадянства іншої Вихід з громадянства України: Здійснюється за клопотанням особи, яка проживає за кордоном і має гарантії отримання громадянства іншої Втрата громадянства України: Настає з ініціативи держави Втрата громадянства України: Настає з ініціативи держави Добровільне набуття громадянства іншої держави: Якщо особа досягла Добровільне набуття громадянства іншої держави: Якщо особа досягла Набуття громадянства України шляхом обману: Наприклад, якщо було подано підроблені документи або неправдиві Набуття громадянства України шляхом обману: Наприклад, якщо було подано підроблені документи або неправдиві Добровільний вступ на військову службу іншої держави: Якщо це не є військовим обов'язком чи альтернативною Добровільний вступ на військову службу іншої держави: Якщо це не є військовим обов'язком чи альтернативною За підставами, передбаченими міжнародними договорами України: Коли це визначено відповідними міжнародними угодами. За підставами, передбаченими міжнародними договорами України: Коли це визначено відповідними міжнародними угодами.
Ситуація з подвійним громадянством та ухилянням від мобілізації
Наразі Конституція України забороняє позбавлення громадянства.Примусове набуття громадянства, наприклад, державою-агресором на тимчасово окупованих територіях, не є підставою для втрати українського громадянства, оскільки воно не визнається Україною, повідомляє https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%25D0%25BA/96-%25D0%25B2%25D1%2580&ved=2ahUKEwj6nez95eSPAxVfGBAIHVuHJTgQy_kOegQICBAC&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw0MDPUcAJ82NGIXhd1ZEak0&ust=1758370307665000 Офіційний портал Верховної Ради України.Судові процеси та дискусії щодо можливості зміни законодавства в частині позбавлення громадянства тривають, зокрема в контексті осіб, які ухиляються від мобілізації, але поки що таких змін не внесено.
Таких поцрєотів виховує саме ж суспільство . Бува робиш отаким зауваження , тут же знаходяться їхні защітнєги постарше - чіво пристайотє , а какая вам разніца што ані слушают .
.
Машину спалять, під руssке 💩 на Алеї Героїв потанцюють.
Тільки працювати не підуть.
Вони живуть одним днем.
Типове ДНК к@ц@пів!
Тупі до блювотиння БЛ*ДІ!!!