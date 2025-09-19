УКР
5 394 64

Танцювали під російський шансон на Алеї Героїв: у Чернігові встановлюють особи дівчат, - Нацполіція. ВIДЕО

У Чернігові дівчата танцювали під російський шансон на Алеї Героїв.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні у соцмережах з’явилося відео, на якому дві дівчини, ймовірно неповнолітні, танцюють перед меморіальними стендами. У записі звучить пісня російського гурту.

Правоохоронці відкрили перевірку за цим фактом та встановлюють особи дівчат, які потрапили на відео.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Побив підлітка за прослуховування російської музики: на Закарпатті судили чоловіка

Автор: 

+22
Шалави
19.09.2025 13:56 Відповісти
19.09.2025 13:56 Відповісти
+22
Гарно, "сцикухи", життя починають... А коли почнуть "шукать місце в житті" - скиглитимуть, бо їх можуть кудись і не взять...
19.09.2025 13:57 Відповісти
19.09.2025 13:57 Відповісти
+20
************ КАСАБСЬКІ
19.09.2025 13:57 Відповісти
19.09.2025 13:57 Відповісти
Ловлять?
19.09.2025 13:54 Відповісти
19.09.2025 13:54 Відповісти
шалави вже біля канадського кордону...

.
19.09.2025 15:00 Відповісти
19.09.2025 15:00 Відповісти
Шалави
19.09.2025 13:56 Відповісти
19.09.2025 13:56 Відповісти
генерація "какая разница".

а кто это сделал ?
кто нагадил в Украине своим кварталом ?
ай-я-яй Паттужний !

.
19.09.2025 15:10 Відповісти
19.09.2025 15:10 Відповісти
Тіктоки, Інстаграми де пасуться кацапські ботоіерми та інші нагадили значно більше ніж квартали. Вирощене на їхніх відосиках дебільне покоління.
19.09.2025 15:35 Відповісти
19.09.2025 15:35 Відповісти
************ КАСАБСЬКІ
19.09.2025 13:57 Відповісти
19.09.2025 13:57 Відповісти
Гарно, "сцикухи", життя починають... А коли почнуть "шукать місце в житті" - скиглитимуть, бо їх можуть кудись і не взять...
19.09.2025 13:57 Відповісти
19.09.2025 13:57 Відповісти
Брись на московію, аналізатор!
19.09.2025 14:05 Відповісти
19.09.2025 14:05 Відповісти
calabrone buon

Реєстрація: 18.09.2025
19.09.2025 14:16 Відповісти
19.09.2025 14:16 Відповісти
Легкі гроші кацапів позбавляють розуму в нашої молоді, роблячі їх продажними і цинічними, тим хто не цінує нікого, крім бабла за будь що.
19.09.2025 14:00 Відповісти
19.09.2025 14:00 Відповісти
"Продажними та цинічними" "нашу молодь" робить виховання.
В сім"ї, школі, інтернеті, на марафоні.
Поки вони лише танцюють на кладовищах...
Але, почекайте, вони виростуть, "наш генофонд"...
19.09.2025 14:04 Відповісти
19.09.2025 14:04 Відповісти
...може... монтажна піна?.. Нє?..
19.09.2025 16:18 Відповісти
19.09.2025 16:18 Відповісти
сумно дівкам.
Пацикі 18-22 за кордонм рвонули, тусуватись ні з ким...
19.09.2025 14:00 Відповісти
19.09.2025 14:00 Відповісти
11 тис. пацюків 18-24 за тиждень по даних польських прикордонників
виїхало з України.

себто, 44 тис. на місяць, або 500 тис. за рік - виїдуть всі !

ЗЄля де найближчий пункт стійкої незламності ?

.
19.09.2025 15:06 Відповісти
19.09.2025 15:06 Відповісти
Не буде кому тебе захищати
19.09.2025 15:42 Відповісти
19.09.2025 15:42 Відповісти
А ти? Зайняло кругову оборону? Памперсів вистачить? Чи потужний потужним незламним планом забезпечив і вже все pohuj?
19.09.2025 16:21 Відповісти
19.09.2025 16:21 Відповісти
Підорів,шо прийняли такий закон,перетопити у калюжі,як щурів!
19.09.2025 15:56 Відповісти
19.09.2025 15:56 Відповісти
Зате мільйон мам і тат цих "діточок" будуть Вові безмежно вдячні...
19.09.2025 16:08 Відповісти
19.09.2025 16:08 Відповісти
як вже ці русняві і їх дебільні батьки заї2али
19.09.2025 14:01 Відповісти
19.09.2025 14:01 Відповісти
Кличуть окупантів до рідного міста, а потім їхні трупи будуть валятися на смітнику
19.09.2025 14:02 Відповісти
19.09.2025 14:02 Відповісти
До речі так. Маріуполь як приклад. Там не встигли евакуюватися і попали під роздачу асвабадтєлєй.
19.09.2025 14:08 Відповісти
19.09.2025 14:08 Відповісти
"Чукрен"-Остап Вишня.
19.09.2025 14:03 Відповісти
19.09.2025 14:03 Відповісти
Типа, насрать своим родителям.
19.09.2025 14:11 Відповісти
19.09.2025 14:11 Відповісти
бачу відразу ти підор недоумковатий...
19.09.2025 14:11 Відповісти
19.09.2025 14:11 Відповісти
Добре що є на кого все звалювати - на старих пердунів !! А те що молоді пердуни у ВР косячать як прокляті , того тобі не видно , так ?
Що б не трапилось в країні , причина одна - та то старі пердуни винуваті , а ми , пердуни молодші тобто , всі святі і правильні .
Тільки якщо ви - молодші пердуни , всі такі святі і правильні - чому ці - наймолодші пердуни слухають не вас , а старих . ?
19.09.2025 14:27 Відповісти
19.09.2025 14:27 Відповісти
чому фінські , польські, естонські підлітки не спілкуються на нарєчіі і не слухають московське лайно?
тому що ці нації здобули національні уряди! А де національні уряди там немає місця пост колоніальним нащадкам чекістів і їх схематозам і мародерствам
тож ці дівчата не причина вони наслідок
19.09.2025 14:07 Відповісти
19.09.2025 14:07 Відповісти
що небезпечніше для України, малолітні дурні чи державні псевдопатріоти у вишиванках, які використовують буджет країни та міжнародну фінансову допомогу у власних інтересах? Певно вони доповнюють один одного
19.09.2025 14:09 Відповісти
19.09.2025 14:09 Відповісти
їх зарахуємо до малолітніх дурнів, які постарішали
19.09.2025 14:35 Відповісти
19.09.2025 14:35 Відповісти
Так а що ти пропонуєш Україні? Віддати кацапським фашистам половину своєї території і нехай тут катують по підвалах українців, родини загиблих, патріотів? Такі ви с..,ка стицьки цікаві.
19.09.2025 14:39 Відповісти
19.09.2025 14:39 Відповісти
Здати на мясо, продати в людожерські країни -партнери мордору... Хай їх приймуть в себе орки та чучхєрісти
19.09.2025 14:09 Відповісти
19.09.2025 14:09 Відповісти
Суки кончені...
19.09.2025 14:10 Відповісти
19.09.2025 14:10 Відповісти
Владімерскій централ, вєтер севєрнииий.
19.09.2025 14:12 Відповісти
19.09.2025 14:12 Відповісти
Дівчатка були залякані та шантажовані місцевими ждунами яких в Чернігові завжди було вдосталь.
19.09.2025 14:17 Відповісти
19.09.2025 14:17 Відповісти
тік - ток дебілізує і так дуже обмежену у розвитку молодь, зазначу що для себе у Китая зовсім інший тік - ток, з іншим контентом, та обмеженнями по часу перегляду на день для молоді.

також як завжди "велике дякую" - батькам цих даунів, виродили мавп і передали на виховання кацапському сегменту інтернету - БРАВО!!!
19.09.2025 14:19 Відповісти
19.09.2025 14:19 Відповісти
так у китаї комунізм
19.09.2025 14:44 Відповісти
19.09.2025 14:44 Відповісти
а в нас манкурти під час війни зростають, тупі шлунки на двох ніжках ...
19.09.2025 15:16 Відповісти
19.09.2025 15:16 Відповісти
демакратія - у всій красі (по українськи)
19.09.2025 15:24 Відповісти
19.09.2025 15:24 Відповісти
якщо ухилятись від служби можна, то чом не можна і потанцювати???
19.09.2025 15:34 Відповісти
19.09.2025 15:34 Відповісти
Чернігів місто не велике, знайдуть їх швидко. Будуть вибачатись.
19.09.2025 14:21 Відповісти
19.09.2025 14:21 Відповісти
Генофонд країни мрій Зеленського, потомство "приколістів"
19.09.2025 14:22 Відповісти
19.09.2025 14:22 Відповісти
А ідіоти гребуть "всіх під одне".
19.09.2025 14:26 Відповісти
19.09.2025 14:26 Відповісти
а "розумні" приколісти повтікали зразу в великобританії...
19.09.2025 14:28 Відповісти
19.09.2025 14:28 Відповісти
100%. це ті ************, які підуть голосувати за зельонського на майбутних виборах.
19.09.2025 14:30 Відповісти
19.09.2025 14:30 Відповісти
Не Шансон то а кацапський "блатняк", досить повторювати кацапську брехню про Шансон.
Шансон - музичне направлення Франції, ніякого відношення до кацапського тюремного "блатняка" не має.
19.09.2025 14:25 Відповісти
19.09.2025 14:25 Відповісти
Потрібно позбавляти громадянства їхніх батьків та їх, та відключити їх від України.
Це не підлітковий протест, це позиція їхніх батьків, яку вони вдома висловлюють.
19.09.2025 14:25 Відповісти
19.09.2025 14:25 Відповісти
Позбавлення громадянства України за Конституцією є неможливим, проте існує поняття припинення громадянства (втрата або вихід), яке відбувається за певних умов. Втрата громадянства можлива у разі добровільного набуття громадянства іншої держави, отримання громадянства України шляхом обману або добровільного вступу на військову службу іншої держави, а також за підставами, визначеними міжнародними договорами.
Важливо відрізняти "позбавлення" від "припинення" громадянства

Позбавленнягромадянства суворо заборонено Конституцією України. Припиненнягромадянства - це юридична процедура, яка може бути ініційована як державою (втрата), так і особою (вихід).
Підстави для припинення (втрати) громадянства України
Громадянство України припиняється у випадках:

https://www.google.com/search?q=%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%B4+%D0%B7+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&sca_esv=a6493d853efe4d30&sxsrf=AE3TifOCBZ9jjauxx3rGTcc4Dq6YrwF6ew%3A1758283893740&source=hp&ei=dUjNaPaZK4WGxc8Pv_iL-Ao&iflsig=AOw8s4IAAAAAaM1WhcnMW3MUCnFZFkMrAL9TK97zgxPS&oq=%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6IjDQv9C-0LfQsdCw0LLQu9C10L3QvdGPINCz0YDQvtC80LDQtNGP0L3RgdGC0LLQsCAqAggAMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIIEAAYgAQYywEyBRAAGIAEMgUQABiABEigYFD1E1jTTXABeACQAQCYAbABoAGFF6oBBDAuMjW4AQHIAQD4AQGYAhqgApgYqAIKwgIHECMYJxjqAsICChAAGAMY6gIYjwHCAgoQIxjwBRgnGMkCwgILEAAYgAQYsQMYgwHCAg4QLhiABBixAxjRAxjHAcICERAuGIAEGLEDGNEDGIMBGMcBwgILEC4YgAQYsQMYgwHCAgUQLhiABMICCBAAGIAEGLEDwgIREC4YgAQYsQMYgwEY1AIYigWYAw_xBbfsBPEbtO7UkgcEMS4yNaAHwu8BsgcEMC4yNbgHiRjCBwYyLTI1LjHIB4MB&sclient=gws-wiz&mstk=AUtExfBiwsM894-aAXAH6ZMrkzWcM4rLluQ6tkeiLOlGbqc0l1MRb7FZoD06peWlBo4mc68b6fZm8Zs9Y34Q1wl9cDRw1OkLr-gZMMh77zFF5-GcGq37sRfPYlzACvmpMJsfg3RQBkOw2O1UX81jOl0mkH6ogUY4qEfRImkTHcH772o2EmA&csui=3&ved=2ahUKEwj6nez95eSPAxVfGBAIHVuHJTgQgK4QegQIBRAB Вихід з громадянства України: Здійснюється за клопотанням особи, яка проживає за кордоном і має гарантії отримання громадянства іншої держави.https://www.google.com/search?q=%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&sca_esv=a6493d853efe4d30&sxsrf=AE3TifOCBZ9jjauxx3rGTcc4Dq6YrwF6ew%3A1758283893740&source=hp&ei=dUjNaPaZK4WGxc8Pv_iL-Ao&iflsig=AOw8s4IAAAAAaM1WhcnMW3MUCnFZFkMrAL9TK97zgxPS&oq=%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6IjDQv9C-0LfQsdCw0LLQu9C10L3QvdGPINCz0YDQvtC80LDQtNGP0L3RgdGC0LLQsCAqAggAMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIIEAAYgAQYywEyBRAAGIAEMgUQABiABEigYFD1E1jTTXABeACQAQCYAbABoAGFF6oBBDAuMjW4AQHIAQD4AQGYAhqgApgYqAIKwgIHECMYJxjqAsICChAAGAMY6gIYjwHCAgoQIxjwBRgnGMkCwgILEAAYgAQYsQMYgwHCAg4QLhiABBixAxjRAxjHAcICERAuGIAEGLEDGNEDGIMBGMcBwgILEC4YgAQYsQMYgwHCAgUQLhiABMICCBAAGIAEGLEDwgIREC4YgAQYsQMYgwEY1AIYigWYAw_xBbfsBPEbtO7UkgcEMS4yNaAHwu8BsgcEMC4yNbgHiRjCBwYyLTI1LjHIB4MB&sclient=gws-wiz&mstk=AUtExfBiwsM894-aAXAH6ZMrkzWcM4rLluQ6tkeiLOlGbqc0l1MRb7FZoD06peWlBo4mc68b6fZm8Zs9Y34Q1wl9cDRw1OkLr-gZMMh77zFF5-GcGq37sRfPYlzACvmpMJsfg3RQBkOw2O1UX81jOl0mkH6ogUY4qEfRImkTHcH772o2EmA&csui=3&ved=2ahUKEwj6nez95eSPAxVfGBAIHVuHJTgQgK4QegQIBRAD Втрата громадянства України: Настає з ініціативи держави внаслідок:https://www.google.com/search?q=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%97+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8&sca_esv=a6493d853efe4d30&sxsrf=AE3TifOCBZ9jjauxx3rGTcc4Dq6YrwF6ew%3A1758283893740&source=hp&ei=dUjNaPaZK4WGxc8Pv_iL-Ao&iflsig=AOw8s4IAAAAAaM1WhcnMW3MUCnFZFkMrAL9TK97zgxPS&oq=%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6IjDQv9C-0LfQsdCw0LLQu9C10L3QvdGPINCz0YDQvtC80LDQtNGP0L3RgdGC0LLQsCAqAggAMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIIEAAYgAQYywEyBRAAGIAEMgUQABiABEigYFD1E1jTTXABeACQAQCYAbABoAGFF6oBBDAuMjW4AQHIAQD4AQGYAhqgApgYqAIKwgIHECMYJxjqAsICChAAGAMY6gIYjwHCAgoQIxjwBRgnGMkCwgILEAAYgAQYsQMYgwHCAg4QLhiABBixAxjRAxjHAcICERAuGIAEGLEDGNEDGIMBGMcBwgILEC4YgAQYsQMYgwHCAgUQLhiABMICCBAAGIAEGLEDwgIREC4YgAQYsQMYgwEY1AIYigWYAw_xBbfsBPEbtO7UkgcEMS4yNaAHwu8BsgcEMC4yNbgHiRjCBwYyLTI1LjHIB4MB&sclient=gws-wiz&mstk=AUtExfBiwsM894-aAXAH6ZMrkzWcM4rLluQ6tkeiLOlGbqc0l1MRb7FZoD06peWlBo4mc68b6fZm8Zs9Y34Q1wl9cDRw1OkLr-gZMMh77zFF5-GcGq37sRfPYlzACvmpMJsfg3RQBkOw2O1UX81jOl0mkH6ogUY4qEfRImkTHcH772o2EmA&csui=3&ved=2ahUKEwj6nez95eSPAxVfGBAIHVuHJTgQgK4QegQIBRAF Добровільне набуття громадянства іншої держави: Якщо особа досягла повноліття.https://www.google.com/search?q=%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83&sca_esv=a6493d853efe4d30&sxsrf=AE3TifOCBZ9jjauxx3rGTcc4Dq6YrwF6ew%3A1758283893740&source=hp&ei=dUjNaPaZK4WGxc8Pv_iL-Ao&iflsig=AOw8s4IAAAAAaM1WhcnMW3MUCnFZFkMrAL9TK97zgxPS&oq=%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6IjDQv9C-0LfQsdCw0LLQu9C10L3QvdGPINCz0YDQvtC80LDQtNGP0L3RgdGC0LLQsCAqAggAMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIIEAAYgAQYywEyBRAAGIAEMgUQABiABEigYFD1E1jTTXABeACQAQCYAbABoAGFF6oBBDAuMjW4AQHIAQD4AQGYAhqgApgYqAIKwgIHECMYJxjqAsICChAAGAMY6gIYjwHCAgoQIxjwBRgnGMkCwgILEAAYgAQYsQMYgwHCAg4QLhiABBixAxjRAxjHAcICERAuGIAEGLEDGNEDGIMBGMcBwgILEC4YgAQYsQMYgwHCAgUQLhiABMICCBAAGIAEGLEDwgIREC4YgAQYsQMYgwEY1AIYigWYAw_xBbfsBPEbtO7UkgcEMS4yNaAHwu8BsgcEMC4yNbgHiRjCBwYyLTI1LjHIB4MB&sclient=gws-wiz&mstk=AUtExfBiwsM894-aAXAH6ZMrkzWcM4rLluQ6tkeiLOlGbqc0l1MRb7FZoD06peWlBo4mc68b6fZm8Zs9Y34Q1wl9cDRw1OkLr-gZMMh77zFF5-GcGq37sRfPYlzACvmpMJsfg3RQBkOw2O1UX81jOl0mkH6ogUY4qEfRImkTHcH772o2EmA&csui=3&ved=2ahUKEwj6nez95eSPAxVfGBAIHVuHJTgQgK4QegQIBRAH Набуття громадянства України шляхом обману: Наприклад, якщо було подано підроблені документи або неправдиві відомості.https://www.google.com/search?q=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%83+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83+%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%97+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8&sca_esv=a6493d853efe4d30&sxsrf=AE3TifOCBZ9jjauxx3rGTcc4Dq6YrwF6ew%3A1758283893740&source=hp&ei=dUjNaPaZK4WGxc8Pv_iL-Ao&iflsig=AOw8s4IAAAAAaM1WhcnMW3MUCnFZFkMrAL9TK97zgxPS&oq=%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6IjDQv9C-0LfQsdCw0LLQu9C10L3QvdGPINCz0YDQvtC80LDQtNGP0L3RgdGC0LLQsCAqAggAMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIIEAAYgAQYywEyBRAAGIAEMgUQABiABEigYFD1E1jTTXABeACQAQCYAbABoAGFF6oBBDAuMjW4AQHIAQD4AQGYAhqgApgYqAIKwgIHECMYJxjqAsICChAAGAMY6gIYjwHCAgoQIxjwBRgnGMkCwgILEAAYgAQYsQMYgwHCAg4QLhiABBixAxjRAxjHAcICERAuGIAEGLEDGNEDGIMBGMcBwgILEC4YgAQYsQMYgwHCAgUQLhiABMICCBAAGIAEGLEDwgIREC4YgAQYsQMYgwEY1AIYigWYAw_xBbfsBPEbtO7UkgcEMS4yNaAHwu8BsgcEMC4yNbgHiRjCBwYyLTI1LjHIB4MB&sclient=gws-wiz&mstk=AUtExfBiwsM894-aAXAH6ZMrkzWcM4rLluQ6tkeiLOlGbqc0l1MRb7FZoD06peWlBo4mc68b6fZm8Zs9Y34Q1wl9cDRw1OkLr-gZMMh77zFF5-GcGq37sRfPYlzACvmpMJsfg3RQBkOw2O1UX81jOl0mkH6ogUY4qEfRImkTHcH772o2EmA&csui=3&ved=2ahUKEwj6nez95eSPAxVfGBAIHVuHJTgQgK4QegQIBRAJ Добровільний вступ на військову службу іншої держави: Якщо це не є військовим обов'язком чи альтернативною службою.https://www.google.com/search?q=%D0%97%D0%B0+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&sca_esv=a6493d853efe4d30&sxsrf=AE3TifOCBZ9jjauxx3rGTcc4Dq6YrwF6ew%3A1758283893740&source=hp&ei=dUjNaPaZK4WGxc8Pv_iL-Ao&iflsig=AOw8s4IAAAAAaM1WhcnMW3MUCnFZFkMrAL9TK97zgxPS&oq=%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6IjDQv9C-0LfQsdCw0LLQu9C10L3QvdGPINCz0YDQvtC80LDQtNGP0L3RgdGC0LLQsCAqAggAMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIIEAAYgAQYywEyBRAAGIAEMgUQABiABEigYFD1E1jTTXABeACQAQCYAbABoAGFF6oBBDAuMjW4AQHIAQD4AQGYAhqgApgYqAIKwgIHECMYJxjqAsICChAAGAMY6gIYjwHCAgoQIxjwBRgnGMkCwgILEAAYgAQYsQMYgwHCAg4QLhiABBixAxjRAxjHAcICERAuGIAEGLEDGNEDGIMBGMcBwgILEC4YgAQYsQMYgwHCAgUQLhiABMICCBAAGIAEGLEDwgIREC4YgAQYsQMYgwEY1AIYigWYAw_xBbfsBPEbtO7UkgcEMS4yNaAHwu8BsgcEMC4yNbgHiRjCBwYyLTI1LjHIB4MB&sclient=gws-wiz&mstk=AUtExfBiwsM894-aAXAH6ZMrkzWcM4rLluQ6tkeiLOlGbqc0l1MRb7FZoD06peWlBo4mc68b6fZm8Zs9Y34Q1wl9cDRw1OkLr-gZMMh77zFF5-GcGq37sRfPYlzACvmpMJsfg3RQBkOw2O1UX81jOl0mkH6ogUY4qEfRImkTHcH772o2EmA&csui=3&ved=2ahUKEwj6nez95eSPAxVfGBAIHVuHJTgQgK4QegQIBRAL За підставами, передбаченими міжнародними договорами України: Коли це визначено відповідними міжнародними угодами.
Ситуація з подвійним громадянством та ухилянням від мобілізації

Наразі Конституція України забороняє позбавлення громадянства.Примусове набуття громадянства, наприклад, державою-агресором на тимчасово окупованих територіях, не є підставою для втрати українського громадянства, оскільки воно не визнається Україною, повідомляє https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%25D0%25BA/96-%25D0%25B2%25D1%2580&ved=2ahUKEwj6nez95eSPAxVfGBAIHVuHJTgQy_kOegQICBAC&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw0MDPUcAJ82NGIXhd1ZEak0&ust=1758370307665000 Офіційний портал Верховної Ради України.Судові процеси та дискусії щодо можливості зміни законодавства в частині позбавлення громадянства тривають, зокрема в контексті осіб, які ухиляються від мобілізації, але поки що таких змін не внесено.
19.09.2025 15:12 Відповісти
19.09.2025 15:12 Відповісти
Тю. Центр України. Центр міста. Сводьба (саме так!). Цілий день крутили кцпську попсу, блатняк і щось таке пафосне "расея, расея!" на весь район. І нічого. Поліціянт сидить в новенькому ридвані за 50 метрів, тупиться в телефона і нічого не помічає. Виклик прийняли, приїхали поліцаї, їх послали, вони від'їхали. Про підлітків з кцпськими "речьовками" (реп для бідних мозоком) я взагалі мовчу.
19.09.2025 14:29 Відповісти
19.09.2025 14:29 Відповісти
В школі патріотичного виховання 0 , вдома теж , от їх і виховує тікток , інстаграм та інша х.йня , де кацапні , їхніх відосіків і музла , прям - кишить .
Таких поцрєотів виховує саме ж суспільство . Бува робиш отаким зауваження , тут же знаходяться їхні защітнєги постарше - чіво пристайотє , а какая вам разніца што ані слушают .
19.09.2025 14:43 Відповісти
19.09.2025 14:43 Відповісти
Жертви тіктока
19.09.2025 14:46 Відповісти
19.09.2025 14:46 Відповісти
аборта. раніше так казали...

.
19.09.2025 15:14 Відповісти
19.09.2025 15:14 Відповісти
Дебіли за гроші 💰 зроблять все!
Машину спалять, під руssке 💩 на Алеї Героїв потанцюють.
Тільки працювати не підуть.
Вони живуть одним днем.
Типове ДНК к@ц@пів!
19.09.2025 15:00 Відповісти
19.09.2025 15:00 Відповісти
От тепер їм мозги вправлять.
19.09.2025 15:07 Відповісти
19.09.2025 15:07 Відповісти
Золотий генофонд, як сказав Корнієнка.
19.09.2025 15:09 Відповісти
19.09.2025 15:09 Відповісти
Не, "нешалави" - БЛ*ДІ!
Тупі до блювотиння БЛ*ДІ!!!
19.09.2025 15:25 Відповісти
19.09.2025 15:25 Відповісти
 
 