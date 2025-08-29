Побив підлітка за прослуховування російської музики: на Закарпатті судили чоловіка
Іршавський районний суд Закарпатської області визнав чоловіка винним у побитті підлітка, який нібито слухав російську музику на території місцевої школи.
Про це йдеться у вироку суду, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, інцидент стався у липні 2024 року. Тоді приблизно о 19:00 обвинувачений почув, що на подвір’ї освітнього закладу голосно лунає російська музика.
Після 22:00 музика продовжувала грати, тому чоловік взяв велосипед і поїхав туди.
За словами обвинуваченого, дорогою до школи він зустрів директора навчального закладу, але той відмовився втрутитися.
Біля навчального закладу було багато людей, тому чоловік підійшов до них, щоб зробити зауваження. Підлітки відповіли, що їм дозволили слухати музику, йдеться у матеріалах справи.
Обвинувачений стверджував, що потерпілого він не бив –– той сам, підходячи до нього, перечепився і впав.
Натомість неповнолітній потерпілий на судовому засіданні розповів, що сидів з друзями у дворі школи, коли до них підійшов обвинувачений, який почав голосно сварити й штовхати присутніх.
Хлопець розповів, що обвинувачений був напідпитку, вдарив його у грудну клітку та намагався відібрати й пошкодити музичну колонку.
Під час медичного обстеження у потерпілого виявили легкі тілесні ушкодження. Також після цих подій хлопець звертався з батьками до психолога.
Іршавський районний суд визнав винним чоловіка та присудив йому 200 годин громадських робіт, а також зобовʼязав виплатити потерпілому 10 тисяч гривень моральної шкоди. Вирок може бути оскаржений.
Чому найбільші "захисники" української мови бажають захищати її сидячи в безпеці за кордоном ?
Може шановний пан розкаже мені як це так виходить?
Повертайтесь в Україну і захищайте рідну мову тут - бо інакше це все виглядає просто смішно і жалюгідно ...
Гарно їм всім - тим , хто свого часу "тихенько злився" за кордон і тепер звідти ще має нахабство вчити нас , як тут треба жити ! Якщо чесно - більше всього ненавиджу таких !
оце вуха
То де там була людина, а де тварина?
Вимоги мужика були цілком законні.
Публічне прослуховування кацапської музики заборонене в Україні.
Територія школи - публічне місце.
Ти захищаєш малітнього ватного уйобка, який, до того ж, явно дав лживі свідотства.
Були лживі свідотства малолітнього кацапа.
Так це їх стиль життя. Бухий забився, батьки *******. А може веріги якісь носив.
Вони ж хворі істоти, а не люди.
У наших реаліях це ще простіше.
Кацап - не людина.
Така собі тендітна квітка з х*єм. Дійсно, яка може бути мобілізація для таких жертв аборту? Ні, їх треба берегти, щоб після війни було кому слухати російську музику і бігати до психолога.
Не дивуюсь Закарпаттю, вони постійно голосували за проросійських політиків. Тим більше, після київських "героїв", які десь на площі теж слухали чи навіть танцювали під рашистську музику.
А какая разніца? Ця країна приречена - занадто багато зрадників.