Побив підлітка за прослуховування російської музики: на Закарпатті судили чоловіка

Іршавський районний суд Закарпатської області визнав чоловіка винним у побитті підлітка, який нібито слухав російську музику на території місцевої школи.

Про це йдеться у вироку суду, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, інцидент стався у липні 2024 року. Тоді приблизно о 19:00 обвинувачений почув, що на подвір’ї освітнього закладу голосно лунає російська музика.

Після 22:00 музика продовжувала грати, тому чоловік взяв велосипед і поїхав туди.

За словами обвинуваченого, дорогою до школи він зустрів директора навчального закладу, але той відмовився втрутитися.

Біля навчального закладу було багато людей, тому чоловік підійшов до них, щоб зробити зауваження. Підлітки відповіли, що їм дозволили слухати музику, йдеться у матеріалах справи.

Обвинувачений стверджував, що потерпілого він не бив –– той сам, підходячи до нього, перечепився і впав.

Натомість неповнолітній потерпілий на судовому засіданні розповів, що сидів з друзями у дворі школи, коли до них підійшов обвинувачений, який почав голосно сварити й штовхати присутніх.

Хлопець розповів, що обвинувачений був напідпитку, вдарив його у грудну клітку та намагався відібрати й пошкодити музичну колонку.

Під час медичного обстеження у потерпілого виявили легкі тілесні ушкодження. Також після цих подій хлопець звертався з батьками до психолога.

Іршавський районний суд визнав винним чоловіка та присудив йому 200 годин громадських робіт, а також зобовʼязав виплатити потерпілому 10 тисяч гривень моральної шкоди. Вирок може бути оскаржений.

