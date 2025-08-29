УКР
Побив підлітка за прослуховування російської музики: на Закарпатті судили чоловіка

На Закарпатті судили чоловіка за побиття підлітка через російську музику

Іршавський районний суд Закарпатської області визнав чоловіка винним у побитті підлітка, який нібито слухав російську музику на території місцевої школи.

Про це йдеться у вироку суду, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, інцидент стався у липні 2024 року. Тоді приблизно о 19:00 обвинувачений почув, що на подвір’ї освітнього закладу голосно лунає російська музика.

Після 22:00 музика продовжувала грати, тому чоловік взяв велосипед і поїхав туди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мовна омбудсменка Івановська підтримує ідею блокування російської музики в Україні

За словами обвинуваченого, дорогою до школи він зустрів директора навчального закладу, але той відмовився втрутитися.

Біля навчального закладу було багато людей, тому чоловік підійшов до них, щоб зробити зауваження. Підлітки відповіли, що їм дозволили слухати музику, йдеться у матеріалах справи.

Обвинувачений стверджував, що потерпілого він не бив –– той сам, підходячи до нього, перечепився і впав.

Натомість неповнолітній потерпілий на судовому засіданні розповів, що сидів з друзями у дворі школи, коли до них підійшов обвинувачений, який почав голосно сварити й штовхати присутніх.

Читайте також: Мовна омбудсменка Івановська закликала заборонити законом публічне виконання російськомовних пісень

Хлопець розповів, що обвинувачений був напідпитку, вдарив його у грудну клітку та намагався відібрати й пошкодити музичну колонку.

Під час медичного обстеження у потерпілого виявили легкі тілесні ушкодження. Також після цих подій хлопець звертався з батьками до психолога.

Іршавський районний суд визнав винним чоловіка та присудив йому 200 годин громадських робіт, а також зобовʼязав виплатити потерпілому 10 тисяч гривень моральної шкоди. Вирок може бути оскаржений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Петиція про обмеження російськомовної книжкової продукції набрала необхідну кількість підписів

Топ коментарі
+26
Та ви там подуріли? Уявіть кацапстан, у дворі школи грає українська музика. Прийде кацап і малолеток закиздить за це ногами. Та йому за це медаль дадуть і на дошку пошани почеплять.
29.08.2025 18:22 Відповісти
+25
Реально дядько премію заслужив.
29.08.2025 18:22 Відповісти
+24
насправді судити треба директора школи - або хоча б вигнати з роботи
29.08.2025 18:18 Відповісти
Не довго музичка "іграла"
29.08.2025 18:15 Відповісти
29.08.2025 20:14 Відповісти
бідний недозрілий свінорус.... погано що тебе ще не запінили.
29.08.2025 18:17 Відповісти
насправді судити треба директора школи - або хоча б вигнати з роботи
29.08.2025 18:18 Відповісти
+ і суддю разом із ним, обоїх - на фронт!
29.08.2025 18:28 Відповісти
Останнім часом судді таке виробляють то за ухилянта заступають ся то за кацапсячих вилупків які приперлися на захід з лугандонії а скільки їх по інших містах що батьки що діти кацапсяче гімно
29.08.2025 18:46 Відповісти
а тебе? на курорт,ухилянтська наволоч?
29.08.2025 20:35 Відповісти
10 штук притомному чуваку треба повернути. Давайте номер картки.
29.08.2025 18:19 Відповісти
Реально дядько премію заслужив.
29.08.2025 18:22 Відповісти
Та ви там подуріли? Уявіть кацапстан, у дворі школи грає українська музика. Прийде кацап і малолеток закиздить за це ногами. Та йому за це медаль дадуть і на дошку пошани почеплять.
29.08.2025 18:22 Відповісти
З.І. а малолєтка з батьками б ще довго в ФСБ пояснював, що він не біндерівський шпигун... але лагідні українчіки такого ніколи не зроблять.
29.08.2025 18:30 Відповісти
Ага, лизати всім сраки, вже долизались
29.08.2025 18:58 Відповісти
Ну й опонент у тебе! Навіть великий борець за права жінок Клара Цеткін такі слова не використовувала.
29.08.2025 19:28 Відповісти
Схоже пан Дмітрій - класична рожева поні з домішком "какая разніца". І його можна зрозуміти. В Біблії написано "підстав другу щоку". Може в пана Дмітрія є і друга срака, яку він зможе подставити за потреби. Тоді коли його вбʼють, то він потрапить на саму білу і високу хмаринку. А ми, сірі і грішні, за законами карми переродимося в кондукторів трамваю.
29.08.2025 19:30 Відповісти
Не ображайтеся. Я не ставив на меті образити вас. Просто описав моє бачення ситуації. Але якшо тви таки образилися - приміть мої щирі вибачення.
29.08.2025 19:37 Відповісти
Якби вас це не образило, то ви би не казали, шо я пишу образи. Вибачте ще раз. Не планував вас ображати. Якби планував, то зайшов би з матюків.
29.08.2025 19:44 Відповісти
Оце добре. Не треба сумніватися в моїх здібностях. Це ви дуже правильно вирішили!
29.08.2025 19:49 Відповісти
нє-нє. все правильно. Це ж Україна кошмарила і вбивала рускаязичних житєлєй Дамбаса. А кацапи стріляють тільки по військовим обʼєктам. Тому ненависть кацапів до українців зрозуміла. А звідки взятись ненависті в українців до всього кацапського? Їх же не вбивають і не катують. З полону українці виходять вгодовані і здорові. Ну і так далі..
29.08.2025 19:24 Відповісти
Це не емоціяна простиня. Це такий літературний прийом - називається інверсія. В деяких кругах він ще відомий під назвою "захист Новодворської". І на питання я ваше відповів, подобається вам це чи ні.
29.08.2025 19:36 Відповісти
Тепло зараз в Нідерландах ?
Чому найбільші "захисники" української мови бажають захищати її сидячи в безпеці за кордоном ?
29.08.2025 19:39 Відповісти
Те, шо "найбільші захисники української мови" сидять в Нідерландах - то ще пів біди. Справжня загадка чому в Україні сидять захисники кацапської мови.
Може шановний пан розкаже мені як це так виходить?
29.08.2025 19:43 Відповісти
Ні - це не "півбіди" - це біда !
Повертайтесь в Україну і захищайте рідну мову тут - бо інакше це все виглядає просто смішно і жалюгідно ...
29.08.2025 19:50 Відповісти
В Україні і без мене захисників вагон. Наприклад ви, або пан Дмітрій. І всі шось захищають.
29.08.2025 19:54 Відповісти
"тихенько зливається" ... ))
Гарно їм всім - тим , хто свого часу "тихенько злився" за кордон і тепер звідти ще має нахабство вчити нас , як тут треба жити ! Якщо чесно - більше всього ненавиджу таких !
29.08.2025 20:14 Відповісти
Так цікаво спостерігати, як ви самі висуваєте якісь тезіси, самі з ними погоджуєтеся і самі ж робите на їх юазі якісб висновки . Я вам навіть трохи заздрю. Вам для спілкування не потрібні співбесідники
29.08.2025 19:46 Відповісти
Навіть в думках не мав нічого заперечувати. Пан визнав мої здатності, я цього не заперечую. В нас взагалі складається взаєморозуміння. Принаймні я вас розумію повністю.
29.08.2025 19:52 Відповісти
ти вже став гіршим,ти просто кацапське говно і бидло...
29.08.2025 20:36 Відповісти
взяв велосипед і поїхав Джерело: https://censor.net/ua/n3571229
оце вуха
29.08.2025 18:34 Відповісти
У якому місці цієї історії була людина?
29.08.2025 18:44 Відповісти
Хочу, щоб саме захисник кацапів чітко сказав.

То де там була людина, а де тварина?
29.08.2025 19:02 Відповісти
Якої законності?
Вимоги мужика були цілком законні.

Публічне прослуховування кацапської музики заборонене в Україні.
Територія школи - публічне місце.

Ти захищаєш малітнього ватного уйобка, який, до того ж, явно дав лживі свідотства.
29.08.2025 19:08 Відповісти
Так не було ніякого самосуду.
Були лживі свідотства малолітнього кацапа.
29.08.2025 19:11 Відповісти
Легкі пошкоддення у кацапа? 😁

Так це їх стиль життя. Бухий забився, батьки *******. А може веріги якісь носив.

Вони ж хворі істоти, а не люди.
29.08.2025 19:24 Відповісти
Це майже 100 років тому навчилися робити у США. 😁 Ціла наука є - євгеніка.

У наших реаліях це ще простіше.
Кацап - не людина.
29.08.2025 19:29 Відповісти
Бухий малолітній кацап забився. Вони і не таке з собою роблять.
29.08.2025 19:13 Відповісти
Злочин був один - існування кацапського вилупка, що слухав квцапську музику і давав лживі свідотства у суді.
29.08.2025 19:21 Відповісти
Музикальний слух
29.08.2025 18:59 Відповісти
Ну да, они же дети
29.08.2025 19:00 Відповісти
ти не людина,ти просто смердюча купка прокацапського лайна! коли здихати думаєш,чудо? не затягуй!
29.08.2025 20:37 Відповісти
за шо судили....все правильно зробив...
29.08.2025 18:41 Відповісти
А суддя , мабуть, прихильник кобзона ...
29.08.2025 18:41 Відповісти
судить нужно сопливого предателя а не патриота Украины!
29.08.2025 18:49 Відповісти
Директора навчального закладу присудити 200 годин громадських робіт і за один кілометр не підпускати до дітей .
29.08.2025 19:07 Відповісти
Директора школи варто звільнити, а це автоматично знімає бронь.
29.08.2025 19:12 Відповісти
Мовквороті, NB у українців є священне право не чути музику наших катів і вбивць. Це право з 24.02 22 окроплено кровью.. Поважайте це право.. В публічних місцях або українська або будь яка тільки не свинособача. Якщо ви не будете зважати на це право українців, випадків насильства щодо вас буде все більше позаяк закон не поспіває за цією реалією життя. Відповідальність за інциденти цілком лягає на "носіїв" і "репродукторів" мови і музики окупантів в пубоічному прсторі
29.08.2025 19:25 Відповісти
батькам малороса - 200 днів примусової роботи на господарстві обвинуваченого
29.08.2025 19:39 Відповісти
так за таке "гуцулу" потрібно 30 тисяч преміальних від мовного омбудсмена виписати....
29.08.2025 20:31 Відповісти
Я б таких чувачків як це цуценя і Дмітрій Мосендз,без зайвих розмов,просто тихенько кінчав би....
29.08.2025 20:38 Відповісти
> Також після цих подій хлопець звертався з батьками до психолога

Така собі тендітна квітка з х*єм. Дійсно, яка може бути мобілізація для таких жертв аборту? Ні, їх треба берегти, щоб після війни було кому слухати російську музику і бігати до психолога.
Не дивуюсь Закарпаттю, вони постійно голосували за проросійських політиків. Тим більше, після київських "героїв", які десь на площі теж слухали чи навіть танцювали під рашистську музику.

А какая разніца? Ця країна приречена - занадто багато зрадників.
29.08.2025 21:08 Відповісти
Пора суддю і прокурора на передову.
29.08.2025 21:10 Відповісти
 
 