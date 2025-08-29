Избил подростка за прослушивание российской музыки: на Закарпатье судили мужчину
Иршавский районный суд Закарпатской области признал мужчину виновным в избиении подростка, который якобы слушал российскую музыку на территории местной школы.
Об этом говорится в приговоре суда, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, инцидент произошел в июле 2024 года. Тогда примерно в 19:00 обвиняемый услышал, что во дворе образовательного учреждения громко звучит российская музыка.
После 22:00 музыка продолжала играть, поэтому мужчина взял велосипед и поехал туда.
По словам обвиняемого, по дороге в школу он встретил директора учебного заведения, но тот отказался вмешаться.
Возле учебного заведения было много людей, поэтому мужчина подошел к ним, чтобы сделать замечание. Подростки ответили, что им разрешили слушать музыку, говорится в материалах дела.
Обвиняемый утверждал, что потерпевшего он не бил - тот сам, подходя к нему, споткнулся и упал.
Зато несовершеннолетний потерпевший на судебном заседании рассказал, что сидел с друзьями во дворе школы, когда к ним подошел обвиняемый, который начал громко ругать и толкать присутствующих.
Парень рассказал, что обвиняемый был пьян, ударил его в грудную клетку и пытался отобрать и повредить музыкальную колонку.
Во время медицинского обследования у пострадавшего обнаружили легкие телесные повреждения. Также после этих событий парень обращался с родителями к психологу.
Иршавский районный суд признал виновным мужчину и присудил ему 200 часов общественных работ, а также обязал выплатить потерпевшему 10 тысяч гривен морального ущерба. Приговор может быть обжалован.
а якщо й немає, то є людські закони.
дядьку-патріоту повага !
а щеня "какая разніца" треба ще раз отп..дити
.
оце вуха
То де там була людина, а де тварина?
Вимоги мужика були цілком законні.
Публічне прослуховування кацапської музики заборонене в Україні.
Територія школи - публічне місце.
Ти захищаєш малітнього ватного уйобка, який, до того ж, явно дав лживі свідотства.
Були лживі свідотства малолітнього кацапа.