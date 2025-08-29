РУС
1 732 36

Избил подростка за прослушивание российской музыки: на Закарпатье судили мужчину

В Закарпатье судили мужчину за избиение подростка из-за русской музыки

Иршавский районный суд Закарпатской области признал мужчину виновным в избиении подростка, который якобы слушал российскую музыку на территории местной школы.

Об этом говорится в приговоре суда, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, инцидент произошел в июле 2024 года. Тогда примерно в 19:00 обвиняемый услышал, что во дворе образовательного учреждения громко звучит российская музыка.

После 22:00 музыка продолжала играть, поэтому мужчина взял велосипед и поехал туда.

По словам обвиняемого, по дороге в школу он встретил директора учебного заведения, но тот отказался вмешаться.

Возле учебного заведения было много людей, поэтому мужчина подошел к ним, чтобы сделать замечание. Подростки ответили, что им разрешили слушать музыку, говорится в материалах дела.

Обвиняемый утверждал, что потерпевшего он не бил - тот сам, подходя к нему, споткнулся и упал.

Зато несовершеннолетний потерпевший на судебном заседании рассказал, что сидел с друзьями во дворе школы, когда к ним подошел обвиняемый, который начал громко ругать и толкать присутствующих.

Парень рассказал, что обвиняемый был пьян, ударил его в грудную клетку и пытался отобрать и повредить музыкальную колонку.

Во время медицинского обследования у пострадавшего обнаружили легкие телесные повреждения. Также после этих событий парень обращался с родителями к психологу.

Иршавский районный суд признал виновным мужчину и присудил ему 200 часов общественных работ, а также обязал выплатить потерпевшему 10 тысяч гривен морального ущерба. Приговор может быть обжалован.

Топ комментарии
+23
Здається є закон про заборону прослуховування рашиської музики в публічних місцях.

а якщо й немає, то є людські закони.

дядьку-патріоту повага !
а щеня "какая разніца" треба ще раз отп..дити

.
показать весь комментарий
29.08.2025 18:18 Ответить
+14
10 штук притомному чуваку треба повернути. Давайте номер картки.
показать весь комментарий
29.08.2025 18:19 Ответить
+14
Реально дядько премію заслужив.
показать весь комментарий
29.08.2025 18:22 Ответить
Не довго музичка "іграла"
показать весь комментарий
29.08.2025 18:15 Ответить
бідний недозрілий свінорус.... погано що тебе ще не запінили.
показать весь комментарий
29.08.2025 18:17 Ответить
29.08.2025 18:18 Ответить
насправді судити треба директора школи - або хоча б вигнати з роботи
показать весь комментарий
29.08.2025 18:18 Ответить
+ і суддю разом із ним, обоїх - на фронт!
показать весь комментарий
29.08.2025 18:28 Ответить
Останнім часом судді таке виробляють то за ухилянта заступають ся то за кацапсячих вилупків які приперлися на захід з лугандонії а скільки їх по інших містах що батьки що діти кацапсяче гімно
показать весь комментарий
29.08.2025 18:46 Ответить
10 штук притомному чуваку треба повернути. Давайте номер картки.
показать весь комментарий
29.08.2025 18:19 Ответить
Реально дядько премію заслужив.
показать весь комментарий
29.08.2025 18:22 Ответить
Та ви там подуріли? Уявіть кацапстан, у дворі школи грає українська музика. Прийде кацап і малолеток закиздить за це ногами. Та йому за це медаль дадуть і на дошку пошани почеплять.
показать весь комментарий
29.08.2025 18:22 Ответить
З.І. а малолєтка з батьками б ще довго в ФСБ пояснював, що він не біндерівський шпигун... але лагідні українчіки такого ніколи не зроблять.
показать весь комментарий
29.08.2025 18:30 Ответить
Ну тобто українці повинні не намагатися ставатися кращими і цивілізованішими, а якомога швидше перетворюватися на таке ж біосміття як і кацапня?
показать весь комментарий
29.08.2025 18:49 Ответить
Ага, лизати всім сраки, вже долизались
показать весь комментарий
29.08.2025 18:58 Ответить
Не побачив відповіді на цілком зрозуміле питання. Бажано з аргументацією, чому саме так краще.
показать весь комментарий
29.08.2025 19:01 Ответить
взяв велосипед і поїхав Джерело: https://censor.net/ua/n3571229
оце вуха
показать весь комментарий
29.08.2025 18:34 Ответить
Я навіть не здивований, що у нас в країні така срака, коли коментатори масово схвалюють побиття підлітка. І далі будемо жити в лайні, доки не навчимося поважати закон і права людини.
показать весь комментарий
29.08.2025 18:39 Ответить
У якому місці цієї історії була людина?
показать весь комментарий
29.08.2025 18:44 Ответить
Перечитай, може зрозумієш. Якщо не з другого разу, то хоча б з 10-15.
показать весь комментарий
29.08.2025 18:45 Ответить
Хочу, щоб саме захисник кацапів чітко сказав.

То де там була людина, а де тварина?
показать весь комментарий
29.08.2025 19:02 Ответить
Ну то в захисника кацапів і спитай, я тут до чого? А якщо в тебе захисник законності і захисник кацапів - одне й те ж саме, то ти з кацапами дійсно адіннарод.
показать весь комментарий
29.08.2025 19:04 Ответить
Якої законності?
Вимоги мужика були цілком законні.

Публічне прослуховування кацапської музики заборонене в Україні.
Територія школи - публічне місце.

Ти захищаєш малітнього ватного уйобка, який, до того ж, явно дав лживі свідотства.
показать весь комментарий
29.08.2025 19:08 Ответить
Хлопець порушив - є адміністративна відповідальність. За самосуд і побиття теж. Знущатися з відверто фізично слабшого може тільки аморальна потвора, що вирішмла отримати збоченне задоволення, тому, як на мене, музжику ще мало дали.
показать весь комментарий
29.08.2025 19:10 Ответить
Так не було ніякого самосуду.
Були лживі свідотства малолітнього кацапа.
показать весь комментарий
29.08.2025 19:11 Ответить
Ага, а результати медичного огляду - підробка? Чи хлопець просто наштовхнувся на його кулак? То надай свої беззаперечні докази суду, хай мужика виправдають.
показать весь комментарий
29.08.2025 19:13 Ответить
Бухий малолітній кацап забився. Вони і не таке з собою роблять.
показать весь комментарий
29.08.2025 19:13 Ответить
Виправдання злочину - це черговий доказ, що ти і кацапи адіннарод, ти б добре прижився на болотах.
показать весь комментарий
29.08.2025 19:15 Ответить
Отаке як ти і оте свинособак гімно що музику слуха ракети наводить авто палить приперлися з лугандонії і хоче щоб до нього як до людини ставились то де ти в де людина. Від вас мавпи вийшли
показать весь комментарий
29.08.2025 18:51 Ответить
Вибач, з бидлотою не спілкуюсь.
показать весь комментарий
29.08.2025 18:56 Ответить
Музикальний слух
показать весь комментарий
29.08.2025 18:59 Ответить
Ну то й вирок цілком заслужений.
показать весь комментарий
29.08.2025 19:00 Ответить
Ну да, они же дети
показать весь комментарий
29.08.2025 19:00 Ответить
Якщо хлопець щось порушив, то для цього є адміністративна відвовідальність. За самосуд теж є відвповідальність. Все логічно.
показать весь комментарий
29.08.2025 19:03 Ответить
за шо судили....все правильно зробив...
показать весь комментарий
29.08.2025 18:41 Ответить
А суддя , мабуть, прихильник кобзона ...
показать весь комментарий
29.08.2025 18:41 Ответить
судить нужно сопливого предателя а не патриота Украины!
показать весь комментарий
29.08.2025 18:49 Ответить
Директора навчального закладу присудити 200 годин громадських робіт і за один кілометр не підпускати до дітей .
показать весь комментарий
29.08.2025 19:07 Ответить
Директора школи варто звільнити, а це автоматично знімає бронь.
показать весь комментарий
29.08.2025 19:12 Ответить
 
 