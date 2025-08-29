Избил подростка за прослушивание российской музыки: на Закарпатье судили мужчину

Иршавский районный суд Закарпатской области признал мужчину виновным в избиении подростка, который якобы слушал российскую музыку на территории местной школы.

Об этом говорится в приговоре суда, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, инцидент произошел в июле 2024 года. Тогда примерно в 19:00 обвиняемый услышал, что во дворе образовательного учреждения громко звучит российская музыка.

После 22:00 музыка продолжала играть, поэтому мужчина взял велосипед и поехал туда.

По словам обвиняемого, по дороге в школу он встретил директора учебного заведения, но тот отказался вмешаться.

Возле учебного заведения было много людей, поэтому мужчина подошел к ним, чтобы сделать замечание. Подростки ответили, что им разрешили слушать музыку, говорится в материалах дела.

Обвиняемый утверждал, что потерпевшего он не бил - тот сам, подходя к нему, споткнулся и упал.

Зато несовершеннолетний потерпевший на судебном заседании рассказал, что сидел с друзьями во дворе школы, когда к ним подошел обвиняемый, который начал громко ругать и толкать присутствующих.

Парень рассказал, что обвиняемый был пьян, ударил его в грудную клетку и пытался отобрать и повредить музыкальную колонку.

Во время медицинского обследования у пострадавшего обнаружили легкие телесные повреждения. Также после этих событий парень обращался с родителями к психологу.

Иршавский районный суд признал виновным мужчину и присудил ему 200 часов общественных работ, а также обязал выплатить потерпевшему 10 тысяч гривен морального ущерба. Приговор может быть обжалован.

