Языковой омбудсмен Ивановская поддерживает идею блокирования российской музыки в Украине

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская считает, что блокирование российской музыки на Apple Music, Spotify, YouTube Music и т.д. - необходимый шаг для защиты культурного пространства Украины.

Об этом она заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По ее мнению, для этого нужно обращаться к монополистам и крупным мировым платформам с четкой позицией на основе украинского законодательства,

"Моя позиция - однозначная. Распространение такого контента в Украине сегодня является не просто парадоксом, а, фактически, вызовом национальной безопасности и культурной идентичности. Российская музыка, особенно та, что создана или поддерживается лицами, которые открыто одобряют агрессивную политику России, должна быть максимально ограничена на наших информационных пространствах", - сказала Ивановская.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Требования Путина относительно русского языка и деятельности РПЦ - циничны и неприемлемы, - омбудсмен Ивановская

Ивановская напомнила, что в 15-й статье Закона "О культуре" прямо прописан запрет на исполнение в Украине культурного продукта, созданного гражданами России или теми, кто поддерживает политику страны-агрессора. На эту законодательную базу можно опираться, требуя от стриминговых платформ соблюдения национальных интересов украинцев.

Языковой обмудсмен отметила, что такие инициативы должны поддерживать в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) и других государственных органах, потому что это придаст обращениям весомости и официального статуса и повысит шансы на введение соответствующих ограничений.

"Сейчас уже создана рабочая группа при Директорате по вопросам внутренней и гуманитарной политики ОП Украины, где мы участвуем. Таким образом, я считаю, что блокирование российской музыки на популярных платформах - это необходимый шаг для защиты культурного пространства Украины.

В то же время, этот процесс должен быть четко урегулированным, прозрачным и соответствовать законодательным нормам, чтобы мы не только отстаивали свои национальные интересы, но и действовали в рамках правового поля, вызывая понимание и поддержку как у граждан Украины, так и у международного сообщества", - добавила уполномоченная.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Языковой омбудсмен Ивановская призвала запретить законом публичное исполнение русскоязычных песен