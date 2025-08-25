Языковой омбудсмен Ивановская поддерживает идею блокирования российской музыки в Украине
Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская считает, что блокирование российской музыки на Apple Music, Spotify, YouTube Music и т.д. - необходимый шаг для защиты культурного пространства Украины.
Об этом она заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
По ее мнению, для этого нужно обращаться к монополистам и крупным мировым платформам с четкой позицией на основе украинского законодательства,
"Моя позиция - однозначная. Распространение такого контента в Украине сегодня является не просто парадоксом, а, фактически, вызовом национальной безопасности и культурной идентичности. Российская музыка, особенно та, что создана или поддерживается лицами, которые открыто одобряют агрессивную политику России, должна быть максимально ограничена на наших информационных пространствах", - сказала Ивановская.
Ивановская напомнила, что в 15-й статье Закона "О культуре" прямо прописан запрет на исполнение в Украине культурного продукта, созданного гражданами России или теми, кто поддерживает политику страны-агрессора. На эту законодательную базу можно опираться, требуя от стриминговых платформ соблюдения национальных интересов украинцев.
Языковой обмудсмен отметила, что такие инициативы должны поддерживать в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) и других государственных органах, потому что это придаст обращениям весомости и официального статуса и повысит шансы на введение соответствующих ограничений.
"Сейчас уже создана рабочая группа при Директорате по вопросам внутренней и гуманитарной политики ОП Украины, где мы участвуем. Таким образом, я считаю, что блокирование российской музыки на популярных платформах - это необходимый шаг для защиты культурного пространства Украины.
В то же время, этот процесс должен быть четко урегулированным, прозрачным и соответствовать законодательным нормам, чтобы мы не только отстаивали свои национальные интересы, но и действовали в рамках правового поля, вызывая понимание и поддержку как у граждан Украины, так и у международного сообщества", - добавила уполномоченная.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
на рашці все заблоковано...українські бібліотеки знищені.. В Москве уничтожили Библиотеку украинской литературы
СУББОТА, 21 АПРЕЛЯ 2018, 14:40
ба більше-13 січ. 2016 р. - В Коми сожгли «чуждые российской идеологии» книги Фонда Сороса. Более полусотни изданий уничтожили в воркутинском колледже.
https://www.youtube.com/shorts/2mpZKHb1KxY
Хоча і "фактор бовдура" цілком може бути присутнім ...
Як і має бути.
І чесно кажучи пісня російською "мовою" викликає якусь огиду, несприйняття чи шо. Як харчок на мраморній підлозі...
українці сваряться- кацап радіє
ПРОДОВЖУЙТЕ ПАНІ ТА ПАНОВЕ!