Языковой омбудсмен Ивановская поддерживает идею блокирования российской музыки в Украине

Блокировка российской музыки в Украине: мнение языкового омбудсмена

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская считает, что блокирование российской музыки на Apple Music, Spotify, YouTube Music и т.д. - необходимый шаг для защиты культурного пространства Украины.

Об этом она заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По ее мнению, для этого нужно обращаться к монополистам и крупным мировым платформам с четкой позицией на основе украинского законодательства,

"Моя позиция - однозначная. Распространение такого контента в Украине сегодня является не просто парадоксом, а, фактически, вызовом национальной безопасности и культурной идентичности. Российская музыка, особенно та, что создана или поддерживается лицами, которые открыто одобряют агрессивную политику России, должна быть максимально ограничена на наших информационных пространствах", - сказала Ивановская.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Требования Путина относительно русского языка и деятельности РПЦ - циничны и неприемлемы, - омбудсмен Ивановская

Ивановская напомнила, что в 15-й статье Закона "О культуре" прямо прописан запрет на исполнение в Украине культурного продукта, созданного гражданами России или теми, кто поддерживает политику страны-агрессора. На эту законодательную базу можно опираться, требуя от стриминговых платформ соблюдения национальных интересов украинцев.

Языковой обмудсмен отметила, что такие инициативы должны поддерживать в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) и других государственных органах, потому что это придаст обращениям весомости и официального статуса и повысит шансы на введение соответствующих ограничений.

"Сейчас уже создана рабочая группа при Директорате по вопросам внутренней и гуманитарной политики ОП Украины, где мы участвуем. Таким образом, я считаю, что блокирование российской музыки на популярных платформах - это необходимый шаг для защиты культурного пространства Украины.

В то же время, этот процесс должен быть четко урегулированным, прозрачным и соответствовать законодательным нормам, чтобы мы не только отстаивали свои национальные интересы, но и действовали в рамках правового поля, вызывая понимание и поддержку как у граждан Украины, так и у международного сообщества", - добавила уполномоченная.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Языковой омбудсмен Ивановская призвала запретить законом публичное исполнение русскоязычных песен

музыка (803) русский язык (591) Елена Ивановская (4)
+6
Популяризація української мови! Не заборона чужої, нехай, це,навіть, свинособача. Заборона лише акцентує увагу на предметі, плюс купа обвинувачень у переслідуванні. Популяризація, плюс зробити мову трендовою і популярною. Зробити так, щоб коли людина щось мовить на російській- на неї дивилися як на збоченця.
25.08.2025 16:33 Ответить
+5
Все московське від нарєчія до церков, музики повинно бути так само заблоковано як і все українське на московії
25.08.2025 16:10 Ответить
+5
Черговий маразм. Тільки є багато пісень того ж покійного воїна Гліба Бабіча, які написані російською, але головне пафос, як хвилина мовчання о дев'ятій ранку - самий дибільний час, коли всі працюють. Тут люди розбігаються з країни
25.08.2025 16:19 Ответить
Українська влада захищає росіян в Україні, а мала би захищати українців у росіі.
25.08.2025 16:13 Ответить
Яким чином ?
на рашці все заблоковано...українські бібліотеки знищені.. В Москве уничтожили Библиотеку украинской литературы

СУББОТА, 21 АПРЕЛЯ 2018, 14:40

ба більше-13 січ. 2016 р. - В Коми сожгли «чуждые российской идеологии» книги Фонда Сороса. Более полусотни изданий уничтожили в воркутинском колледже.
25.08.2025 16:20 Ответить
Якщо спостерігати й мовчати, то тоді так...Здається, що лише Ющенко з цього приводу гвалт підняв. У дев'яностих від влади масово їздили по українським діаспорам збирати гроші. Спочатку радо давали, а потім запитали - так а хто кому допомагати повинен? якби в мільйонів українців росіі була підтримка України, то мабуть й росіі не стало би ще у минулому столітті. От що таке невирішене українське національне питання.
25.08.2025 16:32 Ответить
на жаль...ви глобально помиляєтесь... ви хіба не розумієте ,що таке ОРДА ? це знищення всього індентичного народу,раша знищила абсолютно всі Свої народності, вони навіть не знають свого роду і племені,ніяких мов тільки рашистська...підкорення і поневолення -ось головна ціль.
25.08.2025 16:42 Ответить
А Українська Конституція у статті 10 все ще захищає цю орду.
25.08.2025 16:44 Ответить
Ви цікава людина. ....конституція.
25.08.2025 16:49 Ответить
А російські матюки?
25.08.2025 16:10 Ответить
Матюки не чіпай. Вони монгольські.
25.08.2025 16:50 Ответить
Ти монголів не чіпай. Вони російські.
25.08.2025 17:10 Ответить
Верно,я там восемь лет прожил у них свои матюки..
25.08.2025 17:42 Ответить
Я оцю красуню дивлюсь популярно розповідає про українську мову
https://www.youtube.com/shorts/2mpZKHb1KxY
25.08.2025 16:16 Ответить
А я все ж таки рекомендую - Ідея Олександрівна - на ютубі.
25.08.2025 17:06 Ответить
25.08.2025 16:19 Ответить
Пішов у ср@ку кацап, разом зі своєю парашною недомовою, недокультурою та ідеологічним лайном
25.08.2025 16:22 Ответить
В дзеркало подивись - тупість і хамство - перша ознака кацапа !
25.08.2025 16:28 Ответить
Перша ознака кацапа це захист російської "мови".
25.08.2025 17:12 Ответить
25.08.2025 16:33 Ответить
Це занадто складно для них .... а можливо це їм і не потрібно - вони ж , завжди , намагаються копіювати кацапів - забороняти і не дозволяти - і все !
25.08.2025 16:35 Ответить
Гірше дурня з ініціативою- лише дурінь з ініціативою і можливістю її реалізації. Ця фрау нездатна прорахувати наслідки вчинку.
25.08.2025 17:07 Ответить
А можливо навпаки - цілком здатна , а це все робится навмисно ...?
Хоча і "фактор бовдура" цілком може бути присутнім ...
25.08.2025 17:10 Ответить
Ти вважаєш, що можна насрати на стіл і цього не можна забороняти?
25.08.2025 17:14 Ответить
Музыку надо не блокировать, а находить более талантливых музыкантов украинских, чтобы их больше слушали
25.08.2025 16:45 Ответить
Українська естрада зараз на порядок перевершує ту що була до війни. Є купа, просто мегакупа українського контенту хорошого і поганого, талановитого й не дуже.
Як і має бути.
І чесно кажучи пісня російською "мовою" викликає якусь огиду, несприйняття чи шо. Як харчок на мраморній підлозі...
25.08.2025 16:56 Ответить
Поки не потрапляють у крісло- сміливі і радикальні. А як тільки отримують владу- обсираються.
25.08.2025 17:11 Ответить
НЕДАРМА вже тиждень "мусолиться" мовне питання
українці сваряться- кацап радіє
ПРОДОВЖУЙТЕ ПАНІ ТА ПАНОВЕ!
25.08.2025 18:32 Ответить
 
 