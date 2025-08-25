УКР
Мовна омбудсменка Івановська підтримує ідею блокування російської музики в Україні

Блокування російської музики в Україні: думка мовної омбудсменки

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що блокування російської музики на Apple Music, Spotify, YouTube Music тощо –– необхідний крок для захисту культурного простору України.

Про це вона заявила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

На її думку, для цього потрібно звертатися до монополістів та великих світових платформ із чіткою позицією на основі українського законодавства,

"Моя позиція – однозначна. Поширення такого контенту в Україні сьогодні є не просто парадоксом, а фактично викликом національній безпеці та культурній ідентичності. Російська музика, особливо та, що створена або підтримується особами, які відкрито схвалюють агресивну політику Росії, має бути максимально обмежена на наших інформаційних просторах", - сказала Івановська.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вимоги Путіна щодо російської мови та діяльності РПЦ - цинічні й неприйнятні, - омбудсменка Івановська

Івановська нагадала, що у 15-й статті Закону "Про культуру" прямо прописана заборона на виконання в Україні культурного продукту, створеного громадянами Росії або тими, хто підтримує політику країни-агресора. На цю законодавчу базу можна спиратися, вимагаючи від стримінгових платформ дотримання національних інтересів українців.

Мовна обмудсменка зауважила, що такі ініціативи мають підтримувати у Раді національної безпеки й оборони (РНБО) та інших державних органах, бо це додасть зверненням вагомості та офіційного статусу й підвищить шанси на запровадження відповідних обмежень.

"Наразі вже створена робоча група при Директораті з питань внутрішньої та гуманітарної політики ОП України, де ми беремо участь. Таким чином, я вважаю, що блокування російської музики на популярних платформах – це необхідний крок для захисту культурного простору України.

Водночас цей процес повинен бути чітко врегульованим, прозорим і відповідати законодавчим нормам, щоб ми не тільки відстоювали свої національні інтереси, а й діяли в межах правового поля, викликаючи розуміння і підтримку як у громадян України, так і в міжнародної спільноти", - додала уповноважена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мовна омбудсменка Івановська закликала заборонити законом публічне виконання російськомовних пісень

музика (503) російська мова (327) Івановська Олена (5)
Все московське від нарєчія до церков, музики повинно бути так само заблоковано як і все українське на московії
25.08.2025 16:10
Черговий маразм. Тільки є багато пісень того ж покійного воїна Гліба Бабіча, які написані російською, але головне пафос, як хвилина мовчання о дев'ятій ранку - самий дибільний час, коли всі працюють. Тут люди розбігаються з країни
25.08.2025 16:19
Популяризація української мови! Не заборона чужої, нехай, це,навіть, свинособача. Заборона лише акцентує увагу на предметі, плюс купа обвинувачень у переслідуванні. Популяризація, плюс зробити мову трендовою і популярною. Зробити так, щоб коли людина щось мовить на російській- на неї дивилися як на збоченця.
25.08.2025 16:33
25.08.2025 16:10
Українська влада захищає росіян в Україні, а мала би захищати українців у росіі.
25.08.2025 16:13
Яким чином ?
на рашці все заблоковано...українські бібліотеки знищені.. В Москве уничтожили Библиотеку украинской литературы

СУББОТА, 21 АПРЕЛЯ 2018, 14:40

ба більше-13 січ. 2016 р. - В Коми сожгли «чуждые российской идеологии» книги Фонда Сороса. Более полусотни изданий уничтожили в воркутинском колледже.
25.08.2025 16:20
Якщо спостерігати й мовчати, то тоді так...Здається, що лише Ющенко з цього приводу гвалт підняв. У дев'яностих від влади масово їздили по українським діаспорам збирати гроші. Спочатку радо давали, а потім запитали - так а хто кому допомагати повинен? якби в мільйонів українців росіі була підтримка України, то мабуть й росіі не стало би ще у минулому столітті. От що таке невирішене українське національне питання.
25.08.2025 16:32
на жаль...ви глобально помиляєтесь... ви хіба не розумієте ,що таке ОРДА ? це знищення всього індентичного народу,раша знищила абсолютно всі Свої народності, вони навіть не знають свого роду і племені,ніяких мов тільки рашистська...підкорення і поневолення -ось головна ціль.
25.08.2025 16:42
А Українська Конституція у статті 10 все ще захищає цю орду.
25.08.2025 16:44
Ви цікава людина. ....конституція.
25.08.2025 16:49
А російські матюки?
25.08.2025 16:10
Матюки не чіпай. Вони монгольські.
25.08.2025 16:50
Ти монголів не чіпай. Вони російські.
25.08.2025 17:10
Верно,я там восемь лет прожил у них свои матюки..
25.08.2025 17:42
Я оцю красуню дивлюсь популярно розповідає про українську мову
https://www.youtube.com/shorts/2mpZKHb1KxY
25.08.2025 16:16
А я все ж таки рекомендую - Ідея Олександрівна - на ютубі.
25.08.2025 17:06
25.08.2025 16:19
Пішов у ср@ку кацап, разом зі своєю парашною недомовою, недокультурою та ідеологічним лайном
25.08.2025 16:22
В дзеркало подивись - тупість і хамство - перша ознака кацапа !
25.08.2025 16:28
Перша ознака кацапа це захист російської "мови".
25.08.2025 17:12
25.08.2025 16:33
Це занадто складно для них .... а можливо це їм і не потрібно - вони ж , завжди , намагаються копіювати кацапів - забороняти і не дозволяти - і все !
25.08.2025 16:35
Гірше дурня з ініціативою- лише дурінь з ініціативою і можливістю її реалізації. Ця фрау нездатна прорахувати наслідки вчинку.
25.08.2025 17:07
А можливо навпаки - цілком здатна , а це все робится навмисно ...?
Хоча і "фактор бовдура" цілком може бути присутнім ...
25.08.2025 17:10
Ти вважаєш, що можна насрати на стіл і цього не можна забороняти?
25.08.2025 17:14
Музыку надо не блокировать, а находить более талантливых музыкантов украинских, чтобы их больше слушали
25.08.2025 16:45
Українська естрада зараз на порядок перевершує ту що була до війни. Є купа, просто мегакупа українського контенту хорошого і поганого, талановитого й не дуже.
Як і має бути.
І чесно кажучи пісня російською "мовою" викликає якусь огиду, несприйняття чи шо. Як харчок на мраморній підлозі...
25.08.2025 16:56
Поки не потрапляють у крісло- сміливі і радикальні. А як тільки отримують владу- обсираються.
25.08.2025 17:11
 
 