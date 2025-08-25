Мовна омбудсменка Івановська підтримує ідею блокування російської музики в Україні

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що блокування російської музики на Apple Music, Spotify, YouTube Music тощо –– необхідний крок для захисту культурного простору України.

Про це вона заявила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

На її думку, для цього потрібно звертатися до монополістів та великих світових платформ із чіткою позицією на основі українського законодавства,

"Моя позиція – однозначна. Поширення такого контенту в Україні сьогодні є не просто парадоксом, а фактично викликом національній безпеці та культурній ідентичності. Російська музика, особливо та, що створена або підтримується особами, які відкрито схвалюють агресивну політику Росії, має бути максимально обмежена на наших інформаційних просторах", - сказала Івановська.

Івановська нагадала, що у 15-й статті Закону "Про культуру" прямо прописана заборона на виконання в Україні культурного продукту, створеного громадянами Росії або тими, хто підтримує політику країни-агресора. На цю законодавчу базу можна спиратися, вимагаючи від стримінгових платформ дотримання національних інтересів українців.

Мовна обмудсменка зауважила, що такі ініціативи мають підтримувати у Раді національної безпеки й оборони (РНБО) та інших державних органах, бо це додасть зверненням вагомості та офіційного статусу й підвищить шанси на запровадження відповідних обмежень.

"Наразі вже створена робоча група при Директораті з питань внутрішньої та гуманітарної політики ОП України, де ми беремо участь. Таким чином, я вважаю, що блокування російської музики на популярних платформах – це необхідний крок для захисту культурного простору України.

Водночас цей процес повинен бути чітко врегульованим, прозорим і відповідати законодавчим нормам, щоб ми не тільки відстоювали свої національні інтереси, а й діяли в межах правового поля, викликаючи розуміння і підтримку як у громадян України, так і в міжнародної спільноти", - додала уповноважена.

