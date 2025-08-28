Петиция об ограничении русскоязычной книжной продукции набрала необходимое количество подписей

Петиция об ограничении печати, распространения и продвижения русскоязычной печатной и электронной книжной продукции в Украине собрала необходимые 25 тысяч подписей на сайте Кабинета Министров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Петиция была зарегистрирована 28 мая.

"Данная петиция является призывом к распространению национальной идеи и защиты от культурной экспансии со стороны российской федерации", - отмечает автор.

Петиция призывает максимально ограничить или фактически запретить печать, продажу и распространение русскоязычной книжной продукции в Украине.

Среди предложений - установление квоты на издание на русском языке не более 0,01% от общего тиража; запрет распространения таких книг в магазинах, онлайн и на ярмарках; а также ограничение ввоза - не более одного экземпляра на человека.

Кроме этого, документ предусматривает штрафы и административную ответственность для издательств, типографий и частных лиц; экспертную проверку переводов и авторов на наличие пропаганды или пророссийских взглядов; а также публичную отчетность об изданной продукции.

Теперь петиция перейдет на рассмотрение Кабинета Министров Украины.

Напомним, что в июне 2023 года вступил в силу закон № 2309-ІХ, который запрещает ввоз на территорию Украины книг из России и Беларуси.