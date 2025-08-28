РУС
Новости
Петиция об ограничении русскоязычной книжной продукции набрала необходимое количество подписей

Петиция об ограничении печати, распространения и продвижения русскоязычной печатной и электронной книжной продукции в Украине собрала необходимые 25 тысяч подписей на сайте Кабинета Министров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Петиция была зарегистрирована 28 мая.

"Данная петиция является призывом к распространению национальной идеи и защиты от культурной экспансии со стороны российской федерации", - отмечает автор.

Петиция призывает максимально ограничить или фактически запретить печать, продажу и распространение русскоязычной книжной продукции в Украине.

Среди предложений - установление квоты на издание на русском языке не более 0,01% от общего тиража; запрет распространения таких книг в магазинах, онлайн и на ярмарках; а также ограничение ввоза - не более одного экземпляра на человека.

Кроме этого, документ предусматривает штрафы и административную ответственность для издательств, типографий и частных лиц; экспертную проверку переводов и авторов на наличие пропаганды или пророссийских взглядов; а также публичную отчетность об изданной продукции.

Теперь петиция перейдет на рассмотрение Кабинета Министров Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Требования Путина относительно русского языка и деятельности РПЦ - циничны и неприемлемы, - омбудсмен Ивановская

Напомним, что в июне 2023 года вступил в силу закон № 2309-ІХ, который запрещает ввоз на территорию Украины книг из России и Беларуси.

Топ комментарии
+12
Кожен українець який мичить смердючим язьігом це ідіот.
28.08.2025 19:38 Ответить
+7
Російськомовність в Україні це холуйство, в росіі також, а холуї у війнах не перемагають.
28.08.2025 19:34 Ответить
+6
Все, що має хоч якесь відношення до свинособачої, болотної сарани, повинно бути в Україні знищене і заборонене.
28.08.2025 19:56 Ответить
Це основний лохторат сонцесяйного.
28.08.2025 19:42 Ответить
Та ще в окопі а не за кордоном...
28.08.2025 19:47 Ответить
Цікаво, а куди поділися ті, хто тут смердючим язьігом постійно ллє на Зе?
28.08.2025 20:03 Ответить
У мене вдома є російськомовна література. Ті ж книжки про флот, де служив мій покійний батько - половина цього форуму і не пройшли, що він пройшов. Є довідники з електротехніки, є просто книжки, які я не хочу читати в штучному перекладі, причому кострубатому. Це як фашисти діяли - жавайте все знищимо. Якщо розібратися - німецька мова - це теж мова окупанта. А у русні немає авторських прав на російську мовуц. А оцей весь випендрьож - хто розмовляє російською, той ідіот - закінчується з виходом на вулицю: там ви тихі і спокійні і прекрасно розумієте, що не ваша справа, хто якою мовою розмовляє в побуті
28.08.2025 20:06 Ответить
Тому пишеш анонімно?)
28.08.2025 20:11 Ответить
Дома свої особисті книги можеш хоч шрифтом Брайля, хоч мовою зниклих племен пігмеїв читати.

Але... Якщо ти будеш хизуватися російською літературою, то повинен бути готовим до певної реакції оточуючих.
28.08.2025 20:17 Ответить
Кацапом смєрдітє сударь
28.08.2025 20:19 Ответить
Стародавня притча про вовків.

Вовки вирізали кошару овець. Прийшли мисливці, щоб їх постріляти. І раптом одна місцева жіночка підняла лемент, що у тій вовчій зграї є один чемний вовк, котрий харчується виключно капустою! Недайбо стріляти, бо мош в того вовка влучити!
Аж до ночі в селі йшли дебати толеранції - стріляти чи не стріляти. Але так дивно сталося, що до ранку вовки ту жіночку з'їли...
28.08.2025 20:19 Ответить
німці, хоч і пережили фашизм, культурна і високорозвена нація!! на відміну від дикунів-андрофагів у котрих ще у ХХ ст. було звичне людоїдство, ( не здивуюсь що і дотепер)!!! Все вкрадене, все зпаплюжене, мат і фєня основа зековського менталітету кацапів... що ми спостерігаємо і у наших кацапомовних, бо якою мовою спілкуєшся те і притягуєш... не можна бути китайцем по натурі чи французом, чи ідальго спілкуючись українькою! Тільки козаком!!! Ну звичайно і козаки трапляються різні, але це не тренд нації. хто цього не розуміє той притягує на голову своїх нащадків нову навалу андрофагів, котрі "будут защищять ВАС- рускагаварящіх", хочете ви цього чи ні сидячи під калібрами та кинжалами... і будуте читати під ковдрою анєгінпа чи про морфлот. Мій татко теж служив танкістом і у совку! і шо мені тепер у дуло 64ку цілувати?
28.08.2025 20:22 Ответить
Бггг)) Я граю російськомовні пісні загиблого побратима Гліба Бабіча. А коли сюди увірвуться мігранти з країн Азії, це ви будете сидіти під ковдрою і згадувати своїх співвітчизників
28.08.2025 20:29 Ответить
Справа не в тобі. Справа у твоїх онуках і правнуках, котрі від діда будуть знати, що все кацапське - це нормально і кльово. Бо ЦЕ любив наш улюблений, авторитетний дід. І не здивуйся, коли побачиш своїх онуків в рядах кацапської армії, котра іде на Варшаву.
показать весь комментарий
Бурят. Бурят прийде - бурятів забули!!

PS. "Тикати" незнайомій людині це і є ознака "рускава міра"
28.08.2025 20:42 Ответить
кацапоїд -це гени...
показать весь комментарий
дві переваги русскоязичної технічної літератури : її дешевизна (що без сумніву серйозний фактор) і загальне знання читачами русского язика

при ******** засобах софта якісно перекласти технічну літературу українською мовою не проблема, при цьому не треба навіть ройялтіс сплачувати авторам, їх труди треба піратити, бо вони з ворожого краю - а українська література ще дешевша за русскоязичну

відкладати переход з русского на українську це жити в минулому
28.08.2025 20:51 Ответить
А як бути з технічною літературою? Будуть перекладати на мову?? Там же море всяких термінів.
показать весь комментарий
А технічна література якого року видання?)Що такого москалі в останні роки видали язиком ,що цікаво для світу?Без іронії.Факти в студію)
показать весь комментарий
Більшість тих термінів мають європейське походження.
Росія ніфіга такого не винайшла, щоб воно мало виключно російську назву.
28.08.2025 20:13 Ответить
Технічну літературу треба читати в оригіналі
показать весь комментарий
оригинал виданий російською , а перекладу нема - далі що ?!
показать весь комментарий
Аааа...в українській мові нема технічних термінів...на одній фм станції казали, що українською мовою неможливо з різною інтонацією говорити...а щодо технічних термінів, то достатньо одного російського дебільно безграмотного "электрическая цепь".
показать весь комментарий
Стіпте.
А якже ж ті "угнєтьонниє", що за ЗЄ голосували, щоб кляті "западяни" не примушували їх українською читати та фільми дивитися?

Думаю, що ЗЄ і цю петицію зіллє. Не може він свій ядерний бидло-електорат втрачати.
показать весь комментарий
