Петиция об ограничении русскоязычной книжной продукции набрала необходимое количество подписей
Петиция об ограничении печати, распространения и продвижения русскоязычной печатной и электронной книжной продукции в Украине собрала необходимые 25 тысяч подписей на сайте Кабинета Министров.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Петиция была зарегистрирована 28 мая.
"Данная петиция является призывом к распространению национальной идеи и защиты от культурной экспансии со стороны российской федерации", - отмечает автор.
Петиция призывает максимально ограничить или фактически запретить печать, продажу и распространение русскоязычной книжной продукции в Украине.
Среди предложений - установление квоты на издание на русском языке не более 0,01% от общего тиража; запрет распространения таких книг в магазинах, онлайн и на ярмарках; а также ограничение ввоза - не более одного экземпляра на человека.
Кроме этого, документ предусматривает штрафы и административную ответственность для издательств, типографий и частных лиц; экспертную проверку переводов и авторов на наличие пропаганды или пророссийских взглядов; а также публичную отчетность об изданной продукции.
Теперь петиция перейдет на рассмотрение Кабинета Министров Украины.
Напомним, что в июне 2023 года вступил в силу закон № 2309-ІХ, который запрещает ввоз на территорию Украины книг из России и Беларуси.
Але... Якщо ти будеш хизуватися російською літературою, то повинен бути готовим до певної реакції оточуючих.
Вовки вирізали кошару овець. Прийшли мисливці, щоб їх постріляти. І раптом одна місцева жіночка підняла лемент, що у тій вовчій зграї є один чемний вовк, котрий харчується виключно капустою! Недайбо стріляти, бо мош в того вовка влучити!
Аж до ночі в селі йшли дебати толеранції - стріляти чи не стріляти. Але так дивно сталося, що до ранку вовки ту жіночку з'їли...
PS. "Тикати" незнайомій людині це і є ознака "рускава міра"
при ******** засобах софта якісно перекласти технічну літературу українською мовою не проблема, при цьому не треба навіть ройялтіс сплачувати авторам, їх труди треба піратити, бо вони з ворожого краю - а українська література ще дешевша за русскоязичну
відкладати переход з русского на українську це жити в минулому
Росія ніфіга такого не винайшла, щоб воно мало виключно російську назву.
А якже ж ті "угнєтьонниє", що за ЗЄ голосували, щоб кляті "западяни" не примушували їх українською читати та фільми дивитися?
Думаю, що ЗЄ і цю петицію зіллє. Не може він свій ядерний бидло-електорат втрачати.