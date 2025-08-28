Петиція про обмеження російськомовної книжкової продукції набрала необхідну кількість підписів
Петиція про обмеження друку, розповсюдження та просування російськомовної друкованої та електронної книжкової продукції в Україні назбирала необхідні 25 тисяч підписів на на сайті Кабінету Міністрів.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Петицію було зареєстровано 28 травня.
"Дана петиція є закликом до поширення національної ідеї та захисту від культурної експансії з боку російської федерації" — наголошує автор.
Петиція закликає максимально обмежити або фактично заборонити друк, продаж та розповсюдження російськомовної книжкової продукції в Україні.
Серед пропозицій — встановлення квоти на видання російською мовою не більше 0,01% від загального накладу; заборона розповсюдження таких книг у книгарнях, онлайн та на ярмарках; а також обмеження ввезення — не більше одного примірника на особу.
Окрім цього, документ передбачає штрафи та адміністративну відповідальність для видавництв, друкарень і приватних осіб; експертну перевірку перекладів та авторів на наявність пропаганди чи проросійських поглядів; а також публічну звітність про видану продукцію.
Тепер петиція перейде на розгляд Кабінету Міністрів України.
Нагадаємо, що у червні 2023 року втупив в силу закон № 2309-ІХ, який забороняє ввезення на територію України книг з Росії та Білорусі.
Але... Якщо ти будеш хизуватися російською літературою, то повинен бути готовим до певної реакції оточуючих.
Вовки вирізали кошару овець. Прийшли мисливці, щоб їх постріляти. І раптом одна місцева жіночка підняла лемент, що у тій вовчій зграї є один чемний вовк, котрий харчується виключно капустою! Недайбо стріляти, бо мош в того вовка влучити!
Аж до ночі в селі йшли дебати толеранції - стріляти чи не стріляти. Але так дивно сталося, що до ранку вовки ту жіночку з'їли...
Росія ніфіга такого не винайшла, щоб воно мало виключно російську назву.
А якже ж ті "угнєтьонниє", що за ЗЄ голосували, щоб кляті "западяни" не примушували їх українською читати та фільми дивитися?
Думаю, що ЗЄ і цю петицію зіллє. Не може він свій ядерний бидло-електорат втрачати.