Петиція про обмеження російськомовної книжкової продукції набрала необхідну кількість підписів

Петиція про обмеження друку, розповсюдження та просування російськомовної друкованої та електронної книжкової продукції в Україні назбирала необхідні 25 тисяч підписів на на сайті Кабінету Міністрів.

Петицію було зареєстровано 28 травня.

"Дана петиція є закликом до поширення національної ідеї та захисту від культурної експансії з боку російської федерації" — наголошує автор.

Петиція закликає максимально обмежити або фактично заборонити друк, продаж та розповсюдження російськомовної книжкової продукції в Україні.

Серед пропозицій — встановлення квоти на видання російською мовою не більше 0,01% від загального накладу; заборона розповсюдження таких книг у книгарнях, онлайн та на ярмарках; а також обмеження ввезення — не більше одного примірника на особу.

Окрім цього, документ передбачає штрафи та адміністративну відповідальність для видавництв, друкарень і приватних осіб; експертну перевірку перекладів та авторів на наявність пропаганди чи проросійських поглядів; а також публічну звітність про видану продукцію.

Тепер петиція перейде на розгляд Кабінету Міністрів України.

Нагадаємо, що у червні 2023 року втупив в силу закон № 2309-ІХ, який забороняє ввезення на територію України книг з Росії та Білорусі.