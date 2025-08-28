УКР
Петиція про обмеження російськомовної книжкової продукції набрала необхідну кількість підписів

Петиція про обмеження друку, розповсюдження та просування російськомовної друкованої та електронної книжкової продукції в Україні назбирала необхідні 25 тисяч підписів на на сайті Кабінету Міністрів.

Петицію було зареєстровано 28 травня.

"Дана петиція є закликом до поширення національної ідеї та захисту від культурної експансії з боку російської федерації" — наголошує автор.

Петиція закликає максимально обмежити або фактично заборонити друк, продаж та розповсюдження російськомовної книжкової продукції в Україні.

Серед пропозицій — встановлення квоти на видання російською мовою не більше 0,01% від загального накладу; заборона розповсюдження таких книг у книгарнях, онлайн та на ярмарках; а також обмеження ввезення — не більше одного примірника на особу.

Окрім цього, документ передбачає штрафи та адміністративну відповідальність для видавництв, друкарень і приватних осіб; експертну перевірку перекладів та авторів на наявність пропаганди чи проросійських поглядів; а також публічну звітність про видану продукцію.

Тепер петиція перейде на розгляд Кабінету Міністрів України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вимоги Путіна щодо російської мови та діяльності РПЦ - цинічні й неприйнятні, - омбудсменка Івановська

Нагадаємо, що у червні 2023 року втупив в силу закон № 2309-ІХ, який забороняє ввезення на територію України книг з Росії та Білорусі.

+12
Кожен українець який мичить смердючим язьігом це ідіот.
28.08.2025 19:38
+7
Російськомовність в Україні це холуйство, в росіі також, а холуї у війнах не перемагають.
28.08.2025 19:34
+6
Все, що має хоч якесь відношення до свинособачої, болотної сарани, повинно бути в Україні знищене і заборонене.
28.08.2025 19:56
Російськомовність в Україні це холуйство, в росіі також, а холуї у війнах не перемагають.
28.08.2025 19:34
Кожен українець який мичить смердючим язьігом це ідіот.
28.08.2025 19:38
Це основний лохторат сонцесяйного.
28.08.2025 19:42
Та ще в окопі а не за кордоном...
28.08.2025 19:47
Цікаво, а куди поділися ті, хто тут смердючим язьігом постійно ллє на Зе?
28.08.2025 20:03
Все, що має хоч якесь відношення до свинособачої, болотної сарани, повинно бути в Україні знищене і заборонене.
28.08.2025 19:56
У мене вдома є російськомовна література. Ті ж книжки про флот, де служив мій покійний батько - половина цього форуму і не пройшли, що він пройшов. Є довідники з електротехніки, є просто книжки, які я не хочу читати в штучному перекладі, причому кострубатому. Це як фашисти діяли - жавайте все знищимо. Якщо розібратися - німецька мова - це теж мова окупанта. А у русні немає авторських прав на російську мовуц. А оцей весь випендрьож - хто розмовляє російською, той ідіот - закінчується з виходом на вулицю: там ви тихі і спокійні і прекрасно розумієте, що не ваша справа, хто якою мовою розмовляє в побуті
28.08.2025 20:06
Тому пишеш анонімно?)
28.08.2025 20:11
Дома свої особисті книги можеш хоч шрифтом Брайля, хоч мовою зниклих племен пігмеїв читати.

Але... Якщо ти будеш хизуватися російською літературою, то повинен бути готовим до певної реакції оточуючих.
28.08.2025 20:17
Кацапом смєрдітє сударь
28.08.2025 20:19
Стародавня притча про вовків.

Вовки вирізали кошару овець. Прийшли мисливці, щоб їх постріляти. І раптом одна місцева жіночка підняла лемент, що у тій вовчій зграї є один чемний вовк, котрий харчується виключно капустою! Недайбо стріляти, бо мош в того вовка влучити!
Аж до ночі в селі йшли дебати толеранції - стріляти чи не стріляти. Але так дивно сталося, що до ранку вовки ту жіночку з'їли...
28.08.2025 20:19
німці, хоч і пережили фашизм, культурна і високорозвена нація!! на відміну від дикунів-андрофагів у котрих ще у ХХ ст. було звичне людоїдство, ( не здивуюсь що і дотепер)!!! Все вкрадене, все зпаплюжене, мат і фєня основа зековського менталітету кацапів... що ми спостерігаємо і у наших кацапомовних, бо якою мовою спілкуєшся те і притягуєш... не можна бути китайцем по натурі чи французом, чи ідальго спілкуючись українькою! Тільки козаком!!! Ну звичайно і козаки трапляються різні, але це не тренд нації. хто цього не розуміє той притягує на голову своїх нащадків нову навалу андрофагів, котрі "будут защищять ВАС- рускагаварящіх", хочете ви цього чи ні сидячи під калібрами та кинжалами... і будуте читати під ковдрою анєгінпа чи про морфлот. Мій татко теж служив танкістом і у совку! і шо мені тепер у дуло 64ку цілувати?
28.08.2025 20:22
Бггг)) Я граю російськомовні пісні загиблого побратима Гліба Бабіча. А коли сюди увірвуться мігранти з країн Азії, це ви будете сидіти під ковдрою і згадувати своїх співвітчизників
28.08.2025 20:29
Справа не в тобі. Справа у твоїх онуках і правнуках, котрі від діда будуть знати, що все кацапське - це нормально і кльово. Бо ЦЕ любив наш улюблений, авторитетний дід. І не здивуйся, коли побачиш своїх онуків в рядах кацапської армії, котра іде на Варшаву.
28.08.2025 20:39
А як бути з технічною літературою? Будуть перекладати на мову?? Там же море всяких термінів.
28.08.2025 20:08
А технічна література якого року видання?)Що такого москалі в останні роки видали язиком ,що цікаво для світу?Без іронії.Факти в студію)
28.08.2025 20:12
Більшість тих термінів мають європейське походження.
Росія ніфіга такого не винайшла, щоб воно мало виключно російську назву.
28.08.2025 20:13
Технічну літературу треба читати в оригіналі
28.08.2025 20:22
Аааа...в українській мові нема технічних термінів...на одній фм станції казали, що українською мовою неможливо з різною інтонацією говорити...а щодо технічних термінів, то достатньо одного російського дебільно безграмотного "электрическая цепь".
28.08.2025 20:28
Стіпте.
А якже ж ті "угнєтьонниє", що за ЗЄ голосували, щоб кляті "западяни" не примушували їх українською читати та фільми дивитися?

Думаю, що ЗЄ і цю петицію зіллє. Не може він свій ядерний бидло-електорат втрачати.
28.08.2025 20:11
 
 