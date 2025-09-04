УКР
Таксист відмовився обслуговувати пасажирку українською мовою в Харкові: омбудсменка відреагувала

У Харкові таксист отримав штраф за відмову обслуговувати українською мовою

У Харкові водій таксі у грубій зневажливій формі відмовився обслуговувати пасажирку державною мовою та говорив про "утиски прав російськомовних". Тепер він зіткнеться з покаранням. 

Про це розповіла Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, передає Цензор.НЕТ.

Вона відреагувала на опубліковане в соцмережах відео, на якому водій таксі не лише відмовився обслуговувати пасажирку українською, але й сипав тезами проросійської пропаганди, зокрема щодо "утисків прав російськомовних".

Мовна омбудсменка наголосила, що своїми діями таксист порушив вимоги статті 36 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", відповідно до якої послуги у сфері транспорту в Україні надаються державною мовою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У нас є державна мова - українська. РФ може заявляти що завгодно, - Зеленський

За порушення норми мовного закону передбачено штраф від 3400 до 5100 гривень.

"Я ухвалила рішення про початок заходів державного контролю. Паралельно ми готуємо звернення до Нацполіції та СБУ щодо необхідності застосування належних заходів з їхнього боку", - розповіла вона.

Також Івановська звернулася до служб таксі із закликом ретельно перевіряти водіїв на володіння державною мовою, уважно ставитися до скарг пасажирів і оперативно вживати заходів реагування.

Читайте також: Мовна омбудсменка Івановська закликала заборонити законом публічне виконання російськомовних пісень

Таксист отримав штраф за відмову обслуговувати українською мовою

+16
кацапоголова срака!! Штрафу мало! Позбавлення права працювати в службі.
показати весь коментар
04.09.2025 22:41 Відповісти
+11
ні. Тільки мобілізаційні заходи і на передову.
показати весь коментар
04.09.2025 22:42 Відповісти
+10
А у нас армія - це місце відбування покарання? Чомусь гадав, що все життя правопорушеннями займалися відповідні органи. А зараз єдине покарання для всіх на форумі - в армію. Люди самі не розуміють, що таким чином вони дискредитують армію
показати весь коментар
04.09.2025 22:45 Відповісти
ні. Тільки мобілізаційні заходи і на передову.
показати весь коментар
04.09.2025 22:42 Відповісти
А у нас армія - це місце відбування покарання? Чомусь гадав, що все життя правопорушеннями займалися відповідні органи. А зараз єдине покарання для всіх на форумі - в армію. Люди самі не розуміють, що таким чином вони дискредитують армію
показати весь коментар
04.09.2025 22:45 Відповісти
Не покарання, а перевиховання.
показати весь коментар
04.09.2025 22:53 Відповісти
Яке перевиховання в армії?? Виховують дитину років до 15-ти, виховують батьки. Армія вас можете тільки скалічити. Начиталися цих байок совкових. А ось покарання - в даному випадку штраф - спонукає замислитися, як і будь-яке покарання
показати весь коментар
04.09.2025 22:57 Відповісти
От про -"Армія вас може тільки скалічити"- даремно написав.Звісно,це не місце перевиховання,але й ніяк не безальтернативна катівня.
показати весь коментар
05.09.2025 00:00 Відповісти
Та ні. Просто перший же бій сєпарку реально мізки прочистив би. Перевиховання добре вийшло б.
показати весь коментар
04.09.2025 22:58 Відповісти
Мать Бути штрафбати для ціх випадків
показати весь коментар
04.09.2025 23:33 Відповісти
кацапоголова срака!! Штрафу мало! Позбавлення права працювати в службі.
показати весь коментар
04.09.2025 22:41 Відповісти
такі як він, Ніколи не зрозуміють що від них хочуть. та за що їх карають. Щоб Це! зрозуміти, треба любити, свою мову, свою культуру, любити Україну, у таких "таксистів" цього немає - взагалі немає!, і це на превеликий жаль, не лише у Харкові. а що з цим усім робити, ХЗ!, горбатого як кажуть -- .......
показати весь коментар
04.09.2025 23:09 Відповісти
Яке кончене
показати весь коментар
04.09.2025 22:43 Відповісти
Цікаво яким покаранням? 13 гривень чи там 1800 гривень? Йде війна якраз за ці маркери українські чи російські. За мову вбивають. Може час вбивати вже й за язиГ? Бо ми вже й так занадто запізнились у своєму захисті.
показати весь коментар
04.09.2025 22:44 Відповісти
Ну сядьте в автобус в тому ж Києві і почніть вбивати пасажирів. Вас затримає "Корд" і можу гарантувати, що отримаєте довічне ув'язнення. Треба ж іноді думати, що писати
показати весь коментар
04.09.2025 22:49 Відповісти
Може час? Це в мене таке запитання до суспільства. А не заклик.
показати весь коментар
04.09.2025 22:54 Відповісти
Вбивати людей, які розмовляють в побуті іншою мовою? Ні, дядьку: я в цьому участі не приймаю. Без мене....
показати весь коментар
04.09.2025 23:01 Відповісти
Чекайте поки прийдуть вбивати вас за знання української. Бажаю вижити, хлопче.
показати весь коментар
04.09.2025 23:09 Відповісти
У Київі всі пасажири говорять російською мовою?? Звичайно, що жлобів панаєхала, але ж не всі...
показати весь коментар
04.09.2025 22:57 Відповісти
Тобто всі, хто розмовляє російською - жлоби? У мене майже всі побратими російськомовні і в побуті це взагалі нікого не стосується (транспорт - це не робота). Не переймайтеся - якщо війна буде іти такими темпами, почнуть з'являтися громадяни, які взагалі будуть балакати на іноземній мові і це буде не англійська і ви своїх співгромадян будете згадувати, як найкращих людей
показати весь коментар
04.09.2025 22:59 Відповісти
Зараз велика різниця в сприйнятті іноземної будь якої і іноземної російської.
показати весь коментар
04.09.2025 23:07 Відповісти
Ніякої різниці. У мене немає взагалі проблем ніяких. Русня не має авторських прав на російську мову
показати весь коментар
04.09.2025 23:08 Відповісти
Курва, я це вже неодноразово чув. Ти хто?
показати весь коментар
04.09.2025 23:13 Відповісти
А. Гончаренко: Русский язык - это не собственность Путина, воевать с ним не вижу никакого смысла .
показати весь коментар
04.09.2025 22:57 Відповісти
Хибна ідея. Так, не власність. Але й удосконалювати його в українському суспільстві непотрібно. Тут намагаються провести аналогію з англійським британським, англійським американським, англійським новозеландським, південноафриканським і так далі. Це не наш шлях. Російському українському не бути.
показати весь коментар
04.09.2025 23:05 Відповісти
У СРСР таксист був поважною особою! На рівні завскладу, товароведа та продавця м'яса!!Був заможною людиною... А Харків досі,під крилами мера, не позбавився деяких пам'ятників та назв...Може місто таке??
показати весь коментар
04.09.2025 22:48 Відповісти
Це ж як там у голові цього поца насрано, якийсь зомбак, а не людина.
показати весь коментар
04.09.2025 22:58 Відповісти
як вже ці щелюсті заї3али
показати весь коментар
04.09.2025 23:00 Відповісти
"щелюсті" в розумінні щелепи чи щілини?
показати весь коментар
05.09.2025 00:07 Відповісти
2 в 1. в мозку щілини. а замість мови щелюсті
показати весь коментар
05.09.2025 00:10 Відповісти
У меня относительно этой ситуации только один вопрос: о каком обслуживании на украинском языке идет речь при пользовании такси? Таксист по идее должен уточнить пункт назначения и в конце поездки озвучить сумму к оплате. Все. Экскурсии по городу, разговоры про погоду и аналогичное - не входят в круг его служебных обязанностей, а соответственно и не относятся к "обслуживанию в транспорте".
показати весь коментар
04.09.2025 23:03 Відповісти
Ну так и уточнить и озвучить сумму не хочет. Люди интеллектуально исключительно ленивые создания.
показати весь коментар
04.09.2025 23:44 Відповісти
Адмірал Колчак колись сказав: "Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти". Але адмірал Колчак не сказав, що робити з владою, яка складається з артистів, повій та таксистів.
показати весь коментар
04.09.2025 23:04 Відповісти
«Петр Алексеевич актер "больших" и "малых", выдающийся. Народный артист Советского Союза. Если бы был СССР, он бы им стал (...). Ему же соврать как нам два пальца... Даже один», - сказал Д. Гордон.😁
показати весь коментар
04.09.2025 23:09 Відповісти
і чому свіжезарегані завжди усіляких гандонів цитують...
показати весь коментар
04.09.2025 23:16 Відповісти
Бо Д.Гордон сказав правду. А когось від цієї правди розриває на частини.
показати весь коментар
04.09.2025 23:22 Відповісти
гордон все своє аферистичне життя брехав, як тільки відкривав свого рота, пірамідку юшинсе йому в сраку.
показати весь коментар
04.09.2025 23:28 Відповісти
Петро Порошенко, будучи президентом, влітку 2014 року повідомив неправдиву інформацію про те, що його син нібито воює під Іловайськом. Це сталося наприкінці серпня, коли українські війська там перебували в оточенні https://www.unian.ua/war/veteran-ato-nazvav-golovnu-metu-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-vlitku-2014-roku-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11527546.html регулярної російської армії.

Про це розповів журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов в https://gordonua.com/news/war/butusov-poroshenko-skazal-moy-syn-pod-ilovayskom-no-eto-okazalos-nepravdoy-1581387.html інтерв'ю Дмитру Гордону.
показати весь коментар
04.09.2025 23:38 Відповісти
Брехуни. Олексій Порошенко служив під Маріуполем.
показати весь коментар
04.09.2025 23:49 Відповісти
зараз недовідчених приходиться наймати, бо ті що з багаторічним досвідом давно евакуювались у Європи. Залишились одні тупі та контужені тєлєпєрєдачєй "в гастях у гардона".
показати весь коментар
04.09.2025 23:59 Відповісти
Ясно! Ви за зелених! Так старанно вишукуєте "компромат".
Зеленському прийдеться нести кримінальну відповідальність за
діяльність і бездіяльність.
показати весь коментар
05.09.2025 00:03 Відповісти
Вот как людям еще обьяснить! Хорошо ! Обьясню буквально простой "мовой". Обьясняю! Никакой "мовной проблемы" в скором времени не будет существовать. Ибо сегодняшнее поколение которое еще застало СССР скоро "отойдет в мир иной. А дети в школах они все УКРАИНОМОВНИ БУДУТ.! Иногда что бы решить проблему нужно просто НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ и проблема решится сама собой!. Нужно просто подождать когда сменится ПОКОЛЕНИЕ и на смену старого "совкового" поколения придут молодежь уже Украиномовна. Вот и все! И какие проблемы? Все будут Украиномовнымы! Только нужно подождать когда КОММУНЯКИ И ИХ АДЕПТЫ ЗДОХНУТ!
показати весь коментар
04.09.2025 23:12 Відповісти
вчора бачив трійко російськомовних хлопчиків восьми-дев'яти років на дитячому майданчику між будинками. Троєщіна. Здивувався.
показати весь коментар
04.09.2025 23:19 Відповісти
Нажаль, це не так. І совконароджені, як я наприклад, у разі смерті не дають гарантії відходу суспільства від російської. Це вам нижче написали приклад. І це є правдою. Мені дибки волосся стає коли я чую таких дітлахів. Має бути державна програма на розросійщення. Як вона має виглядати,то є проблемою фахівців. Але російської немає більше бути в українському суспільстві. Повторюсь, раніше писав, англійська державна в багатьох країнах світу не може слугувати аналогом російської в країнах пострадянських. І виправданням її використання.
показати весь коментар
04.09.2025 23:32 Відповісти
В кінці 90-х, були в мене сусіди. Сім'я військових. Батьки між собою українською спілкувались, а з сином російською. Виріс той хлопець суржикомовним.
показати весь коментар
04.09.2025 23:55 Відповісти
Це стандартна українська трагедія. Але для викорінення російської я навіть згоден в тотальному насадженні англійської, наприклад, в суспільство. Не тому що російська недостатньо ******* чи не передає інформацію на рівні інших. Просто тому що продовження використання російської приведе до демонтажу нашої держави сусідом. Причини він вже виказував і вони напряму пов'язані з використанням російської.
показати весь коментар
05.09.2025 00:09 Відповісти
Суть прикол як хочеш так и понимай!русского языка не существует в истории!Киевсася Русь и царь её создал московию на болотах!и язык украинский такойже СУРЖИК смешанный с венгерским польским!Изначально Украинский никто даже не знает!!!!
показати весь коментар
04.09.2025 23:38 Відповісти
Угорські слова є лише на Закарпатті. В польській мові теж є запозичення українських слів. Навіть в англійській є кілька українського походження. Це нормально на межах розселення народів. Давні мови усіхнародів відрізняються від ********.
показати весь коментар
05.09.2025 00:04 Відповісти
Ви не знаєте "окончатєльно"!
показати весь коментар
05.09.2025 00:10 Відповісти
На кол посадить мерзавца! Ой, не - мерзавку. Обох. Першу за те, що здала таксиста (так само, як здавали євреїв німцям - різниці нема). Другу за те, що очолює злочинну держустанову. А потім ще питають: а чого
показати весь коментар
04.09.2025 23:18 Відповісти
процент дебілів дуже сильно виріс. не розуміють простих речей.
показати весь коментар
04.09.2025 23:39 Відповісти
А простою річчю як на тебе є підтримати ,,рускаязичнєго таксьора,, Бо він же також, поки що як на мене, є громадянином та членом суспільства. Так, Хвєдя? І ти знову запитаєш де і коли ти пишеш антиукраїнські пости?
показати весь коментар
05.09.2025 00:15 Відповісти
Доречі, кацапські пропагандони вже обсмоктують цей випадок.
показати весь коментар
04.09.2025 23:46 Відповісти
Ваші поради лишіть при собі!
показати весь коментар
05.09.2025 00:14 Відповісти
справа гепи і допи і сєпарів живе
показати весь коментар
04.09.2025 23:19 Відповісти
Кацапська, завдяки пофігістам при владі, починає помаленьку відновлювати свої позиції в Україні.
З Харкова був репортах, де громадянин викликав поліцію через схожий інцидент. Так поліціанти почали перевіряти документи того, хто їх викликав, і запитувати, чи має він відстрочку від служби.
показати весь коментар
04.09.2025 23:25 Відповісти
Существует оди н иомент когда ты живёш и с пилёнок учиш 2 языка!да он не прав но понятие должно быть и у неё!!!палка двух концов!!!
показати весь коментар
04.09.2025 23:30 Відповісти
Я знаю итальянский и то что вы незнаете это проблема???
показати весь коментар
04.09.2025 23:31 Відповісти
Главное понимать друг друга!остальное ТРУФА!!!
показати весь коментар
04.09.2025 23:33 Відповісти
Все б було прийнятно, аби на окупованих не вбивали за те, що скажеш щось на мові, і те, що на нас напали "язикаті". Пабєдобєсіє за поребріком як пояснює, що при Другій Світовій не можна було говорити на німецькій, хоча до нападу на Совок німецьку вчили всюди і активно. Вірш навіть відомий поет написав, і всюди його розповідали, де стрижнем була фраза - "Убєй нємца". Не гітлерівця, не окупанта, а людину з національністю німець. Мова є ідентифікацією людини. Відніми мову, і ти вже ніхто.
показати весь коментар
05.09.2025 00:00 Відповісти
Вчимо внука двох мов. Української і англійської.
показати весь коментар
05.09.2025 00:08 Відповісти
К Вам запитання як до вчителя. Все таки як правильно, внук або онук?
показати весь коментар
05.09.2025 00:18 Відповісти
що за тупість, як він міг порушити закон про надання послуги українською мовою коли він відмовив в надані послуги, тобто складу злочину немає, за правилами надання послуг він не забовьязан надавати послугу, рода не сподобалась не повезу і все....
показати весь коментар
04.09.2025 23:57 Відповісти
 
 