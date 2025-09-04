Таксист відмовився обслуговувати пасажирку українською мовою в Харкові: омбудсменка відреагувала

У Харкові водій таксі у грубій зневажливій формі відмовився обслуговувати пасажирку державною мовою та говорив про "утиски прав російськомовних". Тепер він зіткнеться з покаранням.

Про це розповіла Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, передає Цензор.НЕТ.

Вона відреагувала на опубліковане в соцмережах відео, на якому водій таксі не лише відмовився обслуговувати пасажирку українською, але й сипав тезами проросійської пропаганди, зокрема щодо "утисків прав російськомовних".

Мовна омбудсменка наголосила, що своїми діями таксист порушив вимоги статті 36 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", відповідно до якої послуги у сфері транспорту в Україні надаються державною мовою.

За порушення норми мовного закону передбачено штраф від 3400 до 5100 гривень.

"Я ухвалила рішення про початок заходів державного контролю. Паралельно ми готуємо звернення до Нацполіції та СБУ щодо необхідності застосування належних заходів з їхнього боку", - розповіла вона.

Також Івановська звернулася до служб таксі із закликом ретельно перевіряти водіїв на володіння державною мовою, уважно ставитися до скарг пасажирів і оперативно вживати заходів реагування.

