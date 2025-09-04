Таксист отказался обслуживать пассажирку на украинском языке в Харькове: омбудсмен отреагировала
В Харькове водитель такси в грубой пренебрежительной форме отказался обслуживать пассажирку на государственном языке и говорил об "ущемлении прав русскоязычных". Теперь он столкнется с наказанием.
Об этом рассказала Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, передает Цензор.НЕТ.
Она отреагировала на опубликованное в соцсетях видео, на котором водитель такси не только отказался обслуживать пассажирку на украинском, но и сыпал тезисами пророссийской пропаганды, в частности относительно "ущемления прав русскоязычных".
Языковой омбудсмен отметила, что своими действиями таксист нарушил требования статьи 36 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой услуги в сфере транспорта в Украине предоставляются на государственном языке.
За нарушение нормы языкового закона предусмотрен штраф от 3400 до 5100 гривен.
"Я приняла решение о начале мероприятий государственного контроля. Параллельно мы готовим обращение к Нацполиции и СБУ о необходимости применения надлежащих мер с их стороны", - рассказала она.
Также Ивановская обратилась к службам такси с призывом тщательно проверять водителей на владение государственным языком, внимательно относиться к жалобам пассажиров и оперативно принимать меры реагирования.
