Таксист отказался обслуживать пассажирку на украинском языке в Харькове: омбудсмен отреагировала

В Харькове водитель такси в грубой пренебрежительной форме отказался обслуживать пассажирку на государственном языке и говорил об "ущемлении прав русскоязычных". Теперь он столкнется с наказанием.

Об этом рассказала Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, передает Цензор.НЕТ.

Она отреагировала на опубликованное в соцсетях видео, на котором водитель такси не только отказался обслуживать пассажирку на украинском, но и сыпал тезисами пророссийской пропаганды, в частности относительно "ущемления прав русскоязычных".

Языковой омбудсмен отметила, что своими действиями таксист нарушил требования статьи 36 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой услуги в сфере транспорта в Украине предоставляются на государственном языке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У нас есть государственный язык - украинский. РФ может заявлять что угодно, - Зеленский

За нарушение нормы языкового закона предусмотрен штраф от 3400 до 5100 гривен.

"Я приняла решение о начале мероприятий государственного контроля. Параллельно мы готовим обращение к Нацполиции и СБУ о необходимости применения надлежащих мер с их стороны", - рассказала она.

Также Ивановская обратилась к службам такси с призывом тщательно проверять водителей на владение государственным языком, внимательно относиться к жалобам пассажиров и оперативно принимать меры реагирования.

Читайте также: Языковой омбудсмен Ивановская призвала запретить законом публичное исполнение русскоязычных песен