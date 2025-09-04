РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5501 посетитель онлайн
Новости Языковой конфликт Нарушение языкового закона
3 047 76

Таксист отказался обслуживать пассажирку на украинском языке в Харькове: омбудсмен отреагировала

В Харькове таксист получил штраф за отказ обслуживать на украинском языке

В Харькове водитель такси в грубой пренебрежительной форме отказался обслуживать пассажирку на государственном языке и говорил об "ущемлении прав русскоязычных". Теперь он столкнется с наказанием.

Об этом рассказала Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, передает Цензор.НЕТ.

Она отреагировала на опубликованное в соцсетях видео, на котором водитель такси не только отказался обслуживать пассажирку на украинском, но и сыпал тезисами пророссийской пропаганды, в частности относительно "ущемления прав русскоязычных".

Языковой омбудсмен отметила, что своими действиями таксист нарушил требования статьи 36 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой услуги в сфере транспорта в Украине предоставляются на государственном языке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У нас есть государственный язык - украинский. РФ может заявлять что угодно, - Зеленский

За нарушение нормы языкового закона предусмотрен штраф от 3400 до 5100 гривен.

"Я приняла решение о начале мероприятий государственного контроля. Параллельно мы готовим обращение к Нацполиции и СБУ о необходимости применения надлежащих мер с их стороны", - рассказала она.

Также Ивановская обратилась к службам такси с призывом тщательно проверять водителей на владение государственным языком, внимательно относиться к жалобам пассажиров и оперативно принимать меры реагирования.

Читайте также: Языковой омбудсмен Ивановская призвала запретить законом публичное исполнение русскоязычных песен

Таксист получил штраф за отказ обслуживать на украинском языке

Автор: 

такси (213) украинский язык (1203) Харьков (7737) штраф (1303) Харьковская область (1538) Харьковский район (536) Елена Ивановская (5)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
кацапоголова срака!! Штрафу мало! Позбавлення права працювати в службі.
показать весь комментарий
04.09.2025 22:41 Ответить
+12
ні. Тільки мобілізаційні заходи і на передову.
показать весь комментарий
04.09.2025 22:42 Ответить
+11
А у нас армія - це місце відбування покарання? Чомусь гадав, що все життя правопорушеннями займалися відповідні органи. А зараз єдине покарання для всіх на форумі - в армію. Люди самі не розуміють, що таким чином вони дискредитують армію
показать весь комментарий
04.09.2025 22:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ні. Тільки мобілізаційні заходи і на передову.
показать весь комментарий
04.09.2025 22:42 Ответить
А у нас армія - це місце відбування покарання? Чомусь гадав, що все життя правопорушеннями займалися відповідні органи. А зараз єдине покарання для всіх на форумі - в армію. Люди самі не розуміють, що таким чином вони дискредитують армію
показать весь комментарий
04.09.2025 22:45 Ответить
Не покарання, а перевиховання.
показать весь комментарий
04.09.2025 22:53 Ответить
Яке перевиховання в армії?? Виховують дитину років до 15-ти, виховують батьки. Армія вас можете тільки скалічити. Начиталися цих байок совкових. А ось покарання - в даному випадку штраф - спонукає замислитися, як і будь-яке покарання
показать весь комментарий
04.09.2025 22:57 Ответить
От про -"Армія вас може тільки скалічити"- даремно написав.Звісно,це не місце перевиховання,але й ніяк не безальтернативна катівня.
показать весь комментарий
05.09.2025 00:00 Ответить
Та ні. Просто перший же бій сєпарку реально мізки прочистив би. Перевиховання добре вийшло б.
показать весь комментарий
04.09.2025 22:58 Ответить
Не пишіть дурниць. Після війни ви повернетеся інвалідом і ви це знаєте не гірше за мене. Перевиховувати будете своїх родичів, а для таких випадків є правоохоронні органи та Закони
показать весь комментарий
05.09.2025 00:32 Ответить
Мать Бути штрафбати для ціх випадків
показать весь комментарий
04.09.2025 23:33 Ответить
Ви статтю читали? Перечитайте ще раз (або прочитайте)
показать весь комментарий
05.09.2025 00:34 Ответить
В Харкові без бронювання, відстрочки, 60+, або щось таке інше таксовати неможливо, так що ніякої мобілізації йому не буде
показать весь комментарий
05.09.2025 00:34 Ответить
А взагалі водій хамло, в Харкові майже всі спілкуються російською, але сказати декілька фраз українською може кожний, накштал праворуч, дякую
показать весь комментарий
05.09.2025 00:48 Ответить
Бовдур, він тобі в спину стрілятиме. Ти не розумієш що ця гнида тільки і чекає русню.
показать весь комментарий
05.09.2025 00:53 Ответить
кацапоголова срака!! Штрафу мало! Позбавлення права працювати в службі.
показать весь комментарий
04.09.2025 22:41 Ответить
такі як він, Ніколи не зрозуміють що від них хочуть. та за що їх карають. Щоб Це! зрозуміти, треба любити, свою мову, свою культуру, любити Україну, у таких "таксистів" цього немає - взагалі немає!, і це на превеликий жаль, не лише у Харкові. а що з цим усім робити, ХЗ!, горбатого як кажуть -- .......
показать весь комментарий
04.09.2025 23:09 Ответить
Яке кончене
показать весь комментарий
04.09.2025 22:43 Ответить
Цікаво яким покаранням? 13 гривень чи там 1800 гривень? Йде війна якраз за ці маркери українські чи російські. За мову вбивають. Може час вбивати вже й за язиГ? Бо ми вже й так занадто запізнились у своєму захисті.
показать весь комментарий
04.09.2025 22:44 Ответить
Ну сядьте в автобус в тому ж Києві і почніть вбивати пасажирів. Вас затримає "Корд" і можу гарантувати, що отримаєте довічне ув'язнення. Треба ж іноді думати, що писати
показать весь комментарий
04.09.2025 22:49 Ответить
Може час? Це в мене таке запитання до суспільства. А не заклик.
показать весь комментарий
04.09.2025 22:54 Ответить
Вбивати людей, які розмовляють в побуті іншою мовою? Ні, дядьку: я в цьому участі не приймаю. Без мене....
показать весь комментарий
04.09.2025 23:01 Ответить
Чекайте поки прийдуть вбивати вас за знання української. Бажаю вижити, хлопче.
показать весь комментарий
04.09.2025 23:09 Ответить
Бггг))) Я маю державні нагороди за участь у війні і такі питання і таку фігню навіть в армії мені ніхто не казав))) Поки хтось прийде - тут люди потікають з країни: 400 шкіл зачиняють
показать весь комментарий
05.09.2025 00:29 Ответить
Нагороди не в Донецьку одержували?
показать весь комментарий
05.09.2025 00:44 Ответить
У Київі всі пасажири говорять російською мовою?? Звичайно, що жлобів панаєхала, але ж не всі...
показать весь комментарий
04.09.2025 22:57 Ответить
Тобто всі, хто розмовляє російською - жлоби? У мене майже всі побратими російськомовні і в побуті це взагалі нікого не стосується (транспорт - це не робота). Не переймайтеся - якщо війна буде іти такими темпами, почнуть з'являтися громадяни, які взагалі будуть балакати на іноземній мові і це буде не англійська і ви своїх співгромадян будете згадувати, як найкращих людей
показать весь комментарий
04.09.2025 22:59 Ответить
Зараз велика різниця в сприйнятті іноземної будь якої і іноземної російської.
показать весь комментарий
04.09.2025 23:07 Ответить
Ніякої різниці. У мене немає взагалі проблем ніяких. Русня не має авторських прав на російську мову
показать весь комментарий
04.09.2025 23:08 Ответить
Курва, я це вже неодноразово чув. Ти хто?
показать весь комментарий
04.09.2025 23:13 Ответить
Такий же юзер форуму, як і ви. Хто я - це нікого не стосується
показать весь комментарий
05.09.2025 00:30 Ответить
А. Гончаренко: Русский язык - это не собственность Путина, воевать с ним не вижу никакого смысла .
показать весь комментарий
04.09.2025 22:57 Ответить
Хибна ідея. Так, не власність. Але й удосконалювати його в українському суспільстві непотрібно. Тут намагаються провести аналогію з англійським британським, англійським американським, англійським новозеландським, південноафриканським і так далі. Це не наш шлях. Російському українському не бути.
показать весь комментарий
04.09.2025 23:05 Ответить
У СРСР таксист був поважною особою! На рівні завскладу, товароведа та продавця м'яса!!Був заможною людиною... А Харків досі,під крилами мера, не позбавився деяких пам'ятників та назв...Може місто таке??
показать весь комментарий
04.09.2025 22:48 Ответить
Це ж як там у голові цього поца насрано, якийсь зомбак, а не людина.
показать весь комментарий
04.09.2025 22:58 Ответить
як вже ці щелюсті заї3али
показать весь комментарий
04.09.2025 23:00 Ответить
"щелюсті" в розумінні щелепи чи щілини?
показать весь комментарий
05.09.2025 00:07 Ответить
2 в 1. в мозку щілини. а замість мови щелюсті
показать весь комментарий
05.09.2025 00:10 Ответить
У меня относительно этой ситуации только один вопрос: о каком обслуживании на украинском языке идет речь при пользовании такси? Таксист по идее должен уточнить пункт назначения и в конце поездки озвучить сумму к оплате. Все. Экскурсии по городу, разговоры про погоду и аналогичное - не входят в круг его служебных обязанностей, а соответственно и не относятся к "обслуживанию в транспорте".
показать весь комментарий
04.09.2025 23:03 Ответить
Ну так и уточнить и озвучить сумму не хочет. Люди интеллектуально исключительно ленивые создания.
показать весь комментарий
04.09.2025 23:44 Ответить
Адмірал Колчак колись сказав: "Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти". Але адмірал Колчак не сказав, що робити з владою, яка складається з артистів, повій та таксистів.
показать весь комментарий
04.09.2025 23:04 Ответить
гордон все своє аферистичне життя брехав, як тільки відкривав свого рота, пірамідку юшинсе йому в сраку.
показать весь комментарий
04.09.2025 23:28 Ответить
зараз недовідчених приходиться наймати, бо ті що з багаторічним досвідом давно евакуювались у Європи. Залишились одні тупі та контужені тєлєпєрєдачєй "в гастях у гардона".
показать весь комментарий
04.09.2025 23:59 Ответить
Ясно! Ви за зелених! Так старанно вишукуєте "компромат".
Зеленському прийдеться нести кримінальну відповідальність за
діяльність і бездіяльність.
показать весь комментарий
05.09.2025 00:03 Ответить
Вот как людям еще обьяснить! Хорошо ! Обьясню буквально простой "мовой". Обьясняю! Никакой "мовной проблемы" в скором времени не будет существовать. Ибо сегодняшнее поколение которое еще застало СССР скоро "отойдет в мир иной. А дети в школах они все УКРАИНОМОВНИ БУДУТ.! Иногда что бы решить проблему нужно просто НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ и проблема решится сама собой!. Нужно просто подождать когда сменится ПОКОЛЕНИЕ и на смену старого "совкового" поколения придут молодежь уже Украиномовна. Вот и все! И какие проблемы? Все будут Украиномовнымы! Только нужно подождать когда КОММУНЯКИ И ИХ АДЕПТЫ ЗДОХНУТ!
показать весь комментарий
04.09.2025 23:12 Ответить
вчора бачив трійко російськомовних хлопчиків восьми-дев'яти років на дитячому майданчику між будинками. Троєщіна. Здивувався.
показать весь комментарий
04.09.2025 23:19 Ответить
Нажаль, це не так. І совконароджені, як я наприклад, у разі смерті не дають гарантії відходу суспільства від російської. Це вам нижче написали приклад. І це є правдою. Мені дибки волосся стає коли я чую таких дітлахів. Має бути державна програма на розросійщення. Як вона має виглядати,то є проблемою фахівців. Але російської немає більше бути в українському суспільстві. Повторюсь, раніше писав, англійська державна в багатьох країнах світу не може слугувати аналогом російської в країнах пострадянських. І виправданням її використання.
показать весь комментарий
04.09.2025 23:32 Ответить
В кінці 90-х, були в мене сусіди. Сім'я військових. Батьки між собою українською спілкувались, а з сином російською. Виріс той хлопець суржикомовним.
показать весь комментарий
04.09.2025 23:55 Ответить
Це стандартна українська трагедія. Але для викорінення російської я навіть згоден в тотальному насадженні англійської, наприклад, в суспільство. Не тому що російська недостатньо ******* чи не передає інформацію на рівні інших. Просто тому що продовження використання російської приведе до демонтажу нашої держави сусідом. Причини він вже виказував і вони напряму пов'язані з використанням російської.
показать весь комментарий
05.09.2025 00:09 Ответить
Суть прикол как хочеш так и понимай!русского языка не существует в истории!Киевсася Русь и царь её создал московию на болотах!и язык украинский такойже СУРЖИК смешанный с венгерским польским!Изначально Украинский никто даже не знает!!!!
показать весь комментарий
04.09.2025 23:38 Ответить
Угорські слова є лише на Закарпатті. В польській мові теж є запозичення українських слів. Навіть в англійській є кілька українського походження. Це нормально на межах розселення народів. Давні мови усіхнародів відрізняються від ********.
показать весь комментарий
05.09.2025 00:04 Ответить
Ви не знаєте "окончатєльно"!
показать весь комментарий
05.09.2025 00:10 Ответить
На кол посадить мерзавца! Ой, не - мерзавку. Обох. Першу за те, що здала таксиста (так само, як здавали євреїв німцям - різниці нема). Другу за те, що очолює злочинну держустанову. А потім ще питають: а чого ти не бажаєш захищати Україну? От усі, хто тут вимагають покарання за держмову, вони це роблять з окопу? Ви взагалі розумієте, що виконуете злочинну роботу по послабленню спроможності України чинити опір кацапам? Вам потрібно зробити вибір, що вам важивіше - єдність перед ворогом, чи вишиванки, але вже без України? Що важлвіше - підтримка трампа, чи таксісти, які розмовляють виключно солов'їною?
показать весь комментарий
04.09.2025 23:18 Ответить
процент дебілів дуже сильно виріс. не розуміють простих речей.
показать весь комментарий
04.09.2025 23:39 Ответить
А простою річчю як на тебе є підтримати ,,рускаязичнєго таксьора,, Бо він же також, поки що як на мене, є громадянином та членом суспільства. Так, Хвєдя? І ти знову запитаєш де і коли ти пишеш антиукраїнські пости?
показать весь комментарий
05.09.2025 00:15 Ответить
Доречі, кацапські пропагандони вже обсмоктують цей випадок.
показать весь комментарий
04.09.2025 23:46 Ответить
Ваші поради лишіть при собі!
показать весь комментарий
05.09.2025 00:14 Ответить
справа гепи і допи і сєпарів живе
показать весь комментарий
04.09.2025 23:19 Ответить
Кацапська, завдяки пофігістам при владі, починає помаленьку відновлювати свої позиції в Україні.
З Харкова був репортах, де громадянин викликав поліцію через схожий інцидент. Так поліціанти почали перевіряти документи того, хто їх викликав, і запитувати, чи має він відстрочку від служби.
показать весь комментарий
04.09.2025 23:25 Ответить
Существует оди н иомент когда ты живёш и с пилёнок учиш 2 языка!да он не прав но понятие должно быть и у неё!!!палка двух концов!!!
показать весь комментарий
04.09.2025 23:30 Ответить
Я знаю итальянский и то что вы незнаете это проблема???
показать весь комментарий
04.09.2025 23:31 Ответить
Главное понимать друг друга!остальное ТРУФА!!!
показать весь комментарий
04.09.2025 23:33 Ответить
Все б було прийнятно, аби на окупованих не вбивали за те, що скажеш щось на мові, і те, що на нас напали "язикаті". Пабєдобєсіє за поребріком як пояснює, що при Другій Світовій не можна було говорити на німецькій, хоча до нападу на Совок німецьку вчили всюди і активно. Вірш навіть відомий поет написав, і всюди його розповідали, де стрижнем була фраза - "Убєй нємца". Не гітлерівця, не окупанта, а людину з національністю німець. Мова є ідентифікацією людини. Відніми мову, і ти вже ніхто.
показать весь комментарий
05.09.2025 00:00 Ответить
А совкодрочери за ,,вбий кацапа,, статтю клепають. А ,,убей немца,, ета другоє.
показать весь комментарий
05.09.2025 00:22 Ответить
Вчимо внука двох мов. Української і англійської.
показать весь комментарий
05.09.2025 00:08 Ответить
К Вам запитання як до вчителя. Все таки як правильно, внук або онук?
показать весь комментарий
05.09.2025 00:18 Ответить
що за тупість, як він міг порушити закон про надання послуги українською мовою коли він відмовив в надані послуги, тобто складу злочину немає, за правилами надання послуг він не забовьязан надавати послугу, рода не сподобалась не повезу і все....
показать весь комментарий
04.09.2025 23:57 Ответить
Спочатку навчися користуватись апострофом, а вже потім на український сайт з висерами. Панятна, кацапчег?!
показать весь комментарий
05.09.2025 00:20 Ответить
коли по суті справи нічого сказати, лише гівно залишилось
показать весь комментарий
05.09.2025 00:46 Ответить
Так про використання апострофа що скажеж. Може погуглиш де на російськомовній клаві його знайти коли українською висери робиш?
показать весь комментарий
05.09.2025 00:50 Ответить
Есаул, есаул, что ж ты бросил коня, пристрелить не поднялась рука?..

Ему бы на могилу табличку на русском...
показать весь комментарий
05.09.2025 00:44 Ответить
 
 