УКР
1 386 18

Директорка Департаменту освіти Києва Фіданян поскаржилася на російську мову в опитуванні МОН. Виявилося, це її власні налаштування. ФОТО

Директорка Департаменту освіти й науки Києва Олена Фіданян обурилася, що отримала від Міносвіти електронне опитування, у якому нібито містилися вказівки російською мовою.

Про це вона написала у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Фіданян опублікувала роздруковане опитування в Google-формі від МОН із написами російською мовою. Анкета була про моніторинг інтернатури у закладах загальної середньої освіти.

У вільному полі під запитаннями містився рядок, у якому російською було вказано вписувати туди свою відповідь.

"Отримали чергове доручення від МОН заповнити дані. Найбільше подобається рядочок "мой ответ". Думаю над відповіддю..." - написала Фіданян.

Керівниця освіти Києва Олена Фіданян обурилася російській від МОН
Фото: Facebook / Olena Fidanian
Керівниця освіти Києва Олена Фіданян обурилася російській від МОН
Фото: Facebook / Olena Fidanian

Користувачі у Facebook, а згодом і колишній освітній омбудсмен Сергій Горбачов пояснили, що причина російської мови — у налаштуваннях браузера самої посадовиці.

"Простіше кажучи: браузер чиновниці налаштований російською. І пані директорка хейтить МОН за те, що сама ж і зробила. Дуже яскравий кейс, коли власна упередженість та необізнаність виставляють "серйозну людину" у кумедному вигляді", - написав Горбачов.

Зазначимо, що станом на момент публікації матеріалу Фіданян не змінила і не видалила допис.

Вийшла на себе "серйозна людина"
показати весь коментар
09.10.2025 18:40 Відповісти
Все , що потрібно знати про загальний рівень IQ вітчизняних чиновників ...
показати весь коментар
09.10.2025 18:55 Відповісти
і їх лицемірство. Якщо в її компютері дотепер є російська розкладка і навіть система налаштована під російський інтерфейс, то це говорить що в особистому житті вона її використовує, а на публіку грає українську патріотку
показати весь коментар
09.10.2025 19:03 Відповісти
90% чиновників - пристосуванці і лицеміри
Це - обов'язкова риса для їх кар'єрного просування !
Що до цієї пані - нижче я виклав відео - там все пояснили
показати весь коментар
09.10.2025 19:07 Відповісти
Спалилась на рівному місці.....
показати весь коментар
09.10.2025 18:42 Відповісти
фіданян.....
показати весь коментар
09.10.2025 18:44 Відповісти

показати весь коментар
09.10.2025 18:45 Відповісти
Як завжди. Навіть на цю посаду українки не знайшлось...
показати весь коментар
09.10.2025 18:46 Відповісти
А заміж за вірменина хіба не можна вийти? Ти на фото її подивися.
показати весь коментар
09.10.2025 18:56 Відповісти
За совка 34% шлюбів в Україні були міжнаціональними. Ну ось і маємо результат...
показати весь коментар
09.10.2025 19:12 Відповісти
ФІДАНЯН Олена Григоріївна

Працює з 29 квітня 2014 року на посаді директора Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Громадянство громадянка України

Число, місяць і рік народження: 01 грудня 1963 року

Місце народження: Україна, м. Київ
показати весь коментар
09.10.2025 19:03 Відповісти
що за маячня?

Ви -- кацапське рило?
показати весь коментар
09.10.2025 19:00 Відповісти
Брехня!
показати весь коментар
09.10.2025 19:01 Відповісти
Сміятись з очільниці освітянської установи не потрібно. Бо все зробила вірно: проявила пильність, загострила питання вживання російської мови в освітній сфері.
А те що робила це для хайпу і хейту колег з МОН - лише припущення. Як, до речі, і налаштування браузера героїні цього сюжету.
показати весь коментар
09.10.2025 18:59 Відповісти
Зайти в приміщення МОН і послухати на якій мові спілкуються між собою співробіники. Все стане на свої місця.
показати весь коментар
09.10.2025 19:01 Відповісти
цікавий персонаж -

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D05HYdSHKfws&ved=2ahUKEwi34q6Hu5eQAxXGNxAIHXCvJsoQtwJ6BAgyEAE&sqi=2&usg=AOvVaw32QFF1bujijVsXccF7ydKN

Олена Фіданян: побори з батьків, любов до срср, схеми на тендерах



показати весь коментар
09.10.2025 19:01 Відповісти
До чого тут налаштування браузера ?
показати весь коментар
09.10.2025 19:02 Відповісти
 
 