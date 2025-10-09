Директорка Департаменту освіти Києва Фіданян поскаржилася на російську мову в опитуванні МОН. Виявилося, це її власні налаштування. ФОТО

Директорка Департаменту освіти й науки Києва Олена Фіданян обурилася, що отримала від Міносвіти електронне опитування, у якому нібито містилися вказівки російською мовою.

Про це вона написала у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Фіданян опублікувала роздруковане опитування в Google-формі від МОН із написами російською мовою. Анкета була про моніторинг інтернатури у закладах загальної середньої освіти.

У вільному полі під запитаннями містився рядок, у якому російською було вказано вписувати туди свою відповідь.

"Отримали чергове доручення від МОН заповнити дані. Найбільше подобається рядочок "мой ответ". Думаю над відповіддю..." - написала Фіданян.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві хотіли влаштувати концерт із російськомовним репом. Після реакції КМВА його скасували

Фото: Facebook / Olena Fidanian

Фото: Facebook / Olena Fidanian

Користувачі у Facebook, а згодом і колишній освітній омбудсмен Сергій Горбачов пояснили, що причина російської мови — у налаштуваннях браузера самої посадовиці.

"Простіше кажучи: браузер чиновниці налаштований російською. І пані директорка хейтить МОН за те, що сама ж і зробила. Дуже яскравий кейс, коли власна упередженість та необізнаність виставляють "серйозну людину" у кумедному вигляді", - написав Горбачов.

Зазначимо, що станом на момент публікації матеріалу Фіданян не змінила і не видалила допис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Частина українців знову повертається до російської мови. Це небезпечна тенденція, - мовна омбудсменка Івановська