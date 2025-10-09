Директорка Департаменту освіти Києва Фіданян поскаржилася на російську мову в опитуванні МОН. Виявилося, це її власні налаштування. ФОТО
Директорка Департаменту освіти й науки Києва Олена Фіданян обурилася, що отримала від Міносвіти електронне опитування, у якому нібито містилися вказівки російською мовою.
Про це вона написала у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Фіданян опублікувала роздруковане опитування в Google-формі від МОН із написами російською мовою. Анкета була про моніторинг інтернатури у закладах загальної середньої освіти.
У вільному полі під запитаннями містився рядок, у якому російською було вказано вписувати туди свою відповідь.
"Отримали чергове доручення від МОН заповнити дані. Найбільше подобається рядочок "мой ответ". Думаю над відповіддю..." - написала Фіданян.
Користувачі у Facebook, а згодом і колишній освітній омбудсмен Сергій Горбачов пояснили, що причина російської мови — у налаштуваннях браузера самої посадовиці.
"Простіше кажучи: браузер чиновниці налаштований російською. І пані директорка хейтить МОН за те, що сама ж і зробила. Дуже яскравий кейс, коли власна упередженість та необізнаність виставляють "серйозну людину" у кумедному вигляді", - написав Горбачов.
Зазначимо, що станом на момент публікації матеріалу Фіданян не змінила і не видалила допис.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це - обов'язкова риса для їх кар'єрного просування !
Що до цієї пані - нижче я виклав відео - там все пояснили
Працює з 29 квітня 2014 року на посаді директора Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Громадянство громадянка України
Число, місяць і рік народження: 01 грудня 1963 року
Місце народження: Україна, м. Київ
Ви -- кацапське рило?
А те що робила це для хайпу і хейту колег з МОН - лише припущення. Як, до речі, і налаштування браузера героїні цього сюжету.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D05HYdSHKfws&ved=2ahUKEwi34q6Hu5eQAxXGNxAIHXCvJsoQtwJ6BAgyEAE&sqi=2&usg=AOvVaw32QFF1bujijVsXccF7ydKN
Олена Фіданян: побори з батьків, любов до срср, схеми на тендерах