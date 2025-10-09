Директор Департамента образования Киева Фиданян пожаловалась на русский язык в опросе МОН. Оказалось, это ее собственные настройки. ФОТО
Директор Департамента образования и науки Киева Елена Фиданян возмутилась, что получила от Минобразования электронный опрос, в котором якобы содержались указания на русском языке.
Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Фиданян опубликовала распечатанный опрос в Google-форме от МОН с надписями на русском языке. Анкета была о мониторинге интернатуры в учреждениях общего среднего образования.
В свободном поле под вопросами содержалась строка, в которой на русском было указано вписывать туда свой ответ.
"Получили очередное поручение от МОН заполнить данные. Больше всего нравится строка "мой ответ". Думаю над ответом..." - написала Фиданян.
Пользователи в Facebook, а впоследствии и бывший образовательный омбудсмен Сергей Горбачев объяснили, что причина русского языка - в настройках браузера самой чиновницы.
"Проще говоря: браузер чиновницы настроен на русском. И госпожа директор хейтит МОН за то, что сама же и сделала. Очень яркий кейс, когда собственная предвзятость и неосведомленность выставляют "серьезного человека" в смешном виде", - написал Горбачев.
Отметим, что по состоянию на момент публикации материала Фиданян не изменила и не удалила сообщение.
Це - обов'язкова риса для їх кар'єрного просування !
Що до цієї пані - нижче я виклав відео - там все пояснили
Працює з 29 квітня 2014 року на посаді директора Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Громадянство громадянка України
Число, місяць і рік народження: 01 грудня 1963 року
Місце народження: Україна, м. Київ
А те що робила це для хайпу і хейту колег з МОН - лише припущення. Як, до речі, і налаштування браузера героїні цього сюжету.
Олена Фіданян: побори з батьків, любов до срср, схеми на тендерах