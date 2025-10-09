РУС
1 582 19

Директор Департамента образования Киева Фиданян пожаловалась на русский язык в опросе МОН. Оказалось, это ее собственные настройки. ФОТО

Директор Департамента образования и науки Киева Елена Фиданян возмутилась, что получила от Минобразования электронный опрос, в котором якобы содержались указания на русском языке.

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Фиданян опубликовала распечатанный опрос в Google-форме от МОН с надписями на русском языке. Анкета была о мониторинге интернатуры в учреждениях общего среднего образования.

В свободном поле под вопросами содержалась строка, в которой на русском было указано вписывать туда свой ответ.

"Получили очередное поручение от МОН заполнить данные. Больше всего нравится строка "мой ответ". Думаю над ответом..." - написала Фиданян.

Руководительница образования Киева Елена Фиданян возмутилась русскому от МОН
Фото: Facebook / Olena Fidanian
Пользователи в Facebook, а впоследствии и бывший образовательный омбудсмен Сергей Горбачев объяснили, что причина русского языка - в настройках браузера самой чиновницы.

"Проще говоря: браузер чиновницы настроен на русском. И госпожа директор хейтит МОН за то, что сама же и сделала. Очень яркий кейс, когда собственная предвзятость и неосведомленность выставляют "серьезного человека" в смешном виде", - написал Горбачев.

Отметим, что по состоянию на момент публикации материала Фиданян не изменила и не удалила сообщение.

Автор: 

Киев (26203) Минобразования (1753) русский язык (597)
Топ комментарии
+7
Як завжди. Навіть на цю посаду українки не знайшлось...
показать весь комментарий
09.10.2025 18:46 Ответить
+5
Все , що потрібно знати про загальний рівень IQ вітчизняних чиновників ...
показать весь комментарий
09.10.2025 18:55 Ответить
+3
Вийшла на себе "серйозна людина"
показать весь комментарий
09.10.2025 18:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вийшла на себе "серйозна людина"
показать весь комментарий
09.10.2025 18:40 Ответить
Все , що потрібно знати про загальний рівень IQ вітчизняних чиновників ...
показать весь комментарий
09.10.2025 18:55 Ответить
і їх лицемірство. Якщо в її компютері дотепер є російська розкладка і навіть система налаштована під російський інтерфейс, то це говорить що в особистому житті вона її використовує, а на публіку грає українську патріотку
показать весь комментарий
09.10.2025 19:03 Ответить
90% чиновників - пристосуванці і лицеміри
Це - обов'язкова риса для їх кар'єрного просування !
Що до цієї пані - нижче я виклав відео - там все пояснили
показать весь комментарий
09.10.2025 19:07 Ответить
І не лише чиновники. Більшість тих, хто зараз рвуть на грудях вишиванку, в разі чого точно так само будуть рвати косоворотку.
показать весь комментарий
09.10.2025 19:20 Ответить
Спалилась на рівному місці.....
показать весь комментарий
09.10.2025 18:42 Ответить
фіданян.....
показать весь комментарий
09.10.2025 18:44 Ответить

показать весь комментарий
09.10.2025 18:45 Ответить
Як завжди. Навіть на цю посаду українки не знайшлось...
показать весь комментарий
09.10.2025 18:46 Ответить
А заміж за вірменина хіба не можна вийти? Ти на фото її подивися.
показать весь комментарий
09.10.2025 18:56 Ответить
За совка 34% шлюбів в Україні були міжнаціональними. Ну ось і маємо результат...
показать весь комментарий
09.10.2025 19:12 Ответить
ФІДАНЯН Олена Григоріївна

Працює з 29 квітня 2014 року на посаді директора Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Громадянство громадянка України

Число, місяць і рік народження: 01 грудня 1963 року

Місце народження: Україна, м. Київ
показать весь комментарий
09.10.2025 19:03 Ответить
що за маячня?

Ви -- кацапське рило?
показать весь комментарий
09.10.2025 19:00 Ответить
Брехня!
показать весь комментарий
09.10.2025 19:01 Ответить
Сміятись з очільниці освітянської установи не потрібно. Бо все зробила вірно: проявила пильність, загострила питання вживання російської мови в освітній сфері.
А те що робила це для хайпу і хейту колег з МОН - лише припущення. Як, до речі, і налаштування браузера героїні цього сюжету.
показать весь комментарий
09.10.2025 18:59 Ответить
Зайти в приміщення МОН і послухати на якій мові спілкуються між собою співробіники. Все стане на свої місця.
показать весь комментарий
09.10.2025 19:01 Ответить
цікавий персонаж -

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D05HYdSHKfws&ved=2ahUKEwi34q6Hu5eQAxXGNxAIHXCvJsoQtwJ6BAgyEAE&sqi=2&usg=AOvVaw32QFF1bujijVsXccF7ydKN

Олена Фіданян: побори з батьків, любов до срср, схеми на тендерах



показать весь комментарий
09.10.2025 19:01 Ответить
До чого тут налаштування браузера ?
показать весь комментарий
09.10.2025 19:02 Ответить
 
 