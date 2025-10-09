Директор Департамента образования Киева Фиданян пожаловалась на русский язык в опросе МОН. Оказалось, это ее собственные настройки. ФОТО

Директор Департамента образования и науки Киева Елена Фиданян возмутилась, что получила от Минобразования электронный опрос, в котором якобы содержались указания на русском языке.

Фиданян опубликовала распечатанный опрос в Google-форме от МОН с надписями на русском языке. Анкета была о мониторинге интернатуры в учреждениях общего среднего образования.

В свободном поле под вопросами содержалась строка, в которой на русском было указано вписывать туда свой ответ.

"Получили очередное поручение от МОН заполнить данные. Больше всего нравится строка "мой ответ". Думаю над ответом..." - написала Фиданян.

Фото: Facebook / Olena Fidanian

Пользователи в Facebook, а впоследствии и бывший образовательный омбудсмен Сергей Горбачев объяснили, что причина русского языка - в настройках браузера самой чиновницы.

"Проще говоря: браузер чиновницы настроен на русском. И госпожа директор хейтит МОН за то, что сама же и сделала. Очень яркий кейс, когда собственная предвзятость и неосведомленность выставляют "серьезного человека" в смешном виде", - написал Горбачев.

Отметим, что по состоянию на момент публикации материала Фиданян не изменила и не удалила сообщение.

