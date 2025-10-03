В Киеве хотели устроить концерт с русскоязычным рэпом. После реакции КГВА его отменили
В одном из баров Киева планировали в пятницу, 3 октября, провести концерт с русскоязычными песнями. Глава КГВА Тимур Ткаченко отреагировал на эту информацию и заявил, что концерта не будет.
Об этом он написал на своей странице в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Ткаченко напомнил, что Киевский городской совет еще в 2023 году наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории столицы.
"Поэтому превентивно обращаюсь к правоохранительным органам. "Концерта" не будет. Русский рэп в столице Украины никто не будет терпеть", - добавил чиновник.
Что предшествовало?
Так, в соцсетях распространилось видео с исполнением русскоязычных песен и с сообщением, что в Киеве планируется концерт с такими песнями. В частности, русскоязычный рэпер Andrew Skat должен был выступать в одном из баров Киева.
На афише было указано, что мероприятие благотворительное.
Планировались также выступления других русскоязычных исполнителей - Вася Кимо, WHYSPURKY, ХТБ и тому подобное. Их музыка доступна на российском сервисе Яндекс Музыка.
