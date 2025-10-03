РУС
Запрет российской музыки в Украине
В Киеве хотели устроить концерт с русскоязычным рэпом. После реакции КГВА его отменили

В одном из баров Киева планировали в пятницу, 3 октября, провести концерт с русскоязычными песнями. Глава КГВА Тимур Ткаченко отреагировал на эту информацию и заявил, что концерта не будет.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Ткаченко напомнил, что Киевский городской совет еще в 2023 году наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории столицы.

"Поэтому превентивно обращаюсь к правоохранительным органам. "Концерта" не будет. Русский рэп в столице Украины никто не будет терпеть", - добавил чиновник.

Что предшествовало?

Так, в соцсетях распространилось видео с исполнением русскоязычных песен и с сообщением, что в Киеве планируется концерт с такими песнями. В частности, русскоязычный рэпер Andrew Skat должен был выступать в одном из баров Киева.

На афише было указано, что мероприятие благотворительное.

Планировались также выступления других русскоязычных исполнителей - Вася Кимо, WHYSPURKY, ХТБ и тому подобное. Их музыка доступна на российском сервисе Яндекс Музыка.

В Румунії скасували виступ російської співачки Нетребко
+5
Це тільки початок. Далі знову буде "Єто наша история", "Мьі граждане мира", "Не мешайте смотреть сньі на радном язьіке". Виповзуть "карєнньіє киевляне и львовяне".
+5
пля як ці послідовники 95ки заїдали
Комментировать
чому ці ********* не в ЗСУ?
Запитайте ще чому ТЦК не ходить по спорт клубам, ресторанам і барбер шопам.
а чого ви так проти барбершопів?
Навіщо своїх дітей вони і дома бачать.
Це тільки початок. Далі знову буде "Єто наша история", "Мьі граждане мира", "Не мешайте смотреть сньі на радном язьіке". Виповзуть "карєнньіє киевляне и львовяне".
пля як ці послідовники 95ки заїдали
В Румунії скасували виступ російської співачки Нетребко
Кацапськомовний реп??

< великий зелений блюющій смайлик >
Ну так тцкашники нехай би з'їздити на "благодійний захід". Чи не той "ресурс"?
«руський реп»? Мамедов не знає історію країни , в який живе , бо називає кацапів "руськими" ...
На час війни не треба цих провокацій, або ніяких концертів, або на українській чи англійській
Концерті тільки для військових на передову
Багато вони там зароблять?
Можна тільки в Умані
навіть війна не допомагає.
То що вам потрібно ?
Треба закрити цей заклад, а всю шваль на фронт.
Спочатку подумав, що ви мали на увазі КМВА.
это не входит в полномочия мамедова, и вообще шо за кмва
ждем всех наших...потвори навіть не ховаються...
Вони під час війни так дозволили собі **********, бо знають, що нарід або яловий (якому можна срати на голову і навіть у рота), або тупий, що припреться на цю вєчєрінку і буде дьоргатися під музику як паралічний.
Справжніх патріотичних буйних мало. Які взяли ся б - і рознесли цю срану генделіну *****.
Кокошник росте не на голові, а в черепі.
