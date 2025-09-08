СБУ объявила в розыск российского рэпера Тимати

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского рэпера Тимура Юнусова (Тимати).

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующая карточка появилась на сервисе МВД.

Данные музыканта размещены в категории "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования".

Статья обвинения - 332-1 Ч.2 (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

13 июня 2025 года Тимати было сообщено о подозрении. По данным СБУ, рэпер принял участие в не менее 7 пропагандистских концертах на территории временно оккупированного Крыма.

Известно, что Юнусов является одним из участников российской пропаганды, который был доверенным лицом Путина на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах.

