СБУ объявила в розыск российского рэпера Тимати
Служба безопасности Украины объявила в розыск российского рэпера Тимура Юнусова (Тимати).
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующая карточка появилась на сервисе МВД.
Данные музыканта размещены в категории "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования".
Статья обвинения - 332-1 Ч.2 (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).
13 июня 2025 года Тимати было сообщено о подозрении. По данным СБУ, рэпер принял участие в не менее 7 пропагандистских концертах на территории временно оккупированного Крыма.
Известно, что Юнусов является одним из участников российской пропаганды, который был доверенным лицом Путина на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах.
3.02.2019 радісно здох.
6.02.2019 закопаний у яму на П'ятницькому скотомогильнику у Мацкві.
Ти пукнув так аби показати що чув його поганяло?
Кирилл Толмацкий (Децл) якраз нікуди на їздив був на стороні України, виступав проти війни та був проти ліліпутіна.
краще потужне оголошення в розшук? ну зелебобіки оцінять