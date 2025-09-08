РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10377 посетителей онлайн
Новости Реперу Тимати сообщили о подозрении
3 537 20

СБУ объявила в розыск российского рэпера Тимати

Российский рэпер Тимати объявлен в розыск

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского рэпера Тимура Юнусова (Тимати).

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующая карточка появилась на сервисе МВД.

Данные музыканта размещены в категории "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования".

Статья обвинения - 332-1 Ч.2 (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

13 июня 2025 года Тимати было сообщено о подозрении. По данным СБУ, рэпер принял участие в не менее 7 пропагандистских концертах на территории временно оккупированного Крыма.

Известно, что Юнусов является одним из участников российской пропаганды, который был доверенным лицом Путина на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах.

Читайте: Нардепа Христенко не экстрадировали из ОАЭ, а передали СБУ по поручению Зеленского, - СМИ

Автор: 

розыск (845) россия (97105) рэпер (47) СБУ (20383)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Потужнометр зашкалює.
показать весь комментарий
08.09.2025 09:15 Ответить
+11
Малюк працює!
показать весь комментарий
08.09.2025 09:18 Ответить
+8
Ще нехай децела розшукають...
показать весь комментарий
08.09.2025 09:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потужнометр зашкалює.
показать весь комментарий
08.09.2025 09:15 Ответить
Малюк працює!
показать весь комментарий
08.09.2025 09:18 Ответить
Ще нехай децела розшукають...
показать весь комментарий
08.09.2025 09:19 Ответить
А чого його шукати? Децл нікуди не втече.
3.02.2019 радісно здох.
6.02.2019 закопаний у яму на П'ятницькому скотомогильнику у Мацкві.
показать весь комментарий
08.09.2025 09:42 Ответить
До речі, Децела траванув Новічком Пуйло, так само як і інших, за його виступи проти влади.
показать весь комментарий
08.09.2025 09:44 Ответить
Що конкретно Децл комусь нашкодив?
Ти пукнув так аби показати що чув його поганяло?
Кирилл Толмацкий (Децл) якраз нікуди на їздив був на стороні України, виступав проти війни та був проти ліліпутіна.
показать весь комментарий
08.09.2025 11:56 Ответить
Ця чурка ****** постійно по закордонах їздить. Чому б не влаштувати показовий атентат???
показать весь комментарий
08.09.2025 09:20 Ответить
показать весь комментарий
08.09.2025 09:25 Ответить
Скільки можна? Мало нам бусифікації, так тепер ще й хочуть забрати якісний російський репчик... Плак, плак...
показать весь комментарий
08.09.2025 09:26 Ответить
"якісний расіський репчик"??? їхній репчик для тупих і ще тупіших
показать весь комментарий
08.09.2025 09:31 Ответить
Бидло так не вважає...
показать весь комментарий
08.09.2025 09:32 Ответить
показать весь комментарий
08.09.2025 10:12 Ответить
це ви поцікавтесь у молоді як до 25-и ще діти і воювати їм не треба, вони тільки й слухають того тімоті і інших кацапів
показать весь комментарий
08.09.2025 10:14 Ответить
Потужно і головне сміливо .
показать весь комментарий
08.09.2025 09:35 Ответить
в Україні вже всю рашистську агентуру переловили.беруться за рашистських реперів...
показать весь комментарий
08.09.2025 09:39 Ответить
Тіматі, серйозно? Тіматі був на слуху на початку двух тисячних. Зараз про нього всі забули.
показать весь комментарий
08.09.2025 09:39 Ответить
В Інтерпол подали? Ні? О, багато роботи зробили
показать весь комментарий
08.09.2025 09:40 Ответить
тихенько завалити десь в казахстані - ні ?

краще потужне оголошення в розшук? ну зелебобіки оцінять
показать весь комментарий
08.09.2025 10:06 Ответить
Це дуже серйозна і важлива робота в тилу. Воюють нехай токарі та комбайнери, а специ нехай переглядають підарську естраду.
показать весь комментарий
08.09.2025 10:44 Ответить
Через Інтерпол
показать весь комментарий
08.09.2025 11:53 Ответить
 
 