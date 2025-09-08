СБУ оголосила у розшук російського репера Тіматі

Служба безпеки України оголосила в розшук російського репера Тимура Юнусова (Тіматі).

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідна картка з'явилася на сервісі МВС.

Дані музиканта розміщено в категорії "особа, яка переховується від органів досудового розслідування".

Стаття звинувачення - 332-1 Ч.2 (Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

13 червня 2025 року Тіматі було повідомлено про підозру. За даними СБУ, репер взяв участь у щонайменше 7 пропагандистських концертах на території тимчасово окупованого Криму.

Відомо, що Юнусов є одним із учасників російської пропаганди, який був довіреною особою Путіна на президентських виборах у 2012, 2018 і 2024 роках.

