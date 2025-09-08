СБУ оголосила у розшук російського репера Тіматі

УКР
Реперу Тіматі повідомили про підозру
3 243

Служба безпеки України оголосила в розшук російського репера Тимура Юнусова (Тіматі). 

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідна картка з'явилася на сервісі МВС.

Дані музиканта розміщено в категорії "особа, яка переховується від органів досудового розслідування".

Стаття звинувачення - 332-1 Ч.2 (Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

13 червня 2025 року Тіматі було повідомлено про підозру. За даними СБУ, репер взяв участь у щонайменше 7 пропагандистських концертах на території тимчасово окупованого Криму.

Відомо, що Юнусов є одним із учасників російської пропаганди, який був довіреною особою Путіна на президентських виборах у 2012, 2018 і 2024 роках.

Читайте: Нардепа Христенка не екстрадували з ОАЕ, а передали СБУ за дорученням Зеленського, - ЗМІ

розшук (661) росія (67576) репер (44) СБУ (13325)
+13
Потужнометр зашкалює.
08.09.2025 09:15
+10
Малюк працює!
08.09.2025 09:18
+8
Ще нехай децела розшукають...
08.09.2025 09:19
А чого його шукати? Децл нікуди не втече.
3.02.2019 радісно здох.
6.02.2019 закопаний у яму на П'ятницькому скотомогильнику у Мацкві.
08.09.2025 09:42
До речі, Децела траванув Новічком Пуйло, так само як і інших, за його виступи проти влади.
08.09.2025 09:44
Ця чурка ****** постійно по закордонах їздить. Чому б не влаштувати показовий атентат???
08.09.2025 09:20
08.09.2025 09:25
Скільки можна? Мало нам бусифікації, так тепер ще й хочуть забрати якісний російський репчик... Плак, плак...
08.09.2025 09:26
"якісний расіський репчик"??? їхній репчик для тупих і ще тупіших
08.09.2025 09:31
Бидло так не вважає...
08.09.2025 09:32
08.09.2025 10:12
це ви поцікавтесь у молоді як до 25-и ще діти і воювати їм не треба, вони тільки й слухають того тімоті і інших кацапів
показати весь коментар
Потужно і головне сміливо .
08.09.2025 09:35
в Україні вже всю рашистську агентуру переловили.беруться за рашистських реперів...
08.09.2025 09:39
Тіматі, серйозно? Тіматі був на слуху на початку двух тисячних. Зараз про нього всі забули.
08.09.2025 09:39
В Інтерпол подали? Ні? О, багато роботи зробили
08.09.2025 09:40
тихенько завалити десь в казахстані - ні ?

краще потужне оголошення в розшук? ну зелебобіки оцінять
08.09.2025 10:06
Це дуже серйозна і важлива робота в тилу. Воюють нехай токарі та комбайнери, а специ нехай переглядають підарську естраду.
08.09.2025 10:44
 
 