Російському реперу-пропагандисту Тіматі повідомлено про підозру, - СБУ

Російському співаку-пропагандисту Тимуру Юнусову (Тіматі) повідомлено про підозру.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Юнусов є одним із учасників російської пропаганди, який був довіреною особою путіна на президентських виборах у 2012, 2018 і 2024 роках, брав участь у його інавгурації та у заходах з нагоди святкування перемоги на "виборах".

Крім того, Тіматі підтримував російську агресію, анексію Криму та порушення фундаментальних прав України на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність", - йдеться в повідомленні.

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Встановлено, що репер взяв участь у щонайменше 7 пропагандистських концертах на тимчасово захопленому півострові, які були спрямовані на легітимізацію окупації Криму.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди державним інтересам, вчинене повторно).

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