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Новини Реперу Тіматі повідомили про підозру
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Російському реперу-пропагандисту Тіматі повідомлено про підозру, - СБУ

Російському реперу Тіматі повідомлено про підозру

Російському співаку-пропагандисту Тимуру Юнусову (Тіматі) повідомлено про підозру.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Юнусов є одним із учасників російської пропаганди, який був довіреною особою путіна на президентських виборах у 2012, 2018 і 2024 роках, брав участь у його інавгурації та у заходах з нагоди святкування перемоги на "виборах".

Крім того, Тіматі підтримував російську агресію, анексію Криму та порушення фундаментальних прав України на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність", - йдеться в повідомленні.

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Встановлено, що репер взяв участь у щонайменше 7 пропагандистських концертах на тимчасово захопленому півострові, які були спрямовані на легітимізацію окупації Криму.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди державним інтересам, вчинене повторно).

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Автор: 

росія (66175) репер (43) СБУ (12998) підозра (791)


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Топ коментарі
+6
Подаруйте йому мікрофон від Малюка !
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13.06.2025 11:49 Відповісти
+4
Частина сбу-шників реально б'ється і б'є ворога, а інша частина займається отакою х****ю, або й гірше. Адже в Крим з 2014 року приїзджали сотні тисяч кацапів...
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13.06.2025 12:05 Відповісти
+1
Татароеврей.
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13.06.2025 12:00 Відповісти
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Подаруйте йому мікрофон від Малюка !
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13.06.2025 11:49 Відповісти
Доставка й монтаж безкоштовно.
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13.06.2025 12:07 Відповісти
Є реальне не фотошопне фото як він замість мікрофона тримає статевий орган іншого пі#ара і торкається язиком. За це фото мене перший раз конкретно забанили тут на цензорі ще в далекому 14-му році.
А взагалі не бачу сенсу піарити тут це лайно.
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13.06.2025 13:31 Відповісти
Татароеврей.
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13.06.2025 12:00 Відповісти
Досить вже херньою займатися.
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13.06.2025 12:03 Відповісти
Під розписку?
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13.06.2025 12:04 Відповісти
Він писати не вміє.
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13.06.2025 12:08 Відповісти
Частина сбу-шників реально б'ється і б'є ворога, а інша частина займається отакою х****ю, або й гірше. Адже в Крим з 2014 року приїзджали сотні тисяч кацапів...
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13.06.2025 12:05 Відповісти
гніда
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13.06.2025 12:18 Відповісти
Прислать ему подпорченный кокос...
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13.06.2025 12:33 Відповісти
Рэпер это Тупак, а это быдло шлэпер.
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13.06.2025 13:18 Відповісти
 
 