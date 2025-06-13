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Новости Реперу Тимати сообщили о подозрении
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Российскому рэперу-пропагандисту Тимати сообщено о подозрении, - СБУ

Российскому рэперу Тимати сообщено о подозрении

Российскому певцу-пропагандисту Тимуру Юнусову (Тимати) сообщено о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Юнусов является одним из участников российской пропаганды, который был доверенным лицом Путина на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах, участвовал в его инаугурации и в мероприятиях по случаю празднования победы на "выборах".

Кроме того, Тимати поддерживал российскую агрессию, аннексию Крыма и нарушение фундаментальных прав Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность", - говорится в сообщении.

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Установлено, что рэпер принял участие в не менее 7 пропагандистских концертах на временно захваченном полуострове, которые были направлены на легитимизацию оккупации Крыма.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда государственным интересам, совершенное повторно).

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Автор: 

россия (96267) рэпер (46) СБУ (20067) подозрение (505)


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Топ комментарии
+6
Подаруйте йому мікрофон від Малюка !
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13.06.2025 11:49 Ответить
+4
Частина сбу-шників реально б'ється і б'є ворога, а інша частина займається отакою х****ю, або й гірше. Адже в Крим з 2014 року приїзджали сотні тисяч кацапів...
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13.06.2025 12:05 Ответить
+1
Татароеврей.
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13.06.2025 12:00 Ответить
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Подаруйте йому мікрофон від Малюка !
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13.06.2025 11:49 Ответить
Доставка й монтаж безкоштовно.
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13.06.2025 12:07 Ответить
Є реальне не фотошопне фото як він замість мікрофона тримає статевий орган іншого пі#ара і торкається язиком. За це фото мене перший раз конкретно забанили тут на цензорі ще в далекому 14-му році.
А взагалі не бачу сенсу піарити тут це лайно.
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13.06.2025 13:31 Ответить
Татароеврей.
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13.06.2025 12:00 Ответить
Досить вже херньою займатися.
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13.06.2025 12:03 Ответить
Під розписку?
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13.06.2025 12:04 Ответить
Він писати не вміє.
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13.06.2025 12:08 Ответить
Частина сбу-шників реально б'ється і б'є ворога, а інша частина займається отакою х****ю, або й гірше. Адже в Крим з 2014 року приїзджали сотні тисяч кацапів...
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13.06.2025 12:05 Ответить
гніда
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13.06.2025 12:18 Ответить
Прислать ему подпорченный кокос...
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13.06.2025 12:33 Ответить
Рэпер это Тупак, а это быдло шлэпер.
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13.06.2025 13:18 Ответить
 
 