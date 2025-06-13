Российскому рэперу-пропагандисту Тимати сообщено о подозрении, - СБУ

Российскому певцу-пропагандисту Тимуру Юнусову (Тимати) сообщено о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Юнусов является одним из участников российской пропаганды, который был доверенным лицом Путина на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах, участвовал в его инаугурации и в мероприятиях по случаю празднования победы на "выборах".

Кроме того, Тимати поддерживал российскую агрессию, аннексию Крыма и нарушение фундаментальных прав Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Файеры и коридор позора: российский рэпер Баста выступил с концертом в Киеве. ВИДЕО

Установлено, что рэпер принял участие в не менее 7 пропагандистских концертах на временно захваченном полуострове, которые были направлены на легитимизацию оккупации Крыма.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда государственным интересам, совершенное повторно).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я не готов убивать": российский рэпер Петунин покончил с собой, чтобы не идти на войну. ВИДЕО