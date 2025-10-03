У Києві хотіли влаштувати концерт із російськомовним репом. Після реакції КМВА його скасували
В одному з барів Києва планували у п'ятницю, 3 жовтня, провести концерт із російськомовними піснями. Очільник КМВА Тимур Ткаченко відреагував на цю інформацію й заявив, що концерту не буде.
Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Ткаченко нагадав, що Київська міська рада ще у 2023 році наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території столиці.
"Тому превентивно звертаюсь до правоохоронних органів. "Концерту" не буде. Руський реп у столиці України ніхто не толеруватиме", - додав посадовець.
Що передувало?
Так, у соцмережах поширилося відео з виконанням російськомовних пісень та з повідомленням, що в Києві планується концерт із такими піснями. Зокрема, російськомовний репер Andrew Skat мав виступати в одному з барів Києва.
На афіші було зазначено, що захід благодійний.
Планувалися також виступи інших російськомовних виконавців — Вася Кімо, WHYSPURKY, ХТБ тощо. Їхня музика доступна на російському сервісі Яндекс Музика.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи то ви таке домислили своїми маняфантазіями?
Я проти тих кого вони обслуговують.
Ну от вам даю логіку- особа ходить в барбершоп=у особи є борода самі брутальньо бородаті можуть і самі себе поголити чи підстригти= туди ходять мамціні пиріжочки які бажають і виглядіти брутально і якось таки не проявити власну брутальність явно, бо сцикуни насправді.
В чому моя логіка не логічна?
(не буду перпрохувати за крайнє речення).
< великий зелений блюющій смайлик >
То що вам потрібно ?
Справжніх патріотичних буйних мало. Які взяли ся б - і рознесли цю срану генделіну *****.
Пан Ткаченко певно не знає, що слово "руський" до московитського зброду немає ніякого відношення.
Русь до роССії має таке ж відношення, як канал до каналізації. Наче і звучить схоже, але ці поняття ну ніяк не тотожні.
Мені подобається ще один приклад для порівняння Русі і роССії: - Гонор і гонорея.