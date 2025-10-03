У Києві хотіли влаштувати концерт із російськомовним репом. Після реакції КМВА його скасували

В одному з барів Києва планували у п'ятницю, 3 жовтня, провести концерт із російськомовними піснями. Очільник КМВА Тимур Ткаченко відреагував на цю інформацію й заявив, що концерту не буде.

Ткаченко нагадав, що Київська міська рада ще у 2023 році наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території столиці.

"Тому превентивно звертаюсь до правоохоронних органів. "Концерту" не буде. Руський реп у столиці України ніхто не толеруватиме", - додав посадовець.

Що передувало?

Так, у соцмережах поширилося відео з виконанням російськомовних пісень та з повідомленням, що в Києві планується концерт із такими піснями. Зокрема, російськомовний репер Andrew Skat мав виступати в одному з барів Києва.

На афіші було зазначено, що захід благодійний.





Планувалися також виступи інших російськомовних виконавців — Вася Кімо, WHYSPURKY, ХТБ тощо. Їхня музика доступна на російському сервісі Яндекс Музика.

