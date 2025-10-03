УКР
У Києві скасували концерт із російськими піснями
У Києві хотіли влаштувати концерт із російськомовним репом. Після реакції КМВА його скасували

В одному з барів Києва планували у п'ятницю, 3 жовтня, провести концерт із російськомовними піснями. Очільник КМВА Тимур Ткаченко відреагував на цю інформацію й заявив, що концерту не буде.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Ткаченко нагадав, що Київська міська рада ще у 2023 році наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території столиці.

"Тому превентивно звертаюсь до правоохоронних органів. "Концерту" не буде. Руський реп у столиці України ніхто не толеруватиме", - додав посадовець.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Танцювали під російський шансон на Алеї Героїв: у Чернігові встановлюють особи дівчат, - Нацполіція. ВIДЕО

У Києві скасували концерт з російськомовним репом

Що передувало?

Так, у соцмережах поширилося відео з виконанням російськомовних пісень та з повідомленням, що в Києві планується концерт із такими піснями. Зокрема, російськомовний репер Andrew Skat мав виступати в одному з барів Києва.

На афіші було зазначено, що захід благодійний.

У Києві скасували концерт з російськомовним репом
У Києві скасували концерт з російськомовним репом

Планувалися також виступи інших російськомовних виконавців — Вася Кімо, WHYSPURKY, ХТБ тощо. Їхня музика доступна на російському сервісі Яндекс Музика.

У Києві скасували концерт з російськомовним репом

Читайте також: СБУ оголосила у розшук російського репера Тіматі

Київ (20232) концерт (239) репер (45) російська мова (332) Ткаченко Тимур (40)
Топ коментарі
+12
В Румунії скасували виступ російської співачки Нетребко
03.10.2025 17:04 Відповісти
+11
Це тільки початок. Далі знову буде "Єто наша история", "Мьі граждане мира", "Не мешайте смотреть сньі на радном язьіке". Виповзуть "карєнньіє киевляне и львовяне".
03.10.2025 17:03 Відповісти
+10
пля як ці послідовники 95ки заїдали
03.10.2025 17:03 Відповісти
чому ці ********* не в ЗСУ?
03.10.2025 17:02 Відповісти
Запитайте ще чому ТЦК не ходить по спорт клубам, ресторанам і барбер шопам.
03.10.2025 17:11 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2025 17:16 Відповісти
а хто сказав що я проти барбершопів?
Чи то ви таке домислили своїми маняфантазіями?
Я проти тих кого вони обслуговують.
Ну от вам даю логіку- особа ходить в барбершоп=у особи є борода самі брутальньо бородаті можуть і самі себе поголити чи підстригти= туди ходять мамціні пиріжочки які бажають і виглядіти брутально і якось таки не проявити власну брутальність явно, бо сцикуни насправді.
В чому моя логіка не логічна?
(не буду перпрохувати за крайнє речення).
03.10.2025 18:17 Відповісти
Навіщо своїх дітей вони і дома бачать.
03.10.2025 17:18 Відповісти
Кацапськомовний реп??

< великий зелений блюющій смайлик >
03.10.2025 17:05 Відповісти
Ну так тцкашники нехай би з'їздити на "благодійний захід". Чи не той "ресурс"?
03.10.2025 17:07 Відповісти
це треба НГУ залучити і пару автобусів, і багато ТЦКшників, щоб встигли всіх перевірити і мобілізувати. План на місяць би за вечір виконали і відпочивати.
03.10.2025 17:49 Відповісти
«руський реп»? Мамедов не знає історію країни , в який живе , бо називає кацапів "руськими" ...
03.10.2025 17:09 Відповісти
Кацапи це ті, хто гаваріт па русскі...то як їх називати?
03.10.2025 17:44 Відповісти
росіянський, болотний, кацапський, заліський, козлячий, бидлячий, свинособачий, але не руський, бо Русь і руські, це тепер Україна і українці, а болотні росіяни, або рузскіє.
03.10.2025 17:51 Відповісти
А ще ми були совєцькі...
03.10.2025 18:00 Відповісти
Російською розмовляють не тільки кацапи , а також люди , але в більшості кацапи...
03.10.2025 17:59 Відповісти
Ти кацапських холуїв людьми вважаєш??...
03.10.2025 18:04 Відповісти
Кацапські холуї - то різновид гівна , як і самі кацапи ...
03.10.2025 18:13 Відповісти
так він же мамєдоф, це не його країна.
03.10.2025 17:52 Відповісти
На час війни не треба цих провокацій, або ніяких концертів, або на українській чи англійській
03.10.2025 17:14 Відповісти
Концерті тільки для військових на передову
03.10.2025 17:21 Відповісти
Багато вони там зароблять?
03.10.2025 17:36 Відповісти
кожен день по концерту або два, то зароблять
03.10.2025 17:53 Відповісти
Для військових концерти мають бути безплатні.
03.10.2025 18:20 Відповісти
Можна тільки в Умані
03.10.2025 17:36 Відповісти
А на польській?
03.10.2025 17:45 Відповісти
навіть війна не допомагає.
То що вам потрібно ?
03.10.2025 17:18 Відповісти
Треба закрити цей заклад, а всю шваль на фронт.
03.10.2025 17:20 Відповісти
Спочатку подумав, що ви мали на увазі КМВА.
03.10.2025 17:26 Відповісти
это не входит в полномочия мамедова, и вообще шо за кмва
03.10.2025 17:25 Відповісти
ждем всех наших...потвори навіть не ховаються...
03.10.2025 17:31 Відповісти
Вони під час війни так дозволили собі **********, бо знають, що нарід або яловий (якому можна срати на голову і навіть у рота), або тупий, що припреться на цю вєчєрінку і буде дьоргатися під музику як паралічний.
Справжніх патріотичних буйних мало. Які взяли ся б - і рознесли цю срану генделіну *****.
03.10.2025 17:36 Відповісти
Кокошник росте не на голові, а в черепі.
03.10.2025 17:37 Відповісти
Бомби,ракети, шахеди на голову не можуть вибити тупість і"дурь" з цих любителів "руцького міра"
03.10.2025 17:53 Відповісти
в якому саме барі?? Через який кордон їх впустили???
03.10.2025 17:59 Відповісти
" ... Руський реп у столиці України ніхто не толеруватиме", - додав посадовець. Джерело: https://censor.net/ua/n3577678
Пан Ткаченко певно не знає, що слово "руський" до московитського зброду немає ніякого відношення.
Русь до роССії має таке ж відношення, як канал до каналізації. Наче і звучить схоже, але ці поняття ну ніяк не тотожні.
Мені подобається ще один приклад для порівняння Русі і роССії: - Гонор і гонорея.
03.10.2025 18:04 Відповісти
Бар не згорів? Не згорів. Значить все в порядку - українчики сплять і під час війни, коли їх вбивають.
03.10.2025 18:11 Відповісти
СУМНО !! Коли в державі ПІДЧАС ВІЙНИ суцільний 95-й Квартал.
03.10.2025 18:12 Відповісти
Чого вартує сам напис: "Ждем всех наших!", щось нагадало стару нєвзоровську передачу "Наши", де звичайно всі, хто не хотів бути під расєєю - "нєнаши".
03.10.2025 18:23 Відповісти
 
 