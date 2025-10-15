У Києві чоловік поранив ножем перехожого за відмову дати сигарету: тікаючи, нападник зламав ногу. ФОТОрепортаж

У Києві, у Дніпровському районі, затримали 22-річного чоловіка, який, за інформацією слідства, напав на людину. Зловмисник поранив ножем 42-річного перехожого після того, як той відмовився пригостити його сигаретою.

Нетверезий молодик посварився з незнайомцем і вдарив його ножем у щоку, повідомляє Цензор.НЕТ.

Після фігурант намагався втекти з місця події, але зламав ногу. Обидва учасники події були госпіталізовані. Зловмиснику оголосили про підозру у хуліганстві. Йому загрожує до 7 років увʼязнення.





