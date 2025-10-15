УКР
4 437 31

У Києві чоловік поранив ножем перехожого за відмову дати сигарету: тікаючи, нападник зламав ногу. ФОТОрепортаж

У Києві, у Дніпровському районі, затримали 22-річного чоловіка, який, за інформацією слідства, напав на людину. Зловмисник поранив ножем 42-річного перехожого після того, як той відмовився пригостити його сигаретою.

Нетверезий молодик посварився з незнайомцем і вдарив його ножем у щоку, повідомляє Цензор.НЕТ.

Після фігурант намагався втекти з місця події, але зламав ногу. Обидва учасники події були госпіталізовані. Зловмиснику оголосили про підозру у хуліганстві. Йому загрожує до 7 років увʼязнення.

поліція
поліція

Київ (20301) напад (1169) Нацполіція (15578)
Топ коментарі
+17
22 річний чоловік? Це ж дитина! Його треба до Європи на лікування.
15.10.2025 10:15 Відповісти
+14
Ще одна 22-х річна дитина, наша надія, генофонд і майбутнє, яке піде голосувати на виборах
15.10.2025 10:26 Відповісти
+12
Треба було у другу йому зламати,
Тоді б легше випросити цигарку.
15.10.2025 10:20 Відповісти
непростий перехожий виявився
15.10.2025 10:12 Відповісти
послав на ...
15.10.2025 10:14 Відповісти
Миттєва карма
15.10.2025 10:13 Відповісти
я би сказав - маю трошки тікі для себе
15.10.2025 10:13 Відповісти
15.10.2025 10:15 Відповісти
15.10.2025 10:15 Відповісти
15.10.2025 10:20 Відповісти
Тоді б легше випросити цигарку.
15.10.2025 10:20 Відповісти
На фронт дитину
22 роки, вже готовий вбивати за цигарку
15.10.2025 10:26 Відповісти
Куріння шкодить здоров'ю...
15.10.2025 10:26 Відповісти
15.10.2025 10:26 Відповісти
15.10.2025 10:26 Відповісти
У Стерненка мабуть сигарету попросив..
15.10.2025 10:27 Відповісти
Я когда то в 90е купил 4-5 пачки подозрительно дешёвых, по сути в полцены, подделок Марлборо.
Что меня удивило что и так его подделывают и не парятся, а тут даже 2-3 буквы в названии изменили.
Короче, я даже и представить себе не мог что бывают настолько мерзкие сигареты. Это был неописуемый ужас. Но, я упрямо продолжил курить именно их и перешёл с 10 сигарет в день на 2-3, потом на 1 и бросил курить меньше чем за неделю и был счастлив.
Но что делать с оставшимися сигаретами? С удовольствием носил пачку и зажигалку даже и давал закурить всем стрелявшим сигареты, иногда предупреждая что сигареты так себе по качеству.
Если было время, я шел за несчастнымт жертвами курения и наблюдал за их реакцией. Честное слово, если бы я ещё раз увидел бы их в продаже то обязательно купил бы с запасом.
15.10.2025 10:28 Відповісти
Ха....Наверно состав смеси табаков для этих сигарет был безвозвратно утерян производителем.
15.10.2025 10:42 Відповісти
Один любитель курения после одной затяжки сказал что табак испортился, спрел , подгнил/заплесневел из-за неправильной сушки, возможно влаги в воздухе, но они все равно высушили табак и сделали сигареты. Так что думаю не все потеряно
15.10.2025 10:48 Відповісти
Найкращий ехвект мали бабусині цигарки, що пролежали декілька років в шухляді з милом, трійним одеколоном та в'єтнамською зірочкою🤣
15.10.2025 11:23 Відповісти
А я еще при союзе самозакодировался аж на год после того как закурил беломор фабрики бакы
15.10.2025 11:39 Відповісти
Ну не знаю пра фабрику Баку, но Беломор что я помню это был бы как столетний французский коньяк против бормотухи от бабы Зины
15.10.2025 12:16 Відповісти
Ту навіть мігрантів вже не треба. У молоді і так кукуха їде і вони озлоблюются як араби.
15.10.2025 10:33 Відповісти
Hellis
@13Hellis_13
·
20 год
ненавчаємі ідіоти. Я навіть слів підібрати не можу... Більше 239 тисяч ідіотів у одному місці...У Києві викрили популярного псевдомольфара, який знімав "порчу" через TikTok, - Нацполіція
показати весь коментар
15.10.2025 10:37 Відповісти
15.10.2025 10:40 Відповісти
а шо тут дивного? он на мунтяна 300 тищ рил тільки своїми двома прийшло.
15.10.2025 10:50 Відповісти
"Зловмиснику оголосили про підозру у ***********"
Ножем у щоку - це ***********? А що тоді спроба вбивства?
15.10.2025 10:38 Відповісти
Як ******* казати наші мусора, якщо вб'ють то тоді і звертайся.
15.10.2025 10:47 Відповісти
А ви кажете в 22 ще рано боронити країну...а перехожих різати самий час...
15.10.2025 10:42 Відповісти
долбої...зм+нікотинова залежність..
15.10.2025 10:45 Відповісти
і отаким молодикaм дозволили не бути на війні, вони продовжуватимуть жити та розмножуватися, народжуватимуть дітей, які будуть схожі на них самих... таких людей не повинно бути в новій Україні, подoнкiв треба стерилізувати, очищати генофонд зарaди майбутньoгo України.

Водночас Україна втрачає своїх найкращих синів, які її захищають, багато з них загинули на війні і ніколи не матимуть і не виховатимуть своїх дітей, справжні патріоти України, цвіт генофонду, це сумно.
15.10.2025 10:54 Відповісти
Щось останнім часом стає моторошно: то підлітки один одного гамселять і палять що не попало за обіцяне кацапами, то трохи старші за віком тікають з країни куди не попало, аби не у війську. Генофонд виріс якийсь трохи червивий. Що буде далі - незрозуміло. Є звісно багато притомних, але... щось не те коїться в цьому 'зеленому королівстві' шоуменів, брехунів і тотальних злодіїв.
15.10.2025 11:13 Відповісти
це ж як треба сцатися, щоб кістки не витримали
15.10.2025 11:16 Відповісти
Це біосміття, а не людина. Таких відразу на утилізацію.
15.10.2025 11:32 Відповісти
Може і цей "нагрів" ЗСУ на кілька десятків мілонів, як той з мерса. Скоро відпустять під заставу.
15.10.2025 11:38 Відповісти
В Киеве столько малолеток понаехало что скоро в стаи будут сбиваться и кошмарить нормальных людей. Надеюсь после войны рассосутся обратно по регионам откуда приползли
15.10.2025 12:00 Відповісти
Бачте до яких наслідків куріння доводить!
15.10.2025 12:18 Відповісти
 
 