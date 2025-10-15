У Києві чоловік поранив ножем перехожого за відмову дати сигарету: тікаючи, нападник зламав ногу. ФОТОрепортаж
У Києві, у Дніпровському районі, затримали 22-річного чоловіка, який, за інформацією слідства, напав на людину. Зловмисник поранив ножем 42-річного перехожого після того, як той відмовився пригостити його сигаретою.
Нетверезий молодик посварився з незнайомцем і вдарив його ножем у щоку, повідомляє Цензор.НЕТ.
Після фігурант намагався втекти з місця події, але зламав ногу. Обидва учасники події були госпіталізовані. Зловмиснику оголосили про підозру у хуліганстві. Йому загрожує до 7 років увʼязнення.
Тоді б легше випросити цигарку.
22 роки, вже готовий вбивати за цигарку
Ножем у щоку - це ***********? А що тоді спроба вбивства?
Водночас Україна втрачає своїх найкращих синів, які її захищають, багато з них загинули на війні і ніколи не матимуть і не виховатимуть своїх дітей, справжні патріоти України, цвіт генофонду, це сумно.