Поліція викрила групу шахраїв, які продавали фальшиві "БАДи" під виглядом держпрограми. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські Харкова викрили організовану групу, яка займалася онлайн-продажем фальсифікованих біологічно-активних добавок під виглядом вигаданої державної програми "Підтримка".

Зловмисники запустили у соцмережах таргетовану рекламу та організували кол-центр у Харкові, де переконували переважно літніх людей придбати "чудодійні препарати". Водночас тривале вживання цих засобів могло становити небезпеку для здоров’я, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

За даними поліції, клієнтська база аферистів налічує понад 49 тисяч осіб.

Експертиза встановила, що вміст добавок не відповідав заявленому складу, а при систематичному вживанні міг викликати побічні ефекти. Виробництво здійснювали на потужностях різних підприємств в Україні, прикриваючись фіктивною юридичною особою.

Під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури чотирьом жителям Києва повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому організованою групою.

Слідство з’ясувало, що у 2022 році киянин створив злочинну групу з трьох спільників. Вони орендували офіс у бізнес-центрі столиці, звідки телефонували потенційним клієнтам, видаючи себе за медичних фахівців. Аферисти пропонували придбати фальшиві БАДи нібито в межах держпрограми "Підтримка", отримували замовлення та надсилали товар поштою. Отримані кошти переводили на підконтрольні рахунки.

Встановлено шість епізодів шахрайства на суму близько 100 тисяч гривень, а також перевіряється причетність до ошукання ще понад 80 осіб на загальну суму майже 1 мільйон гривень. Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку, телефони, фальсифіковані добавки та інші речові докази.

Прокурори звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі



















Також читайте: Посадовців ДМС викрили на хабарях від іноземців на Івано-Франківщині. ФОТОрепортаж