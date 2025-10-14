Полиция разоблачила группу мошенников, которые продавали фальшивые "БАДы" под видом госпрограммы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские Харькова разоблачили организованную группу, которая занималась онлайн-продажей фальсифицированных биологически-активных добавок под видом вымышленной государственной программы "Поддержка".

Злоумышленники запустили в соцсетях таргетированную рекламу и организовали колл-центр в Харькове, где убеждали преимущественно пожилых людей приобрести "чудодейственные препараты". При этом длительное употребление этих средств могло представлять опасность для здоровья, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

По данным полиции, клиентская база аферистов насчитывает более 49 тысяч человек.

Экспертиза установила, что содержание добавок не соответствовало заявленному составу, а при систематическом употреблении могло вызвать побочные эффекты. Производство осуществляли на мощностях различных предприятий в Украине, прикрываясь фиктивным юридическим лицом.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры четырем жителям Киева сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном организованной группой.

Следствие выяснило, что в 2022 году киевлянин создал преступную группу из трех сообщников. Они арендовали офис в бизнес-центре столицы, откуда звонили потенциальным клиентам, выдавая себя за медицинских специалистов. Аферисты предлагали приобрести фальшивые БАДы якобы в рамках госпрограммы "Поддержка", получали заказы и отправляли товар по почте. Полученные средства переводили на подконтрольные счета.

Установлено шесть эпизодов мошенничества на сумму около 100 тысяч гривен, а также проверяется причастность к обману еще более 80 человек на общую сумму почти 1 миллион гривен. Во время обысков изъята компьютерная техника, телефоны, фальсифицированные добавки и другие вещественные доказательства.

Прокуроры обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Больше читайте в нашем Telegram-канале



















Также читайте: Чиновников ГМС уличили в получении взяток от иностранцев на Ивано-Франковщине. ФОТОрепортаж