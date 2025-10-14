Чиновников ГМС уличили в получении взяток от иностранцев в Ивано-Франковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Прикарпатье разоблачены должностные лица Западного межрегионального управления ГМС Украины, которые требовали и получали неправомерную выгоду от иностранцев.

Под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры подозрение сообщено начальнику отдела ГМС, его подчиненному и посреднику, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, начальник организовал схему "заработка" на оформлении разрешительных документов и удостоверений для продления пребывания иностранцев в Украине. К противоправной деятельности он привлек своего подчиненного и гражданское лицо, которое передавало деньги от клиентов.

Правоохранители задокументировали неоднократные факты вымогательства и получения средств от пяти иностранцев. Общая сумма взяток превышает 150 тысяч гривен.

Подозреваемые задержаны после очередного получения неправомерной выгоды. Во время обысков по месту работы и жительства изъяты доказательства преступления. Суд избрал всем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей, а на их имущество наложен арест. Досудебное расследование осуществляют следователи Государственного бюро расследований.







