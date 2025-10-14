РУС
679 5

Чиновников ГМС уличили в получении взяток от иностранцев в Ивано-Франковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Прикарпатье разоблачены должностные лица Западного межрегионального управления ГМС Украины, которые требовали и получали неправомерную выгоду от иностранцев.

Под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры подозрение сообщено начальнику отдела ГМС, его подчиненному и посреднику, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, начальник организовал схему "заработка" на оформлении разрешительных документов и удостоверений для продления пребывания иностранцев в Украине. К противоправной деятельности он привлек своего подчиненного и гражданское лицо, которое передавало деньги от клиентов.

Правоохранители задокументировали неоднократные факты вымогательства и получения средств от пяти иностранцев. Общая сумма взяток превышает 150 тысяч гривен.

Подозреваемые задержаны после очередного получения неправомерной выгоды. Во время обысков по месту работы и жительства изъяты доказательства преступления. Суд избрал всем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей, а на их имущество наложен арест. Досудебное расследование осуществляют следователи Государственного бюро расследований.

Автор: 

Ивано-Франковская область (959) ГБР (3245) Офис Генпрокурора (2703)
Просто збільшіть їм зарплату та пенсію у 50 разів!
показать весь комментарий
14.10.2025 11:50 Ответить
а краще одразу в 100, щоб навіть думок про хабарі не було
показать весь комментарий
14.10.2025 12:03 Ответить
Та й на пенсію в 30 років щоб йшли. Робота нервова.😀
показать весь комментарий
14.10.2025 12:09 Ответить
щось просрачений пам'ятаю що коррупція в країні відсутня,як так то,просрачка тріпло і ***********???ні ,ні,не вірю🤣🤣🤣
показать весь комментарий
14.10.2025 12:07 Ответить
Так він же - очільник корупції в Україні.
Худож нє будєт.🤣
показать весь комментарий
14.10.2025 12:11 Ответить
 
 