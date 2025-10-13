Нацполиция объявила подозрение 18 работникам Локомотивного ДЕПО Тернополь за хищение топлива. ФОТОрепортаж
Полиция сообщила о подозрении 18 работникам локомотивного депо Тернополь за систематическое хищение дизельного топлива из локомотивов. Среди фигурантов - машинисты, их помощники, мастер цеха, сборщик поездов и бывший начальник депо, который прикрывал деятельность подчиненных.
По данным следствия, работники государственного железнодорожного перевозчика сливали дизтопливо из тепловозов в заранее определенных местах. Они хорошо знали график движения поездов, поэтому во время остановок откачивали топливо в канистры и сбрасывали их во время движения в определенном месте. Позже канистры перевозили в хранилища, переливали в бочки и сбывали жителям области, а вырученные средства распределяли между собой, передает Цензор.НЕТ.
В октябре 2024 года пятерых участников задержали "на горячем" во время очередного слива горючего. Правоохранители тогда изъяли 2600 литров похищенного дизеля.
В ходе дальнейшего расследования установлены новые эпизоды преступной деятельности и дополнительные ее участники. На основании собранных доказательств всем 18 лицам сообщено о подозрении в составе организованной преступной группы.
Подозреваемым грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности до трех лет и конфискацией имущества.
Операцию проводили оперативники управления стратегических расследований в Тернопольской области, следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с Департаментом корпоративной безопасности "Укрзалізниці" под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
12 років ув,язнення з забороною займами керівну посаду 3 роки.
за смертельне дтп 8 років а керувати можна через 3...
то дайте їм посаду або руль прямо у в,язниці.
такого дебілізму немає навіть в державах третйюго світу!!!!!!
3-4 роки сидить, його витягують на волю, ставлять на посаду і він краде вже не собі а владі.
а чиновників всіх рангів потрібно позбавляти права займати керівні посади довічно
навіть якщо лиш визнали винуватим і навіль без ув,язнення
попався на крадіжці, забудь за будь яку державну посаду, навіть про охоронника