Нацполиция объявила подозрение 18 работникам Локомотивного ДЕПО Тернополь за хищение топлива. ФОТОрепортаж

Нацполиция объявила подозрение 18 работникам Локомотивного ДЕПО

Полиция сообщила о подозрении 18 работникам локомотивного депо Тернополь за систематическое хищение дизельного топлива из локомотивов. Среди фигурантов - машинисты, их помощники, мастер цеха, сборщик поездов и бывший начальник депо, который прикрывал деятельность подчиненных.

По данным следствия, работники государственного железнодорожного перевозчика сливали дизтопливо из тепловозов в заранее определенных местах. Они хорошо знали график движения поездов, поэтому во время остановок откачивали топливо в канистры и сбрасывали их во время движения в определенном месте. Позже канистры перевозили в хранилища, переливали в бочки и сбывали жителям области, а вырученные средства распределяли между собой, передает Цензор.НЕТ.

В октябре 2024 года пятерых участников задержали "на горячем" во время очередного слива горючего. Правоохранители тогда изъяли 2600 литров похищенного дизеля.

В ходе дальнейшего расследования установлены новые эпизоды преступной деятельности и дополнительные ее участники. На основании собранных доказательств всем 18 лицам сообщено о подозрении в составе организованной преступной группы.

Подозреваемым грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности до трех лет и конфискацией имущества.

Операцию проводили оперативники управления стратегических расследований в Тернопольской области, следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с Департаментом корпоративной безопасности "Укрзалізниці" под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

