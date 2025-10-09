РУС
Новости Обьіски в Почаевской лавре
1 055 7

Препятствование обыскам по делу о мошенничестве на территории Почаевской лавры УПЦ МП: полиция начала уголовное производство

Почаевская лавра

Полиция Тернопольской области начала уголовное производство по факту препятствования работе правоохранителей во время обысков 8 октября на территории Почаевской лавры.

Об этом сообщил начальник областной полиции Сергей Зюбаненко во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

"Мы действуем в правовом поле. Никто ни на один объект не придет просто так. Есть процессуальные документы, которые позволяют нам проводить те или иные действия. Зафиксировано препятствование, зарегистрировано производство и будет исследована роль каждого, кто это совершал. Закон будет установлен, где бы это ни было", - сказал Зюбаненко.

Напомним, 8 октября Служба безопасности Украины в сопровождении полиции должна была провести обыски в лавре, однако из-за столкновений с толпой этого не удалось сделать. По словам директора Кременецко-Почаевского государственного заповедника Василия Ильчишина, следственные действия касались хозяйственной части келий, которая не является памятником.

По данным ПЦУ, обыски проводились в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 190 УК Украины - мошенничество в особо крупных размерах или организованной группой.

Автор: 

Нагадаємо, 8 жовтня Служба безпеки України у супроводі поліції мала провести обшуки в лаврі, однак через сутички з натовпом цього не вдалося зробити.
===========
Пздц....А визвати КОРД і того "натовпа" бородатими мордяками в землю покласти за перешкоджання що-релігія не дозволила?
показать весь комментарий
09.10.2025 17:36 Ответить
А могли б , за разом , і ТЦКшників туди спрямувати - пошукати ухилянтів ...
показать весь комментарий
09.10.2025 18:24 Ответить
А слабо туди десант ССО висадити? За пару хвилин розберуться "ху із ху"
показать весь комментарий
09.10.2025 17:37 Ответить
Как тут не вспомнить вождя миг,ового. п,голетаг,та-Ленина. Который ввёл хорошую практику против попов-на колокольню-и вниз головой. Пожиалуй, единственный случай когда бы я его поддержал в отношении кацапских попов в этой лавре. Может хватит уже с ними возиться?
показать весь комментарий
09.10.2025 17:38 Ответить
Усіх попів із цієї сатанинської лаври треба розігнати.
показать весь комментарий
09.10.2025 17:45 Ответить
то Українська лавра окупована безтомосними гундяєвськими кдб-шними сектантами.
показать весь комментарий
09.10.2025 17:48 Ответить
лавра лаврами - а тимчасових орендаторів потрібно виселити після закінчення договору про оренду.... Власник? Так?
показать весь комментарий
09.10.2025 18:04 Ответить
 
 