Препятствование обыскам по делу о мошенничестве на территории Почаевской лавры УПЦ МП: полиция начала уголовное производство

Полиция Тернопольской области начала уголовное производство по факту препятствования работе правоохранителей во время обысков 8 октября на территории Почаевской лавры.

Об этом сообщил начальник областной полиции Сергей Зюбаненко во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

"Мы действуем в правовом поле. Никто ни на один объект не придет просто так. Есть процессуальные документы, которые позволяют нам проводить те или иные действия. Зафиксировано препятствование, зарегистрировано производство и будет исследована роль каждого, кто это совершал. Закон будет установлен, где бы это ни было", - сказал Зюбаненко.

Напомним, 8 октября Служба безопасности Украины в сопровождении полиции должна была провести обыски в лавре, однако из-за столкновений с толпой этого не удалось сделать. По словам директора Кременецко-Почаевского государственного заповедника Василия Ильчишина, следственные действия касались хозяйственной части келий, которая не является памятником.

По данным ПЦУ, обыски проводились в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 190 УК Украины - мошенничество в особо крупных размерах или организованной группой.

