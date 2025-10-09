УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9378 відвідувачів онлайн
Новини Обшуки в Почаївській лаврі
1 431 7

Перешкоджання обшукам у справі про шахрайство на території Почаївської лаври УПЦ МП: поліція розпочала кримінальне провадження

Почаївська лавра

Поліція Тернопільської області розпочала кримінальне провадження за фактом перешкоджання роботі правоохоронців під час обшуків 8 жовтня на території Почаївської лаври.

Про це повідомив начальник обласної поліції Сергій Зюбаненко під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми діємо у правовому полі. Ніхто на жодний об'єкт не прийде просто так. Є процесуальні документи, які дозволяють нам проводити ті чи інші дії. Зафіксоване перешкоджання, зареєстроване провадження і буде досліджено роль кожного, хто це вчиняв. Закон буде встановлено, де б це не було", - сказав Зюбаненко.

Нагадаємо, 8 жовтня Служба безпеки України у супроводі поліції мала провести обшуки в лаврі, однак через сутички з натовпом цього не вдалося зробити. За словами директора Кременецько-Почаївського державного заповідника Василя Ільчишина, слідчі дії стосувалися господарської частини келій, яка не є пам’яткою.

За даними ПЦУ, обшуки проводилися в межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 190 КК України - шахрайство в особливо великих розмірах або організованою групою.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Лавра (295) обшук (2028) Нацполіція (15555) Почаїв (49) УПЦ МП (1231) Тернопільська область (629) Кременецький район (6)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нагадаємо, 8 жовтня Служба безпеки України у супроводі поліції мала провести обшуки в лаврі, однак через сутички з натовпом цього не вдалося зробити.
===========
Пздц....А визвати КОРД і того "натовпа" бородатими мордяками в землю покласти за перешкоджання що-релігія не дозволила?
показати весь коментар
09.10.2025 17:36 Відповісти
А могли б , за разом , і ТЦКшників туди спрямувати - пошукати ухилянтів ...
показати весь коментар
09.10.2025 18:24 Відповісти
А слабо туди десант ССО висадити? За пару хвилин розберуться "ху із ху"
показати весь коментар
09.10.2025 17:37 Відповісти
Как тут не вспомнить вождя миг,ового. п,голетаг,та-Ленина. Который ввёл хорошую практику против попов-на колокольню-и вниз головой. Пожиалуй, единственный случай когда бы я его поддержал в отношении кацапских попов в этой лавре. Может хватит уже с ними возиться?
показати весь коментар
09.10.2025 17:38 Відповісти
Усіх попів із цієї сатанинської лаври треба розігнати.
показати весь коментар
09.10.2025 17:45 Відповісти
то Українська лавра окупована безтомосними гундяєвськими кдб-шними сектантами.
показати весь коментар
09.10.2025 17:48 Відповісти
лавра лаврами - а тимчасових орендаторів потрібно виселити після закінчення договору про оренду.... Власник? Так?
показати весь коментар
09.10.2025 18:04 Відповісти
 
 