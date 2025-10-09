Перешкоджання обшукам у справі про шахрайство на території Почаївської лаври УПЦ МП: поліція розпочала кримінальне провадження

Поліція Тернопільської області розпочала кримінальне провадження за фактом перешкоджання роботі правоохоронців під час обшуків 8 жовтня на території Почаївської лаври.

Про це повідомив начальник обласної поліції Сергій Зюбаненко під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми діємо у правовому полі. Ніхто на жодний об'єкт не прийде просто так. Є процесуальні документи, які дозволяють нам проводити ті чи інші дії. Зафіксоване перешкоджання, зареєстроване провадження і буде досліджено роль кожного, хто це вчиняв. Закон буде встановлено, де б це не було", - сказав Зюбаненко.

Нагадаємо, 8 жовтня Служба безпеки України у супроводі поліції мала провести обшуки в лаврі, однак через сутички з натовпом цього не вдалося зробити. За словами директора Кременецько-Почаївського державного заповідника Василя Ільчишина, слідчі дії стосувалися господарської частини келій, яка не є пам’яткою.

За даними ПЦУ, обшуки проводилися в межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 190 КК України - шахрайство в особливо великих розмірах або організованою групою.

