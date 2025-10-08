УКР
Новини Обшуки в Почаївській лаврі
На території Почаївської лаври УПЦ МП - обшуки у справі про шахрайство

Почаївська лавра

На території Почаївської лаври (УПЦ МП) на Тернопільщині тривають обшуки у справі про шахрайство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Укрінформ.

"Співробітники слідчого відділу Кременецького районного відділу поліції ГУ Нацполіції у Тернопільській області в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке відкрите за ознаками здійснення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою - ред.) проводять обшуки на території Почаївської лаври, зокрема вилучають документи", - повідомив речник ГУ Нацполіції у Тернопільській області Сергій Крета.

Та вони платять податки - але у московію....
08.10.2025 17:23 Відповісти
Питання, чому московські попи досі там сидять?
08.10.2025 17:30 Відповісти
У стефанчуків-зеленського, «особливі почуття теплоти і піклування» до фсбшних ряджених в Україні, під час убивства московітами Українців, упродовж всього їх тримання за посади з 2019 року!!!
Оманські вимоги, вони виконують ретельно, це ж не норми Конституції України!!
08.10.2025 17:31 Відповісти
Кацапских попів на пляшку,потім на зону. Почаївську Лавру до ПЦУ. Все. Справу закрито.
08.10.2025 17:36 Відповісти
т. зв. УПЦ (прислужників московському імперського престолу) розсадника русскава міра в Україні взагалі вже не повинно існувати.
08.10.2025 17:44 Відповісти
Головне питання - до "вєрующіх" недоумків, що до сатанинської церкви гроші носять.
08.10.2025 17:58 Відповісти
Шахрайство...
Що, свої свічки, як анузольні продавали?
08.10.2025 18:01 Відповісти
Курва кацапська затичказавли свою пащаку
08.10.2025 18:29 Відповісти
... нічого нікому не буде, бо приходу їхні сидять у владних кабінетах .
Отже буде чергова патужна імітація
08.10.2025 18:11 Відповісти
В ОПі . В першу чергу.
08.10.2025 18:22 Відповісти
 
 