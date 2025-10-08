На території Почаївської лаври УПЦ МП - обшуки у справі про шахрайство
На території Почаївської лаври (УПЦ МП) на Тернопільщині тривають обшуки у справі про шахрайство.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Співробітники слідчого відділу Кременецького районного відділу поліції ГУ Нацполіції у Тернопільській області в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке відкрите за ознаками здійснення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою - ред.) проводять обшуки на території Почаївської лаври, зокрема вилучають документи", - повідомив речник ГУ Нацполіції у Тернопільській області Сергій Крета.
Оманські вимоги, вони виконують ретельно, це ж не норми Конституції України!!
Що, свої свічки, як анузольні продавали?
Отже буде чергова патужна імітація