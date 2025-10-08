РУС
Новости Обьіски в Почаевской лавре
На территории Почаевской лавры УПЦ МП - обыски по делу о мошенничестве

Почаевская лавра

На территории Почаевской лавры (УПЦ МП) на Тернопольщине продолжаются обыски по делу о мошенничестве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Сотрудники следственного отдела Кременецкого районного отдела полиции ГУ Нацполиции в Тернопольской области в рамках осуществления досудебного расследования в уголовном производстве, которое открыто по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой - ред.) проводят обыски на территории Почаевской лавры, в частности изымают документы", - сообщил представитель ГУ Нацполиции в Тернопольской области Сергей Крета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из Почаевской лавры исчезла значительная часть икон, - комиссия Минкульта

Автор: 

Лавра (421) обыск (1938) Нацполиция (16814) Почаев (55) УПЦ МП (1583) Тернопольская область (762) Кременецкий район (6)
Топ комментарии
+7
Питання, чому московські попи досі там сидять?
показать весь комментарий
08.10.2025 17:30 Ответить
+7
У стефанчуків-зеленського, «особливі почуття теплоти і піклування» до фсбшних ряджених в Україні, під час убивства московітами Українців, упродовж всього їх тримання за посади з 2019 року!!!
Оманські вимоги, вони виконують ретельно, це ж не норми Конституції України!!
показать весь комментарий
08.10.2025 17:31 Ответить
+6
Кацапских попів на пляшку,потім на зону. Почаївську Лавру до ПЦУ. Все. Справу закрито.
показать весь комментарий
08.10.2025 17:36 Ответить
т. зв. УПЦ (прислужників московському імперського престолу) розсадника русскава міра в Україні взагалі вже не повинно існувати.
показать весь комментарий
08.10.2025 17:44 Ответить
Головне питання - до "вєрующіх" недоумків, що до сатанинської церкви гроші носять.
показать весь комментарий
08.10.2025 17:58 Ответить
Шахрайство...
Що, свої свічки, як анузольні продавали?
показать весь комментарий
08.10.2025 18:01 Ответить
Курва кацапська затичказавли свою пащаку
показать весь комментарий
08.10.2025 18:29 Ответить
... нічого нікому не буде, бо приходу їхні сидять у владних кабінетах .
Отже буде чергова патужна імітація
показать весь комментарий
08.10.2025 18:11 Ответить
В ОПі . В першу чергу.
показать весь комментарий
08.10.2025 18:22 Ответить
фсб-шні попадрили обісралися, бояться, що прикриють їхню "лавочку"
показать весь комментарий
08.10.2025 19:08 Ответить
Недавно був у Почаєві.
Лавра надзвичайно красива, але, на жаль, зайти туди так і не зміг - було гидко через цих ряжених московитських упирів.
показать весь комментарий
08.10.2025 19:12 Ответить
Поки там сидять чекісти ми не суверени
показать весь комментарий
08.10.2025 19:13 Ответить
 
 