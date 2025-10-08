На территории Почаевской лавры УПЦ МП - обыски по делу о мошенничестве
На территории Почаевской лавры (УПЦ МП) на Тернопольщине продолжаются обыски по делу о мошенничестве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Сотрудники следственного отдела Кременецкого районного отдела полиции ГУ Нацполиции в Тернопольской области в рамках осуществления досудебного расследования в уголовном производстве, которое открыто по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой - ред.) проводят обыски на территории Почаевской лавры, в частности изымают документы", - сообщил представитель ГУ Нацполиции в Тернопольской области Сергей Крета.
Оманські вимоги, вони виконують ретельно, це ж не норми Конституції України!!
Що, свої свічки, як анузольні продавали?
Отже буде чергова патужна імітація
Лавра надзвичайно красива, але, на жаль, зайти туди так і не зміг - було гидко через цих ряжених московитських упирів.