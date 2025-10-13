​​​​Нацполіція оголосила підозру 18 працівникам Локомотивного ДЕПО Тернопіль за викрадення пального. ФОТОрепортаж

Поліція повідомила про підозру 18 працівникам локомотивного депо Тернопіль за систематичне викрадення дизельного пального з локомотивів. Серед фігурантів — машиністи, їхні помічники, майстер цеху, складач поїздів та колишній начальник депо, який прикривав діяльність підлеглих.

За даними слідства, працівники державного залізничного перевізника зливали дизпаливо з тепловозів у заздалегідь визначених місцях. Вони добре знали графік руху поїздів, тож під час зупинок відкачували пальне у каністри та скидали їх під час руху у визначеному місці. Пізніше каністри перевозили до сховищ, переливали у бочки та збували мешканцям області, а виручені кошти розподіляли між собою, передає Цензор.НЕТ.

У жовтні 2024 року п’ятьох учасників затримали "на гарячому" під час чергового зливу пального. Правоохоронці тоді вилучили 2600 літрів викраденого дизеля.

Під час подальшого розслідування встановлено нові епізоди злочинної діяльності та додаткових її учасників. На підставі зібраних доказів усім 18 особам повідомлено про підозру у складі організованої злочинної групи.

Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення, з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років та конфіскацією майна.

Операцію проводили оперативники управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно з Департаментом корпоративної безпеки "Укрзалізниці" під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.













