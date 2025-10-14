УКР
Посадовців ДМС викрили на хабарях від іноземців на Івано-Франківщині. ФОТОрепортаж

На Прикарпатті викрито посадовців Західного міжрегіонального управління ДМС України, які вимагали та одержували неправомірну вигоду від іноземців.

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури підозру повідомлено начальнику відділу ДМС, його підлеглому та посереднику, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними слідства, начальник організував схему "заробітку" на оформленні дозвільних документів і посвідок для продовження перебування іноземців в Україні. До протиправної діяльності він залучив свого підлеглого та цивільну особу, яка передавала гроші від клієнтів.

Правоохоронці задокументували неодноразові факти вимагання й отримання коштів від п’яти іноземців. Загальна сума хабарів перевищує 150 тисяч гривень.

Підозрюваних затримано після чергового отримання неправомірної вигоди. Під час обшуків за місцем роботи та проживання вилучено докази злочину. Суд обрав усім підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а на їхнє майно накладено арешт. Досудове розслідування здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

Автор: 

Просто збільшіть їм зарплату та пенсію у 50 разів!
14.10.2025 11:50 Відповісти
а краще одразу в 100, щоб навіть думок про хабарі не було
14.10.2025 12:03 Відповісти
Та й на пенсію в 30 років щоб йшли. Робота нервова.😀
14.10.2025 12:09 Відповісти
"Нервова" не те слово, ризикована і вимагає працювати на межі нелюдських сил по конспірації
14.10.2025 13:08 Відповісти
щось просрачений пам'ятаю що коррупція в країні відсутня,як так то,просрачка тріпло і ***********???ні ,ні,не вірю🤣🤣🤣
14.10.2025 12:07 Відповісти
Так він же - очільник корупції в Україні.
Худож нє будєт.🤣
14.10.2025 12:11 Відповісти
 
 