В Киеве мужчина ранил ножом прохожего за отказ дать сигарету: убегая, нападавший сломал ногу. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Киеве, в Днепровском районе, задержали 22-летнего мужчину, который, по информации следствия, напал на человека. Злоумышленник ранил ножом 42-летнего прохожего после того, как тот отказался угостить его сигаретой.
Нетрезвый молодой человек поссорился с незнакомцем и ударил его ножом в щеку, сообщает Цензор.НЕТ.
После фигурант пытался скрыться с места происшествия, но сломал ногу. Оба участника происшествия были госпитализированы. Злоумышленнику объявили о подозрении в хулиганстве. Ему грозит до 7 лет заключения.
Тоді б легше випросити цигарку.
22 роки, вже готовий вбивати за цигарку
Что меня удивило что и так его подделывают и не парятся, а тут даже 2-3 буквы в названии изменили.
Короче, я даже и представить себе не мог что бывают настолько мерзкие сигареты. Это был неописуемый ужас. Но, я упрямо продолжил курить именно их и перешёл с 10 сигарет в день на 2-3, потом на 1 и бросил курить меньше чем за неделю и был счастлив.
Но что делать с оставшимися сигаретами? С удовольствием носил пачку и зажигалку даже и давал закурить всем стрелявшим сигареты, иногда предупреждая что сигареты так себе по качеству.
Если было время, я шел за несчастнымт жертвами курения и наблюдал за их реакцией. Честное слово, если бы я ещё раз увидел бы их в продаже то обязательно купил бы с запасом.
@13Hellis_13
·
20 год
ненавчаємі ідіоти. Я навіть слів підібрати не можу... Більше 239 тисяч ідіотів у одному місці...У Києві викрили популярного псевдомольфара, який знімав "порчу" через TikTok, - Нацполіція
Ножем у щоку - це ***********? А що тоді спроба вбивства?
Водночас Україна втрачає своїх найкращих синів, які її захищають, багато з них загинули на війні і ніколи не матимуть і не виховатимуть своїх дітей, справжні патріоти України, цвіт генофонду, це сумно.