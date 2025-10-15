В Киеве мужчина ранил ножом прохожего за отказ дать сигарету: убегая, нападавший сломал ногу. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве, в Днепровском районе, задержали 22-летнего мужчину, который, по информации следствия, напал на человека. Злоумышленник ранил ножом 42-летнего прохожего после того, как тот отказался угостить его сигаретой.

Нетрезвый молодой человек поссорился с незнакомцем и ударил его ножом в щеку, сообщает Цензор.НЕТ.

После фигурант пытался скрыться с места происшествия, но сломал ногу. Оба участника происшествия были госпитализированы. Злоумышленнику объявили о подозрении в хулиганстве. Ему грозит до 7 лет заключения.





