Водитель такси в Харькове грубо отказался обслуживать пассажирку на украинском языке. Его оштрафовали
В Харькове водитель такси в грубой и пренебрежительной форме отказался обслуживать пассажирку на украинском языке. Его оштрафовала языковой омбудсмен Елена Ивановская.
Об этом сообщили в Офисе языкового омбудсмена, информирует Цензор.НЕТ.
Какое наказание
Отмечается, что уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская наложила на таксиста штраф в размере 5100 гривен.
Это наказание применили в соответствии со статьей 188−52 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Ивановская также обратилась в Национальную полицию Украины, Службу безопасности Украины и руководство таксопарка, где работал водитель.
Реакция языкового омбудсмена
Сервис такси сообщил, что доступ этого водителя к платформе ограничили на неопределенный срок, а все водители получили обновленное сообщение с требованием обслуживать пассажиров исключительно на государственном языке.
"Мы ожидаем ответа от правоохранительных органов относительно предоставления правовой оценки высказываниям водителя, которые могут иметь признаки оправдания действий государства-агрессора. Лица, которые пренебрежительно относятся к украинскому языку, к государственным символам и к самому государству Украина, должны ответить по закону. Мы не имеем права терпеть проявления языковой агрессии, за которыми стоит идеологический яд", - подчеркнула Ивановская.
О чем говорится в Законе
Отметим, что в соответствии со статьей 36 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" украинский язык является обязательным для обслуживания пассажиров во всех видах пассажирского транспорта.
Исключением является ситуация, когда пассажир просит предоставить индивидуальное обслуживание на другом языке, который является приемлемым для обеих сторон.
