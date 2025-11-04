РУС
Водитель такси в Харькове грубо отказался обслуживать пассажирку на украинском языке. Его оштрафовали

В Харькове таксиста оштрафовали за отказ обслуживать на украинском языке

В Харькове водитель такси в грубой и пренебрежительной форме отказался обслуживать пассажирку на украинском языке. Его оштрафовала языковой омбудсмен Елена Ивановская.

Об этом сообщили в Офисе языкового омбудсмена, информирует Цензор.НЕТ.

Какое наказание

Отмечается, что уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская наложила на таксиста штраф в размере 5100 гривен.

Это наказание применили в соответствии со статьей 188−52 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ивановская также обратилась в Национальную полицию Украины, Службу безопасности Украины и руководство таксопарка, где работал водитель.

Реакция языкового омбудсмена

Сервис такси сообщил, что доступ этого водителя к платформе ограничили на неопределенный срок, а все водители получили обновленное сообщение с требованием обслуживать пассажиров исключительно на государственном языке.

"Мы ожидаем ответа от правоохранительных органов относительно предоставления правовой оценки высказываниям водителя, которые могут иметь признаки оправдания действий государства-агрессора. Лица, которые пренебрежительно относятся к украинскому языку, к государственным символам и к самому государству Украина, должны ответить по закону. Мы не имеем права терпеть проявления языковой агрессии, за которыми стоит идеологический яд", - подчеркнула Ивановская.

О чем говорится в Законе

Отметим, что в соответствии со статьей 36 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" украинский язык является обязательным для обслуживания пассажиров во всех видах пассажирского транспорта.

Исключением является ситуация, когда пассажир просит предоставить индивидуальное обслуживание на другом языке, который является приемлемым для обеих сторон.

такси (216) украинский язык (1213) Харьков (7810) штраф (1308) Харьковская область (1816) Елена Ивановская (8)
Топ комментарии
+10
А ти коханець таксиста ?!
04.11.2025 18:37 Ответить
+5
І це все??! Тільки штраф??!!
04.11.2025 18:36 Ответить
+3
Таксисти точно знають де стоять вражескіє (українські) ЗРК, танки, полігони та все інше.
04.11.2025 18:39 Ответить
це зі слів пасажирки? чи відео є?
04.11.2025 18:33 Ответить
А ти коханець таксиста ?!
04.11.2025 18:37 Ответить
а ти?
04.11.2025 18:38 Ответить
Максимка один раз 69 з таксон не рахуєтся ! Катай далі .
04.11.2025 18:45 Ответить
ти кацапєдік?
04.11.2025 18:46 Ответить
Гадаєш, що спілкування мовою маскує? Що цапа, що манкурта видає не лише мова, а і думки зрадників. На мій погляд, таким як ти штаф за базікання проти України, а таксисту - позбавлення ліцензії та 15 діб арешту на перший раз
04.11.2025 19:10 Ответить
ти дзьобнутий? де я щось писав проти України?
04.11.2025 19:11 Ответить
Для таких потрібна державна програма депортації на рідну паРашу
04.11.2025 19:32 Ответить
коханка...
04.11.2025 19:11 Ответить
Він просто кацапський уйобок!
04.11.2025 19:24 Ответить
Максім нєдавєрчівий.
04.11.2025 18:41 Ответить
ти мені ще на питання не відповіла, чи ти громадянка України, чи ні?
04.11.2025 18:44 Ответить
зелена влада бреше. ти будеш доводити інше? якщо ти напишеш, що зелена влада чесна, і не бреше, то таксист 100% винен
04.11.2025 18:47 Ответить
що вживаєш? До чого тут квадратне и зелене???
04.11.2025 19:11 Ответить
тобі зелена прастітутка написала що таксист розмовляв російською, доказів нема. а ти їй віриш. ти дурачок?
04.11.2025 19:13 Ответить
ну ось воно пішло кацапське лайно. Ти її сутенер, свічку тримав? І запам'ятай проститутка це на руцькошелепном, на мові буде повія
04.11.2025 19:21 Ответить
повія це ти, бо єрмаківських прастітуток захищаєш
04.11.2025 19:22 Ответить
а кого захищаєш ти? Ждунів та зрадників?
04.11.2025 19:25 Ответить
я не захищаю ждунів і зрадників.

повторю останній раз. зелена єрмаківська прастітутка без доказів звинуватила людину, і ти їй повірив и вже вирішив що людина зрадник. в тебе проблеми з головою.
04.11.2025 19:27 Ответить
Свинособака,свіжа..
04.11.2025 19:51 Ответить
це ти про себе? ти самокритичний
04.11.2025 19:51 Ответить
Водій таксі заробляє - а гроші не пахнуть...
А тут щось запахло, тхне прямо!!!
04.11.2025 18:36 Ответить
І це все??! Тільки штраф??!!
04.11.2025 18:36 Ответить
Він його ще й оскаржить - і взагалі платити не буде
04.11.2025 19:03 Ответить
Розстріл?
04.11.2025 19:04 Ответить
МАЛО
04.11.2025 18:37 Ответить
Таксисти точно знають де стоять вражескіє (українські) ЗРК, танки, полігони та все інше.
04.11.2025 18:39 Ответить
У грубій та зневажливій формі.. От якби в культурній та поважній - це інша справа.
04.11.2025 18:42 Ответить
город готов к приему пуйла
04.11.2025 18:45 Ответить
Під час війни з росією це однозначно терористична діяльність. В Україні всі зобов'язані знати і всі знають українську мову і тому своєю російськомовністю він обгрунтовує приналежність України російській федерації. (чекаю на захисників підеромовності з їх русскаязичьнимі пєрєдкамі).
04.11.2025 18:45 Ответить
якщо є докази порушення закону.
04.11.2025 18:49 Ответить
Захищаєш...
04.11.2025 18:50 Ответить
а хто кого обвинувачує?
не вірю зеленій владі...
04.11.2025 18:51 Ответить
ну, реально, якщо нема доказів, то цей вкид направлений на розкол всередині нашого народу.
якщо так впиратись в мову, то може тоді й всіх кацапомовних ЗСУшників треба демобілізувати?
04.11.2025 18:54 Ответить
Свідок російськомовного передка об'явився...путін любіт тєбя.
04.11.2025 19:02 Ответить
щось маєш проти російськомовних ЗСУшників?
04.11.2025 19:02 Ответить
Не ******** наших воїнів, чмо ватне - вони воюють не за панування мови окупанта в Україні.
04.11.2025 19:09 Ответить
ого, ботва атакує!

це ти чмо ватне. де я хоча б щось погане про ЗСУшників написав
04.11.2025 19:12 Ответить
Алярм! Під×уйловського чмошника атакували у його власному сортирі на вулиці за захист свинособачої. ))
04.11.2025 19:28 Ответить
Нема ніяких російськомовних ЗСУшників...державною мовою в Україні є українська. У Збройних Силах застосування державної мови російської федерації є не просто незаконним та неприйнятним, а також небезпечним, бо миттєво стріляють, як почують російську мову. Хочеш, щоб в нас перестріляли один одного?
04.11.2025 19:15 Ответить
оце крінжатінка. жесть. шо ти мелеш?
04.11.2025 19:15 Ответить
За що ти любиш русскій язикъ?
04.11.2025 19:20 Ответить
я не користуюсь кацапською мовою і не люблю її.
я просто не вірю зеленій владі. а ти собака, щось дуже сильно топиш за зелену падаль.
04.11.2025 19:23 Ответить
Це ти підрілло Добкіна маєш на увазі російськомовним захисником?!!!
04.11.2025 19:44 Ответить
А може ти підеш подивишся де там русскій карабль забарився!?
04.11.2025 19:04 Ответить
сам сходи
04.11.2025 19:05 Ответить
Масяня, очко не болить ?!
04.11.2025 19:30 Ответить
Не здіймай хвилю, телепень -З 16 січня 2021 року набула чинності стаття 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка стосується сфери обслуговування. Це означає, що за замовчуванням обслуговування клієнтів у магазинах, кафе, банку, інтернет-магазинах та інших суб'єктах господарювання має здійснюватися українською мовою
04.11.2025 19:16 Ответить
добре, я згоден, є такий закон.
а тепер перечитай мій комент, дурік.
я тобі писав, що тобі зелена прастітутка написала що таксист розмовляв російською, доказів нема. а ти їй віриш
04.11.2025 19:17 Ответить
Назвати "зеленою проституткою" людину, що захищає уураїнську мову здатен лише зелений під@рас на побігеньках.
04.11.2025 19:34 Ответить
... або просто під×уйловський свіжовилуплений кондом
04.11.2025 19:40 Ответить
Може все простіше, заважала спілкуватися з куратором фсб
04.11.2025 19:02 Ответить
тобто якогось асимільованого підараса оштрафовує аж мовний омбудсмен? Трясця да це клоунада, будь який поліцейський патрульний по виклику особи і за наявності доказів повинен всипати 15 палиць привселюдно а потім виписати виродку штраф 17000 тисяч, повторно 30 дубінок і 34000 штрафу!
ми так толерантно з москворотими дебілами будем боротись доскінчення а вони будуть нас ********* скрізь
04.11.2025 19:13 Ответить
Абсолютно згоден! Всипати по 15 палиць всім російськомовним захисникам і з ганьбою вигнати з війська! Недостойні вони захищати Україну.
04.11.2025 19:16 Ответить
Їх дуже мало по факту відсотків 10-12 не більше від усього числа сил оборони, коли повернуться після війни в єдине монолітне суспільство одразу перелаштуються. Так то тим хто захищає Україну звісно є певні виключення. І не треба в підарському стилі маніпулювати як гнида.
ну а хто принциповий любитель матрйошок і балалайок , ну не думаю що хтось заборонятиме емігрувати в тайожний саюз , все дуже просто
04.11.2025 19:27 Ответить
Хто тобі сказав, що мало? І про яке монолітне суспільство ти гундосиш? Піди проспись.
04.11.2025 19:30 Ответить
Монолітне суспільство це таке де немає підарів типу тебе, а питання чій Крим не викликає пауз , дійшло баране?
04.11.2025 19:33 Ответить
Ушльопок, ще раз питаю: про яке монолітне суспільство ти гундосиш, пітух? З ким? З тобою? Я твій ріт смердючий сношав.
04.11.2025 19:41 Ответить
Ніхєра істота смердюча! Буде по нашому, це наша земля!
нарєчія не буде пушкіна не буде чекістів і гнид типу тебе будем ліквідовувати як і ліквідовували останні 300 років.
вікно овертона тут не пропихуй тварь
04.11.2025 19:49 Ответить
Чому не йдеш відвойовувати, якщо вона твоя, сцикуняра?
04.11.2025 19:52 Ответить
Моя задача складніша , виловлювати перевертнів і овертонщиків типу тебе , щоб не дай боже не вдарили в спину нашим ангелам світла
04.11.2025 19:54 Ответить
"Його оштрафувала мовна обмудсменка Олена Івановська."

А в Україні вже будь-який чиновник має право штрафувати чорноробів?
04.11.2025 19:13 Ответить
Не плутай чорноробів з п.дарасами.
04.11.2025 19:18 Ответить
прокинься, ця омбудсменка розпалює ненависть по мовній ознаці. докаців, що таксист взагалі розмовляв - нема.
04.11.2025 19:21 Ответить
Взагалі не зрозуміло, як таксист мав ОБСЛУГОВУВАТИ пасажирку на якійсь мові. Його справа, взагалі то, мовчки довезти її до пункту призначення. Будь-яка розмова з ним абсолютно ніяк не відноситься до ОБСЛУГОВУВАННЯ. Він не екскурсовод і не продавець-консультант і абсолютно не зобов"язаний про щось розмовляти з пасажирами і щось їм пояснювати.
04.11.2025 19:37 Ответить
я з вами згоден. максимум таксист уточнює адресу, і все.
але місцевим твердолобим це не аргумент, їм навіть доказів не треба. людину призначили зрадником - цього достатньо для розстрілу.
04.11.2025 19:48 Ответить
Сам хто? Вже на фронті? Чи, як завжди, з дивана патріотствуєш? А російськомовні, як ти вважаєш,"п.дараси" в цей час захищають твою обдристану сраку.
04.11.2025 19:23 Ответить
На фронті росіян називають підарами. Відповідно й мова їх підарська. Що не так?
04.11.2025 19:30 Ответить
А що так? Чому сам не на фронті, патріот обісраний, ще раз питаю? Закон про контракт 60+ давно прийнятий.
04.11.2025 19:31 Ответить
Останній аргумент російського агента впливу...мабуть ти все про мене знаєш...давай розкажи...
04.11.2025 19:39 Ответить
Ще раз: чому не на фронті, всратий патріот?
04.11.2025 19:42 Ответить
кого захоче - може оштрафувати, без доказів.
04.11.2025 19:19 Ответить
Оборзілих ватяних лінгво-інвалідів пора вже бити не лише по гаманцю.
04.11.2025 19:14 Ответить
Певна прикмета: як читаєш "ти з фронту пишеш" та "російськомовні ЗСУшники" - маєш справу з москалячою аґентуроюю
04.11.2025 19:31 Ответить
При чому з доволі тупою агентурою, бо цим застарілим кремлівським методичкам вже понад 10 років.
04.11.2025 19:38 Ответить
Звісно, всі, хто задає "невдобні" питання і тикає вас, диванних патріотів, у ваше ж лайно, - москалячі агенти. Хто б сумнівався.
04.11.2025 19:39 Ответить
 
 