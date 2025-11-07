Будапештский саммит по Украине возможен в любой момент, - Орбан

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что встреча лидеров США и России в рамках Будапештского саммита может состояться в любой день, если остаточные вопросы будут решены. По его словам, это может привести к прекращению огня и миру в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Орбан отметил в интервью для Magyar Nemzet.

"В переговорах между США и Россией остается несколько нерешенных вопросов. Если они будут решены, Будапештский мирный саммит может состояться в течение нескольких дней, а затем, в зависимости от согласия сторон, может быть достигнуто прекращение огня и установление мира", - сказал премьер Венгрии.

Что предшествовало?

21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".

22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина надеется, что США повлияют на Венгрию в вопросе евроинтеграции, - Тарас Качка