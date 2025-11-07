РУС
Новости Встреча Трампа и Путина в Будапеште
Будапештский саммит по Украине возможен в любой момент, - Орбан

Будапештский мирный саммит США-РФ по Украине может состояться в ближайшее время

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что встреча лидеров США и России в рамках Будапештского саммита может состояться в любой день, если остаточные вопросы будут решены. По его словам, это может привести к прекращению огня и миру в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Орбан отметил в интервью для Magyar Nemzet.

"В переговорах между США и Россией остается несколько нерешенных вопросов. Если они будут решены, Будапештский мирный саммит может состояться в течение нескольких дней, а затем, в зависимости от согласия сторон, может быть достигнуто прекращение огня и установление мира", - сказал премьер Венгрии.

Что предшествовало?

21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".

22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

Украина надеется, что США повлияют на Венгрию в вопросе евроинтеграции, - Тарас Качка

россия (97958) США (28230) Орбан Виктор (594)
Топ комментарии
+6
Ше одне будапештське кідалово? вітя, ПНХ!
07.11.2025 07:30 Ответить
+3
У нас уже був один "Будапешт". Досить. Будь яка угода в цьому місті проклята за визначенням і буде порушена.
07.11.2025 08:22 Ответить
+2
Так розумію, Орбан поїхав продавати Трампу будапештську зустріч на дозвіл купувати російську нафту?
07.11.2025 07:19 Ответить
Вiтькин орган
07.11.2025 07:08 Ответить
Зустріч із Трампом в Будапешті переноситься, тому, що путіну потрібно більше часу - повзе рачки по трубі.

Мадяри нарешті вирішили проблему логістики.
Доставлять путіна в Будапешт через порожню газову трубу.
07.11.2025 07:12 Ответить
і ще Органу потрібна бодай якась політична перемога щоб впаритице піплу перед виборами. Бо по соцопитуванням Орган програє вибори в наступному році в Вугорщині
07.11.2025 09:01 Ответить
Вітьок,перестань кукурікати.
07.11.2025 07:27 Ответить
Ше одне будапештське кідалово? вітя, ПНХ!
07.11.2025 07:30 Ответить
Це він натякає на Будапештський меморандум 2,0. Хрін йому, першого вже досить!
07.11.2025 07:50 Ответить
В його голові. В його голові він великий стратег і комбінатор а по факту - найбільш нища країна ЕС з армією яка капітулювала б від 1 нашої бригади
07.11.2025 08:13 Ответить
ліжко заявило що у будь-який момент на ній можна зачати дитину, ліжкорбан не проти
07.11.2025 08:21 Ответить
У нас уже був один "Будапешт". Досить. Будь яка угода в цьому місті проклята за визначенням і буде порушена.
07.11.2025 08:22 Ответить
07.11.2025 08:35 Ответить
Як показала практика, всі переговори і договори підписані в Будапешті, не варті використаного туалетного паперу
07.11.2025 09:03 Ответить
"Так це ж вже було"
07.11.2025 09:12 Ответить
 
 