Будапештський саміт щодо України можливий у будь-який момент, - Орбан

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що зустріч лідерів США і Росії в рамках Будапештського саміту може відбутися в будь-який день, якщо залишкові питання будуть вирішені. За його словами, це може привести до припинення вогню і миру в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Орбан зазначив інтерв'ю для Magyar Nemzet.

"У переговорах між США і Росією залишається кілька невирішених питань. Якщо вони будуть вирішені, Будапештський мирний саміт може відбутися протягом кількох днів, а потім, залежно від згоди сторін, може бути досягнуто припинення вогню і встановлення миру", - сказав прем'єр Угорщини.

Що передувало?

21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".

22 жовтня президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.

