Будапештський саміт щодо України можливий у будь-який момент, - Орбан

удапештський мирний саміт США–РФ щодо України може відбутися найближчим часом

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що зустріч лідерів США і Росії в рамках Будапештського саміту може відбутися в будь-який день, якщо залишкові питання будуть вирішені. За його словами, це може привести до припинення вогню і миру в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Орбан зазначив  інтерв'ю для Magyar Nemzet.

"У переговорах між США і Росією залишається кілька невирішених питань. Якщо вони будуть вирішені, Будапештський мирний саміт може відбутися протягом кількох днів, а потім, залежно від згоди сторін, може бути досягнуто припинення вогню і встановлення миру", - сказав прем'єр Угорщини.

Що передувало?

21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".

22 жовтня президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.

+10
Ше одне будапештське кідалово? вітя, ПНХ!
07.11.2025 07:30 Відповісти
+5
У нас уже був один "Будапешт". Досить. Будь яка угода в цьому місті проклята за визначенням і буде порушена.
07.11.2025 08:22 Відповісти
+4
Це він натякає на Будапештський меморандум 2,0. Хрін йому, першого вже досить!
07.11.2025 07:50 Відповісти
Вiтькин орган
07.11.2025 07:08 Відповісти
Зустріч із Трампом в Будапешті переноситься, тому, що путіну потрібно більше часу - повзе рачки по трубі.

Мадяри нарешті вирішили проблему логістики.
Доставлять путіна в Будапешт через порожню газову трубу.
07.11.2025 07:12 Відповісти
Так розумію, Орбан поїхав продавати Трампу будапештську зустріч на дозвіл купувати російську нафту?
07.11.2025 07:19 Відповісти
і ще Органу потрібна бодай якась політична перемога щоб впаритице піплу перед виборами. Бо по соцопитуванням Орган програє вибори в наступному році в Вугорщині
07.11.2025 09:01 Відповісти
Вітьок,перестань кукурікати.
07.11.2025 07:27 Відповісти
А як тоді йому заробляти гроші у ху...ла
07.11.2025 10:15 Відповісти
В його голові. В його голові він великий стратег і комбінатор а по факту - найбільш нища країна ЕС з армією яка капітулювала б від 1 нашої бригади
07.11.2025 08:13 Відповісти
ліжко заявило що у будь-який момент на ній можна зачати дитину, ліжкорбан не проти
07.11.2025 08:21 Відповісти
Як показала практика, всі переговори і договори підписані в Будапешті, не варті використаного туалетного паперу
07.11.2025 09:03 Відповісти
"Так це ж вже було"
07.11.2025 09:12 Відповісти
Навіщо писати про цього ху...легка. всім давно все ясно, що орбанутий заробляє гроші і є агентом ху...ла
07.11.2025 10:13 Відповісти
Один раз вже підписали хєрню в Будапешті. Тепер хай Мадяр з Мадяром домовляється. Мадяр це лідер опозиційної партії Тиса, що прийде до влади навесні. Адекватний чувак, впевнений Бровді знайде з ним спільну мову.
