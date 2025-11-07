УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10257 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Трампа та Орбана
2 095 23

Орбан переконуватиме Трампа зустрітись із Путіним, - The Guardian

Мета візиту Орбана до США. Хоче організувати зустріч з Путіним

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту до Вашингтону намагатиметься переконати Дональда Трампа провести зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Ціль візиту

За словами співрозмовників видання, пріоритетом Орбана буде запрошення Трампа до Угорщини.

Радники угорського прем'єра вважають, що візит Трампа зміцнить роль Орбана як державного діяча та активізує його консервативну базу.

Читайте також: Україна сподівається, що США вплинуть на Угорщину у питанні євроінтеграції, - Тарас Качка

"Орбан хоче, щоб Трамп приїхав до Будапешта до виборів. Це ключовий пріоритет. Вони обговорюватимуть питання російського газу, але найбільше Орбана хвилюють вибори", - зазначив співрозмовник, який працює в угорській урядовій установі з питань зовнішньої політики.

Керівник апарату Орбана Гергей Гуяш вважає, що зустріч Орбана та Трампа стане можливістю для двох глав держав визначити дорожню карту, що може привести до зустрічі США та Росії, а отже, до російсько-української мирної угоди.

Читайте: Будапештський саміт щодо України можливий у будь-який момент, - Орбан

Зустріч Трампа та Орбана

Лідер США та угорський прем'єр проведуть зустріч 7 листопада 2025 року.

За словами Орбана, із Трампом говоритимуть, зокрема, й про війну РФ проти України.

Трамп раніше заявляв, що Орбан просив зробити виняток із санкцій США проти нафти РФ. Проте йому відмовили.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Угорщина (2972) росія (70060) США (26558) Трамп Дональд (8850) Орбан Віктор (940)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Гарно ж цю циганську суку КГБ вербануло під час його навчання у Масквє на початку 80-х?
показати весь коментар
07.11.2025 09:21 Відповісти
+4
Так це ж, вже було…
показати весь коментар
07.11.2025 09:15 Відповісти
+1
Цікаво, заїди ця стара жирна жаба на кічу після того як програє вибори чи ні?
показати весь коментар
07.11.2025 09:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так це ж, вже було…
показати весь коментар
07.11.2025 09:15 Відповісти
Вітряна жінка (легкої поведінки) - як тінь: ти за нею - вона від тебе, ти від неї - вона за тобою. 😊
показати весь коментар
07.11.2025 10:03 Відповісти
Цікаво, заїди ця стара жирна жаба на кічу після того як програє вибори чи ні?
показати весь коментар
07.11.2025 09:19 Відповісти
Швидше за все - ні. Такі помирають від ініаркту, або коли розбирають сувенірну зброю. 😊 Згадайте, як ліквідували Чаушеску - територіального сусіда Орбана. Там і мови не могло бути про споавжній суд, а тим паче про тюрму. Адже його прибрали його ж соратники, щоб відповідальність не стада більш справедливою - колегіальною.
показати весь коментар
07.11.2025 10:08 Відповісти
Гарно ж цю циганську суку КГБ вербануло під час його навчання у Масквє на початку 80-х?
показати весь коментар
07.11.2025 09:21 Відповісти
Не таємниця,що сексот фсб Сєва Могілевич дав йорбану грошей на виборчу компанію у 90х.
показати весь коментар
07.11.2025 10:54 Відповісти
запрошує на тройнічок....
показати весь коментар
07.11.2025 09:22 Відповісти
та активізує його консервативну базу...
показати весь коментар
07.11.2025 09:28 Відповісти
Потрібо в ЗМІ написати гарну викривальну статтю про цього виродка. Щоб Тампон боявся з ним срати на одному полі через шалену критику
показати весь коментар
07.11.2025 09:35 Відповісти
А у США немає розвідки,яка може надати інформацію про мутні дєлішкі гнилого вітька? Напевно немає. Розчинилася на просторах поля для гольфу.
показати весь коментар
07.11.2025 09:49 Відповісти
А то він не має такої інформації, все знає, але гроші не пахнуть
показати весь коментар
07.11.2025 10:02 Відповісти
Зустрічатися з шісткою ***** та вислуховувати його маячню. Це зашквар,трампон.
показати весь коментар
07.11.2025 09:35 Відповісти
******** получило вказівку від *****, вмовити куколда посмоктати кацапського прутня ще раз
показати весь коментар
07.11.2025 09:36 Відповісти
Дон, но как узнать, кто из них предатель? -
Тот, кто первый предложит тебе договориться с врагом и пообещает защиту.
показати весь коментар
07.11.2025 09:38 Відповісти
Які "враги", які "предатели"? Невже не знаєте, що і той і той - друзі Трампа, а про позитивне ставлення до Орбана взагалі казав, що це його особиста думка, і наплювати, що хтось в Європі про нього інше каже.
показати весь коментар
07.11.2025 10:50 Відповісти
Цікаво, скільки він на цьому заробив, ху...до мабуть добре платить своїм агентам. А тут зустрічаються відразу два, хоча може один резидент, буде давати інструктаж агенту.
показати весь коментар
07.11.2025 10:00 Відповісти
Я не розумію угорців які досі не прибрали це корумповане ЧМО. Він ганьбить країну, тобто робить Угорщину токсичною.
показати весь коментар
07.11.2025 10:53 Відповісти
це показує на скільки ***** потрібна ця зустріч, щоб там не казали на болотах
показати весь коментар
07.11.2025 11:11 Відповісти
Вітя, дурнику. фюрер рашки ніколи до тебе не наважиться завітати, бо Сорос - угорець, а російський пересідєнт його сситься, майже як Залужного.
показати весь коментар
07.11.2025 11:53 Відповісти
Шлюха поїхала до авторитета за свого сутенера мазу тягнути. ЄС - добрий вечір, я диспетчер.
показати весь коментар
07.11.2025 12:15 Відповісти
 
 