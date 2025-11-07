Орбан переконуватиме Трампа зустрітись із Путіним, - The Guardian

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту до Вашингтону намагатиметься переконати Дональда Трампа провести зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Ціль візиту

За словами співрозмовників видання, пріоритетом Орбана буде запрошення Трампа до Угорщини.

Радники угорського прем'єра вважають, що візит Трампа зміцнить роль Орбана як державного діяча та активізує його консервативну базу.

"Орбан хоче, щоб Трамп приїхав до Будапешта до виборів. Це ключовий пріоритет. Вони обговорюватимуть питання російського газу, але найбільше Орбана хвилюють вибори", - зазначив співрозмовник, який працює в угорській урядовій установі з питань зовнішньої політики.

Керівник апарату Орбана Гергей Гуяш вважає, що зустріч Орбана та Трампа стане можливістю для двох глав держав визначити дорожню карту, що може привести до зустрічі США та Росії, а отже, до російсько-української мирної угоди.

Зустріч Трампа та Орбана

Лідер США та угорський прем'єр проведуть зустріч 7 листопада 2025 року.

За словами Орбана, із Трампом говоритимуть, зокрема, й про війну РФ проти України.

Трамп раніше заявляв, що Орбан просив зробити виняток із санкцій США проти нафти РФ. Проте йому відмовили.

