Трамп "розглядає" звільнення Угорщини від санкцій за купівлю російської нафти

Президент США Дональд Трамп заявляє, що "розглядає" можливість звільнення Угорщини від санкцій щодо закупівлі російської нафти, бо у країни немає виходу до моря.

Про це він заявив на пресконференції з Віктором Орбаном у Білому домі, передає Цензор.НЕТ.

Про нафту РФ

Трампа запитали, чи готовий він звільнити Орбана від санкцій щодо російської нафти.

"Ми розглядаємо це питання, оскільки йому дуже складно отримувати нафту і газ з інших регіонів. Як ви знаєте, вони не мають виходу до моря, що є їхньою перевагою. У них немає портів, тому в них проблема є. Якщо подивитися на те, що відбувається в Європі, то багато з цих країн не мають таких проблем і купують багато нафти й газу в Росії, і, як вони знають, мене це дуже турбує", - сказав він.

Орбан заявив, що російська нафта буде "однією з тем сьогоднішнього дня" під час його переговорів з Трампом. Також війна Росії проти України.

Він каже, що "чітко пояснить, які наслідки для угорського народу та угорської економіки матиме відмова від нафти й газу з Росії".

Про війну в Україні

Трамп і Орбан також погодилися, що для перемоги України потрібне "диво".

Трамп запитав Орбана: "То ви вважаєте, що Україна не може виграти цю війну?"

Той відповів: "Знаєте, дива трапляються".

Трамп додав: "Так, це правда".

