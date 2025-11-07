Трамп "розглядає" звільнення Угорщини від санкцій за купівлю російської нафти

Трамп і Орбан проводять зустріч 7 листопада

Президент США Дональд Трамп заявляє, що "розглядає" можливість звільнення Угорщини від санкцій щодо закупівлі російської нафти, бо у країни немає виходу до моря.

Про це він заявив на пресконференції з Віктором Орбаном у Білому домі, передає Цензор.НЕТ.

Про нафту РФ

Трампа запитали, чи готовий він звільнити Орбана від санкцій щодо російської нафти.

"Ми розглядаємо це питання, оскільки йому дуже складно отримувати нафту і газ з інших регіонів. Як ви знаєте, вони не мають виходу до моря, що є їхньою перевагою. У них немає портів, тому в них проблема є. Якщо подивитися на те, що відбувається в Європі, то багато з цих країн не мають таких проблем і купують багато нафти й газу в Росії, і, як вони знають, мене це дуже турбує", - сказав він.

Орбан заявив, що російська нафта буде "однією з тем сьогоднішнього дня" під час його переговорів з Трампом. Також війна Росії проти України.

Він каже, що "чітко пояснить, які наслідки для угорського народу та угорської економіки матиме відмова від нафти й газу з Росії".

Про війну в Україні

Трамп і Орбан також погодилися, що для перемоги України потрібне "диво".

Трамп запитав Орбана: "То ви вважаєте, що Україна не може виграти цю війну?"

Той відповів: "Знаєте, дива трапляються".

Трамп додав: "Так, це правда".

А чи є вихід до моря, наприклад, у Австрії. Чи в Чехії? Як вони вирішують цю проблему без преференцій від Трампа.
Що там Обриган подарував Донні? Золоту карету?
Ну розглядайте, "Мадяр" введе свої санкції.
взагалі-то вихід до моря є по Дунаю. До того ж мадярський фюрер Хорті був адміралом
То отож. Можуть і танкерами річковими завозить нафту.
Орбан - як падло - йде до кінця - цього в нього не віднімеш
Лише один простий золотий літак робить дива
Менше хабарів нагребуть , а на кривосудді це не позначиться ніяк бо на політичні замовлення печерських гівнюків вистачить без дефіциту.
Вітя таки вісос@в.
Рудий торгаш....нічого доброго для України від нього не буде.
ПРОРАШИСТСЬКОМУ МАДЯРУ І АМЕРИКАНСЬКОМУ ТРАМБОНУ МАЄ БУТИ ВІДПОВІДЬ ВІД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.САМЕ ВІД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.А НЕ ВІД "ЗЕЛЕНИХ ЗРАДНИКІВ" НЕ БУДЕ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ .ХЕР БУДЕ РАШИСТСЬКА НАФТА В МАДЯРІВ....З "ДРУЖБОЮ" ВІДБУДЕТЬСЯ ТАКИ УКРАЇНСЬКЕ ДИВО І ВОНА ВЗЛЕТИТЬ К КУЯМ В ПОВІТРЯ
Смішний, будь ласка конкретизуй про "відповідь". Це щось накшталт селфі с картонкою?
А те що б'ють по нафтогону птахи Мадьяра, подякуй американському Трампу, бо за часів Байдена про таке і мріяти не можна було, бо не дай боже ціна бензину у Америці збільшилася на пару центів під час виборів.
залізняк Ти не таки не вкурив ..."прорашистський мадяр"- орбан, а американське "трампло" його друг.За те ,що "птахи" б'ють .мало б'ють.бо сраколиз орбан нафту отримує.а останні заяви "трамбона " можуть заборонити "птахам" "клювати" нафтопровід...Ось тут приклад підриву рашистських "Північних потоків" підійшов би самий раз(((нас там немає, і не бул і не знаємо що це було.мабуть нло"""
рамп "розглядає" звільнення Угорщини від санкцій за купівлю російської нафти... Сам т. Пу слово замолвил за братана Орбі...
Хто-небуть, скажіть цьому недоумку, що Орбан його наїобманув - Угорщина має вихід до двох морів - Чорного й Північного, через Дунай.
