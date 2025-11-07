Трамп "розглядає" звільнення Угорщини від санкцій за купівлю російської нафти
Президент США Дональд Трамп заявляє, що "розглядає" можливість звільнення Угорщини від санкцій щодо закупівлі російської нафти, бо у країни немає виходу до моря.
Про це він заявив на пресконференції з Віктором Орбаном у Білому домі, передає Цензор.НЕТ.
Про нафту РФ
Трампа запитали, чи готовий він звільнити Орбана від санкцій щодо російської нафти.
"Ми розглядаємо це питання, оскільки йому дуже складно отримувати нафту і газ з інших регіонів. Як ви знаєте, вони не мають виходу до моря, що є їхньою перевагою. У них немає портів, тому в них проблема є. Якщо подивитися на те, що відбувається в Європі, то багато з цих країн не мають таких проблем і купують багато нафти й газу в Росії, і, як вони знають, мене це дуже турбує", - сказав він.
Орбан заявив, що російська нафта буде "однією з тем сьогоднішнього дня" під час його переговорів з Трампом. Також війна Росії проти України.
Він каже, що "чітко пояснить, які наслідки для угорського народу та угорської економіки матиме відмова від нафти й газу з Росії".
Про війну в Україні
Трамп і Орбан також погодилися, що для перемоги України потрібне "диво".
Трамп запитав Орбана: "То ви вважаєте, що Україна не може виграти цю війну?"
Той відповів: "Знаєте, дива трапляються".
Трамп додав: "Так, це правда".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
...
А те що б'ють по нафтогону птахи Мадьяра, подякуй американському Трампу, бо за часів Байдена про таке і мріяти не можна було, бо не дай боже ціна бензину у Америці збільшилася на пару центів під час виборів.
наїобманув - Угорщина має вихід до двох морів - Чорного й Північного, через Дунай.