Пєсков: Кремль не знає про "мирні ініціативи" Орбана щодо України

Москва не володіє інформацією про будь-які угорські ініціативи з вирішення повномасштабної війни проти України.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Коментуючи слова прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який під час зустрічі з Дональдом Трампом пообіцяв поділитися певними ідеями щодо завершення війни, Пєсков сказав:

"Нам невідомо, про які ініціативи йдеться. Судячи з усього, після певного випробування вони будуть доведені до нас, але поки що ми не мали можливості з ними ознайомитися".

Зустріч Трампа та Орбана

Лідер США та угорський прем'єр провели зустріч 7 листопада 2025 року.

Під час цієї зустрічі Трамп запитав його, чи вірить Орбан у перемогу України. На що він відповів: "Знаєте, дива трапляються".

