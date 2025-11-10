1 718 14

Пєсков: Кремль не знає про "мирні ініціативи" Орбана щодо України

Москва не володіє інформацією про будь-які угорські ініціативи з вирішення повномасштабної війни проти України.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Коментуючи слова прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який під час зустрічі з Дональдом Трампом пообіцяв поділитися певними ідеями щодо завершення війни, Пєсков сказав:

"Нам невідомо, про які ініціативи йдеться. Судячи з усього, після певного випробування вони будуть доведені до нас, але поки що ми не мали можливості з ними ознайомитися".

Лідер США та угорський прем'єр провели зустріч 7 листопада 2025 року.

Під час цієї зустрічі Трамп запитав його, чи вірить Орбан у перемогу України. На що він відповів: "Знаєте, дива трапляються".

Топ коментарі
+3
Переклад на людську мову: "ця шавка несе відсебеньки, за це не платили".
10.11.2025 17:10 Відповісти
+2
піськов взагалі мало що знає з кремлядських виї'онів - його ніхто не присвячує, щоб не бовкнув лишнього. Тому цей йорш спілкується з тупими кацапськими ЗМІ стандартними фразами. А ЗМІ питають для понта.
10.11.2025 17:15 Відповісти
+1
Орбан доповідає "Краснову", а уже потім....
10.11.2025 17:07 Відповісти
Краснов виступає резидентом для різних типів. Для ху...ла нижче його рівня з ними спілкуватися
10.11.2025 17:14 Відповісти
Кремль по радіо все буде знати як тільки почує з Будапешту о 21.00 гру обезяни Орбана на балалайці..
10.11.2025 17:09 Відповісти
З таким самим результатом і Орбан може сказати, що він теж не в курсі. Правдивість буде однакова.
10.11.2025 17:10 Відповісти
Всі в мордорі чудово знають і розуміють, просто вирішили, що вже прийшов час! ще раз озвучити мракобісні висловлювання угорської гніди. тоб то -- "не є суверенною державою і не є незалежною", "буферна держава" -з та іншої *****. А на тлі того, що сталося, ------------- Ми домовилися з президентом Трампом про безстрокове звільнення Угорщини від американських санкцій щодо нафти. Доки він буде президентом, а я - прем'єр-міністром, санкцій не буде" ---- Все знаходить зовсім інший сенс.
10.11.2025 19:19 Відповісти
у йоршика ще й "ус отклєілся" - але він про це не знає...!
10.11.2025 17:16 Відповісти
Родовід https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-pradid-ta-prababa-peskova-prisluzhuvali-leninu-ta-krupskiy-a-batki-vochevid-pratsyuvali-na-kdb-roszmi Пєскова.
10.11.2025 17:19 Відповісти
Ох уж цей Нєзнайка.
10.11.2025 17:27 Відповісти
Та Орбан свою задницю латав ізвивався як міг пред Трампом ,- пользуються Трампом ,- хто як може . У диктаторів якось получається , а може навчилися як перед ними плазують.Головне результат і як подать до столу.
10.11.2025 17:32 Відповісти
Я надіюсь що Мадяр скоро покаже вам тварям мирні ініціативи від яких ви очі закотите
10.11.2025 17:33 Відповісти
У прізвищі Піськов опечатка!
10.11.2025 18:00 Відповісти
"Кто мне писал на службу жалобы?
Не ты? Да я же их читал..."
10.11.2025 18:05 Відповісти
 
 