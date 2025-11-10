Пєсков: Кремль не знає про "мирні ініціативи" Орбана щодо України
Москва не володіє інформацією про будь-які угорські ініціативи з вирішення повномасштабної війни проти України.
Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
Коментуючи слова прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який під час зустрічі з Дональдом Трампом пообіцяв поділитися певними ідеями щодо завершення війни, Пєсков сказав:
"Нам невідомо, про які ініціативи йдеться. Судячи з усього, після певного випробування вони будуть доведені до нас, але поки що ми не мали можливості з ними ознайомитися".
Зустріч Трампа та Орбана
Лідер США та угорський прем'єр провели зустріч 7 листопада 2025 року.
Під час цієї зустрічі Трамп запитав його, чи вірить Орбан у перемогу України. На що він відповів: "Знаєте, дива трапляються".
